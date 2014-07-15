Súroló-szívógép BR 30/4 C Ep Adv

A rendkívül kompakt és könnyű, mindössze 12 kg súlyú BR 30/4 C súroló-szárítógép innovatív és hatékony alternatívája a 20 és 200 m² közötti kemény területek kézi tisztításának. A padló a tisztítás után azonnal száraz lesz, ezáltal csúszásmentes és újra járható. Tökéletesen alkalmas kisebb üzletek, éttermek, benzinkutak, szupermarketek, szaniterek, szállodák büféjének tisztítására, illetve a már meglévő padlósúrológépek mellett is használható. Kézi szívással a nehezen hozzáférhető sarkok porszívózásához. Mikroszálas hengerrel, kifejezetten a finomszemcsés csempék tisztításához.