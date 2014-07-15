Súroló-szívógép BR 30/4 C Ep Adv

A rendkívül kompakt és könnyű, mindössze 12 kg súlyú BR 30/4 C súroló-szárítógép innovatív és hatékony alternatívája a 20 és 200 m² közötti kemény területek kézi tisztításának. A padló a tisztítás után azonnal száraz lesz, ezáltal csúszásmentes és újra járható. Tökéletesen alkalmas kisebb üzletek, éttermek, benzinkutak, szupermarketek, szaniterek, szállodák büféjének tisztítására, illetve a már meglévő padlósúrológépek mellett is használható. Kézi szívással a nehezen hozzáférhető sarkok porszívózásához. Mikroszálas hengerrel, kifejezetten a finomszemcsés csempék tisztításához.

Ezzel a géppel olyan könnyű manőverezni, mint egy kefés porszívóval. Tízszer nagyobb felületi nyomást fejt ki, mint a kézzel történő felmosás, sokkal jobb tisztítási teljesítmény mellett. Mindezt körülbelül 1500 fordulatszámú hengersebességgel. A gép előre és hátrafelé történő tisztítás közben is képes biztosítani a felszívást. A makacs szennyeződések esetén a szívógumik felemelhetők. Ez hosszabb érintkezési időt biztosít a tisztítóoldatnak.

Jellemzők és előnyök
Súroló-szívógép BR 30/4 C Ep Adv: Gyorsan forgó hengerkefe
Gyorsan forgó hengerkefe
Tízszer nagyobb érintkezési nyomásért, mint a kézi tisztítás. A görgős kefe a texturált felületeket és a repedéseket is megtisztítja. A görgő automatikus előremozgást biztosít, így a gépet nem kell tolni.
Súroló-szívógép BR 30/4 C Ep Adv: Azonnal száraz
Azonnal száraz
A puha szívóajkak felszívják a nedvességet a padlóról, szárazon hagyva azt – akár előre, akár hátrafelé halad. Az intenzív tisztításhoz a szívás a lábpedállal is kikapcsolható.
Súroló-szívógép BR 30/4 C Ep Adv: Kivehető tartályok
Kivehető tartályok
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Hálózati üzem
Vonóhajtás Haladás a kefe forgása által
Kefék munkaszélessége (mm) 300
Szívás munkaszélessége (mm) 300
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 4 / 4
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) 200
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 130
Kefefordulatszám (fordulat) 1450
Kefenyomás (g / cm²) 100
Vízfogyasztás (l/min) 0,3
Zajszint (dB (A)) max. 72
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Felvételi teljesítmény (W) 820
Szín antracit
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 495 x 340 x 1145

A csomag tartalma

  • Hengerkefe: 1 Darab(ok)
  • Mikroszálas henger: 1 Darab(ok)
  • Szállító kerekek
  • 2 szívógerenda, egyenes: 1 Darab(ok)
  • Kézi porszívózás

Felszereltség

  • 2 tartályos rendszer
  • Hálózati üzem
