A rendkívül kompakt és könnyű, mindössze 12 kg súlyú BR 30/4 C súroló-szárítógép innovatív és hatékony alternatívája a 20 és 200 m² közötti kemény területek kézi tisztításának. A padló a tisztítás után azonnal száraz lesz, ezáltal csúszásmentes és újra járható. Tökéletesen alkalmas kisebb üzletek, éttermek, benzinkutak, szupermarketek, szaniterek, szállodák büféjének tisztítására, illetve a már meglévő padlósúrológépek mellett is használható. Kézi szívással a nehezen hozzáférhető sarkok porszívózásához. Mikroszálas hengerrel, kifejezetten a finomszemcsés csempék tisztításához.
Ezzel a géppel olyan könnyű manőverezni, mint egy kefés porszívóval. Tízszer nagyobb felületi nyomást fejt ki, mint a kézzel történő felmosás, sokkal jobb tisztítási teljesítmény mellett. Mindezt körülbelül 1500 fordulatszámú hengersebességgel. A gép előre és hátrafelé történő tisztítás közben is képes biztosítani a felszívást. A makacs szennyeződések esetén a szívógumik felemelhetők. Ez hosszabb érintkezési időt biztosít a tisztítóoldatnak.
Jellemzők és előnyök
Gyorsan forgó hengerkefeTízszer nagyobb érintkezési nyomásért, mint a kézi tisztítás. A görgős kefe a texturált felületeket és a repedéseket is megtisztítja. A görgő automatikus előremozgást biztosít, így a gépet nem kell tolni.
Azonnal szárazA puha szívóajkak felszívják a nedvességet a padlóról, szárazon hagyva azt – akár előre, akár hátrafelé halad. Az intenzív tisztításhoz a szívás a lábpedállal is kikapcsolható.
Kivehető tartályok
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Hálózati üzem
|Vonóhajtás
|Haladás a kefe forgása által
|Kefék munkaszélessége (mm)
|300
|Szívás munkaszélessége (mm)
|300
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|4 / 4
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|200
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|130
|Kefefordulatszám (fordulat)
|1450
|Kefenyomás (g / cm²)
|100
|Vízfogyasztás (l/min)
|0,3
|Zajszint (dB (A))
|max. 72
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Felvételi teljesítmény (W)
|820
|Szín
|antracit
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|495 x 340 x 1145
A csomag tartalma
- Hengerkefe: 1 Darab(ok)
- Mikroszálas henger: 1 Darab(ok)
- Szállító kerekek
- 2 szívógerenda, egyenes: 1 Darab(ok)
- Kézi porszívózás
Felszereltség
- 2 tartályos rendszer
- Hálózati üzem
