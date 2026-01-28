Súroló-szívógép BR 30/4 C Bp Pack 36/75
A könnyű és nagyon kompakt, akkumulátoros BR 30/4 C Bp Pack súrolószárítónk, amely a tisztítás után azonnal száraz, csúszásmentes padlót biztosít, súlya mindössze 14 kg.
Olyan, mint a kézi tisztítás, csak sokkal hatékonyabb: akkumulátoros BR 30/4 C Bp Pack súrolószárítónk kompakt formájának, nagyon könnyű, 14 kilogrammos súlyának és 30 perces üzemidővel rendelkező, hosszú élettartamú lítium-ion akkumulátorának köszönhetően valódi alternatívája a 200 m²-ig terjedő kemény felületek kézi tisztításának. A hagyományos felmosómophoz képest tízszer nagyobb felületi nyomás és a kb. 1500 fordulatszámú henger sebessége jelentősen jobb tisztítási eredményeket biztosít. A szívás előre és hátrafelé is lehetséges. Különösen makacs szennyeződések esetén a szívógumik megemelhetők, növelve a tisztítóoldat érintkezési idejét. A tisztítás után közvetlenül csak a tiszta és különösen száraz, tehát csúszásmentes padló marad. A nagyon mobil, vezeték nélküli gép ideális padlótisztításra kis üzletekben, éttermekben, benzinkutakon, szupermarketekben, szaniterhelyiségekben, konyhákban vagy a már meglévő nagyobb súrológépek kiegészítőjeként is.
Jellemzők és előnyök
Gyorsan forgó hengerkefe
Azonnal száraz
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátorplatform
|36 V-os akkumulátor-platform
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Haladás a kefe forgása által
|Kefék munkaszélessége (mm)
|300
|Szívás munkaszélessége (mm)
|300
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|4 / 4
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|200
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|150
|Akkumulátor típusa
|Kivehető lítiumion-akkumulátor
|Tápfeszültség (V)
|36
|Kapacitás (Ah)
|7,5
|Szükséges akkumulátorok száma (Darab(ok))
|1
|Üzemidő akkumulátortöltésenként (min)
|max. 35
|Akkumulátor töltési ideje gyorstöltővel 80% / 100% (min)
|58 / 81
|Töltőáram (A)
|6
|Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kefefordulatszám (fordulat)
|1270
|Kefenyomás (g / cm²)
|100
|Vízfogyasztás (l/min)
|0,3
|Zajszint (dB (A))
|max. 72,4
|Felvételi teljesítmény (W)
|550
|Szín
|antracit
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|365 x 345 x 1162
A csomag tartalma
- Változat: Akkumulátorral és töltőkészülékkel
- Szállító kerekek
- Hengerkefe: 1 Darab(ok)
- 2 szívógerenda, egyenes: 1 Darab(ok)
Felszereltség
- 2 tartályos rendszer
Videók
Tartozékok
Az akkuval kompatibilis összes termék
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.