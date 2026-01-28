Súroló-szívógép BR 30/4 C Bp Pack 36/75

A könnyű és nagyon kompakt, akkumulátoros BR 30/4 C Bp Pack súrolószárítónk, amely a tisztítás után azonnal száraz, csúszásmentes padlót biztosít, súlya mindössze 14 kg.

Olyan, mint a kézi tisztítás, csak sokkal hatékonyabb: akkumulátoros BR 30/4 C Bp Pack súrolószárítónk kompakt formájának, nagyon könnyű, 14 kilogrammos súlyának és 30 perces üzemidővel rendelkező, hosszú élettartamú lítium-ion akkumulátorának köszönhetően valódi alternatívája a 200 m²-ig terjedő kemény felületek kézi tisztításának. A hagyományos felmosómophoz képest tízszer nagyobb felületi nyomás és a kb. 1500 fordulatszámú henger sebessége jelentősen jobb tisztítási eredményeket biztosít. A szívás előre és hátrafelé is lehetséges. Különösen makacs szennyeződések esetén a szívógumik megemelhetők, növelve a tisztítóoldat érintkezési idejét. A tisztítás után közvetlenül csak a tiszta és különösen száraz, tehát csúszásmentes padló marad. A nagyon mobil, vezeték nélküli gép ideális padlótisztításra kis üzletekben, éttermekben, benzinkutakon, szupermarketekben, szaniterhelyiségekben, konyhákban vagy a már meglévő nagyobb súrológépek kiegészítőjeként is.

Jellemzők és előnyök
Gyorsan forgó hengerkefe
Azonnal száraz
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátorplatform 36 V-os akkumulátor-platform
Meghajtás módja Akkumulátor
Vonóhajtás Haladás a kefe forgása által
Kefék munkaszélessége (mm) 300
Szívás munkaszélessége (mm) 300
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 4 / 4
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) 200
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 150
Akkumulátor típusa Kivehető lítiumion-akkumulátor
Tápfeszültség (V) 36
Kapacitás (Ah) 7,5
Szükséges akkumulátorok száma (Darab(ok)) 1
Üzemidő akkumulátortöltésenként (min) max. 35
Akkumulátor töltési ideje gyorstöltővel 80% / 100% (min) 58 / 81
Töltőáram (A) 6
Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Kefefordulatszám (fordulat) 1270
Kefenyomás (g / cm²) 100
Vízfogyasztás (l/min) 0,3
Zajszint (dB (A)) max. 72,4
Felvételi teljesítmény (W) 550
Szín antracit
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 365 x 345 x 1162

A csomag tartalma

  • Változat: Akkumulátorral és töltőkészülékkel
  • Szállító kerekek
  • Hengerkefe: 1 Darab(ok)
  • 2 szívógerenda, egyenes: 1 Darab(ok)

Felszereltség

  • 2 tartályos rendszer
