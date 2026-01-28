Súroló-szívógép BR 35/12 C Bp Pack Li
Nagy teljesítmény, manőverezhetőség és kis tömeg: az akkumulátoros BR 35/12 C súrolószárító KART technológiával 30%-ban újrahasznosított anyagból készült az erőforrások kímélése miatt..
Előre- és hátramenetben egyaránt tisztít, alacsony súlyának köszönhetően a lépcsőn is kezelhető, és nagyon könnyen szállítható: akkumulátoros súrolószárítónk, a BR 35/12 C ideális és hatékony tisztítási megoldás kis és erősen berendezett területeken. Forgatható görgős kefefeje KART technológiával (Kärcher Advanced Response Technology) lehetővé teszi a munkát szűk kanyarokban, így maximális manőverezhetőséget és mozgékonyságot biztosít. A nagy teljesítményű, hosszú élettartamú lítium-ion akkumulátor hosszú használatot tesz lehetővé, gyorsan újratölthető, teljesen karbantartást nem igényel, és akár 3-szor tovább bírja, mint a hagyományos ólom akkumulátoroké. A BR 35/12 C kiváló felszereltsége kiegészül a csatlakoztatható eco!efficiency üzemmóddal, amely egy gombnyomással jelentősen csökkenti az energiafogyasztást, meghosszabbítja az akkumulátor üzemidejét, valamint mintegy 40 százalékkal csökkenti a működési zajt, így lehetővé teszi a zajérzékeny területeken történő alkalmazást.
Jellemzők és előnyök
A kefefej +/-200°-kal elforgatható KART technológiával, lehetővé téve a gép kormányzását. A kanyarok kényelmes kezeléséhez
- Extrém fordulékony és hatékony - ideális erősen igénybevett helyekre.
- A kefe mindig merőleges a haladási irányra. A gumibetét minden sarokban megbízhatóan szívja fel a vizet.
- Ha szükséges, fordítva is tud tisztítani és porszívózni.
Fenntartható: 30%-ban újrahasznosított anyag és öko!hatékonysági mód
- Erőforrásokat takarít meg, és akár 50%-kal meghosszabbítja a működési időt.
- 40%-kal halkabb.
- Csökkentett CO2 kibocsájtás
Kíváló teljesítményű lítium-ion akkumulátorral
- Teljesen karbantartásmentes, annak ellenére, hogy élettartama háromszor hosszabb, mint a hagyományos akkumulátoroké.
- Problémamentes köztes vagy részleges töltés igény szerint
- Gyors töltés (3 óra alatt teljesen fel van töltve, félig egy óra alatt).
Kompakt gép
- A faltól 90°-os szögben elmozdítható.
- Nincsenek gépi kiemelkedések; könnyű kezelhetőség.
Rendkívül könnyű
- 35%-kal könnyebb, mint a hasonló gépeknél.
- Könnyebben manőverezhető lépcsőn, küszöbön vagy lépcsőn.
- Könnyebben szállítható járművekben.
Összecsukható kormány
- Kompakt a könnyű tárolásért.
- Akár kis járművekben is szállítható.
Állítható magasságú fogantyú
- Ergonomikus kialakítás: különböző felhasználói magasságokhoz illeszthető.
Nagy teljesítményű töltőkészülékkel
- Az akkumulátortöltő mindig kéznél van, bármikor tölthető.
- Egy teljes töltés három órát vesz igénybe, egy fél töltés egy órát vesz igénybe. Teljes töltés között bármikor feltölthető.
- Az akkumulátortöltő automatikusan kikapcsol. Készenléti üzemmódban nincs energiafogyasztás.
Hengertechnológia
- Magas érintkezési nyomás a makacs szennyeződések eltávolításához.
- Nagyon hatékony durva padlóburkolatokon vagy hézagok tisztítására is.
- Egyenletes tisztítási eredmények
Seprőfunkció
- Hatékony seprés, dörzsölés és porszívózás egyetlen lépésben.
- Még az apró köveket, fadarabokat és egyéb apró alkatrészeket is felszedi.
- Biztosítja a gumibetét optimális működését.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Haladás a kefe forgása által
|Kefék munkaszélessége (mm)
|350
|Szívás munkaszélessége (mm)
|450
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|12 / 12
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|1400
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|1050
|Akkumulátor típusa
|Lítium-ion
|Akkumulátor (V/Ah)
|25,2 / 21
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 1,5
|Akkumulátortöltési idő (h)
|kb. 2,7
|Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Kefefordulatszám (fordulat)
|700 - 1500
|Kefenyomás (g / cm²/kg)
|80 - 150 / 6 - 12
|Fordulószélesség folyosón (mm)
|1050
|Vízfogyasztás (l/min)
|1
|Zajszint (dB (A))
|max. 65
|Felvételi teljesítmény (W)
|500
|Szín
|antracit
|Megengedett össztömeg (kg)
|48
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|36
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|930 x 420 x 1100
A csomag tartalma
- Hengerkefe: 1 Darab(ok)
- Akkumulátor és beépített töltőkészülék mellékelve
- Szállító kerekek
- Szívógerenda, egyenes: 1 Darab(ok)
Felszereltség
- 2 tartályos rendszer
- Állítható felületi nyomás
