Nagy teljesítmény, manőverezhetőség és kis tömeg: az akkumulátoros BR 35/12 C súrolószárító KART technológiával 30%-ban újrahasznosított anyagból készült az erőforrások kímélése miatt..

Előre- és hátramenetben egyaránt tisztít, alacsony súlyának köszönhetően a lépcsőn is kezelhető, és nagyon könnyen szállítható: akkumulátoros súrolószárítónk, a BR 35/12 C ideális és hatékony tisztítási megoldás kis és erősen berendezett területeken. Forgatható görgős kefefeje KART technológiával (Kärcher Advanced Response Technology) lehetővé teszi a munkát szűk kanyarokban, így maximális manőverezhetőséget és mozgékonyságot biztosít. A nagy teljesítményű, hosszú élettartamú lítium-ion akkumulátor hosszú használatot tesz lehetővé, gyorsan újratölthető, teljesen karbantartást nem igényel, és akár 3-szor tovább bírja, mint a hagyományos ólom akkumulátoroké. A BR 35/12 C kiváló felszereltsége kiegészül a csatlakoztatható eco!efficiency üzemmóddal, amely egy gombnyomással jelentősen csökkenti az energiafogyasztást, meghosszabbítja az akkumulátor üzemidejét, valamint mintegy 40 százalékkal csökkenti a működési zajt, így lehetővé teszi a zajérzékeny területeken történő alkalmazást.

Jellemzők és előnyök
A kefefej +/-200°-kal elforgatható KART technológiával, lehetővé téve a gép kormányzását. A kanyarok kényelmes kezeléséhez
  • Extrém fordulékony és hatékony - ideális erősen igénybevett helyekre.
  • A kefe mindig merőleges a haladási irányra. A gumibetét minden sarokban megbízhatóan szívja fel a vizet.
  • Ha szükséges, fordítva is tud tisztítani és porszívózni.
Fenntartható: 30%-ban újrahasznosított anyag és öko!hatékonysági mód
  • Erőforrásokat takarít meg, és akár 50%-kal meghosszabbítja a működési időt.
  • 40%-kal halkabb.
  • Csökkentett CO2 kibocsájtás
Kíváló teljesítményű lítium-ion akkumulátorral
  • Teljesen karbantartásmentes, annak ellenére, hogy élettartama háromszor hosszabb, mint a hagyományos akkumulátoroké.
  • Problémamentes köztes vagy részleges töltés igény szerint
  • Gyors töltés (3 óra alatt teljesen fel van töltve, félig egy óra alatt).
Kompakt gép
  • A faltól 90°-os szögben elmozdítható.
  • Nincsenek gépi kiemelkedések; könnyű kezelhetőség.
Rendkívül könnyű
  • 35%-kal könnyebb, mint a hasonló gépeknél.
  • Könnyebben manőverezhető lépcsőn, küszöbön vagy lépcsőn.
  • Könnyebben szállítható járművekben.
Összecsukható kormány
  • Kompakt a könnyű tárolásért.
  • Akár kis járművekben is szállítható.
Állítható magasságú fogantyú
  • Ergonomikus kialakítás: különböző felhasználói magasságokhoz illeszthető.
Nagy teljesítményű töltőkészülékkel
  • Az akkumulátortöltő mindig kéznél van, bármikor tölthető.
  • Egy teljes töltés három órát vesz igénybe, egy fél töltés egy órát vesz igénybe. Teljes töltés között bármikor feltölthető.
  • Az akkumulátortöltő automatikusan kikapcsol. Készenléti üzemmódban nincs energiafogyasztás.
Hengertechnológia
  • Magas érintkezési nyomás a makacs szennyeződések eltávolításához.
  • Nagyon hatékony durva padlóburkolatokon vagy hézagok tisztítására is.
  • Egyenletes tisztítási eredmények
Seprőfunkció
  • Hatékony seprés, dörzsölés és porszívózás egyetlen lépésben.
  • Még az apró köveket, fadarabokat és egyéb apró alkatrészeket is felszedi.
  • Biztosítja a gumibetét optimális működését.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Vonóhajtás Haladás a kefe forgása által
Kefék munkaszélessége (mm) 350
Szívás munkaszélessége (mm) 450
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 12 / 12
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) 1400
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 1050
Akkumulátor típusa Lítium-ion
Akkumulátor (V/Ah) 25,2 / 21
Akkumulátor üzemideje (h) max. 1,5
Akkumulátortöltési idő (h) kb. 2,7
Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Kefefordulatszám (fordulat) 700 - 1500
Kefenyomás (g / cm²/kg) 80 - 150 / 6 - 12
Fordulószélesség folyosón (mm) 1050
Vízfogyasztás (l/min) 1
Zajszint (dB (A)) max. 65
Felvételi teljesítmény (W) 500
Szín antracit
Megengedett össztömeg (kg) 48
Súly kiegészítők nélkül (kg) 36
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 930 x 420 x 1100

A csomag tartalma

  • Hengerkefe: 1 Darab(ok)
  • Akkumulátor és beépített töltőkészülék mellékelve
  • Szállító kerekek
  • Szívógerenda, egyenes: 1 Darab(ok)

Felszereltség

  • 2 tartályos rendszer
  • Állítható felületi nyomás
