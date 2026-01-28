Előre- és hátramenetben egyaránt tisztít, alacsony súlyának köszönhetően a lépcsőn is kezelhető, és nagyon könnyen szállítható: akkumulátoros súrolószárítónk, a BR 35/12 C ideális és hatékony tisztítási megoldás kis és erősen berendezett területeken. Forgatható görgős kefefeje KART technológiával (Kärcher Advanced Response Technology) lehetővé teszi a munkát szűk kanyarokban, így maximális manőverezhetőséget és mozgékonyságot biztosít. A nagy teljesítményű, hosszú élettartamú lítium-ion akkumulátor hosszú használatot tesz lehetővé, gyorsan újratölthető, teljesen karbantartást nem igényel, és akár 3-szor tovább bírja, mint a hagyományos ólom akkumulátoroké. A BR 35/12 C kiváló felszereltsége kiegészül a csatlakoztatható eco!efficiency üzemmóddal, amely egy gombnyomással jelentősen csökkenti az energiafogyasztást, meghosszabbítja az akkumulátor üzemidejét, valamint mintegy 40 százalékkal csökkenti a működési zajt, így lehetővé teszi a zajérzékeny területeken történő alkalmazást.