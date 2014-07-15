Súroló-szívógép BR 40/10 C Ep Adv

A BR 40/10 C - osztályának leggazdaságosabb készüléke. A kompakt és erős készülék 400 mm munkaszélességgel és 10 l tartállyal rendelkezik. Az Advance változat ezen kívül még szállító kerekekkel és állítható kefenyomással rendelkezik.

Ez a kompakt súroló-szívógép sokoldalúan használható. Erőteljes tisztítást tesz lehetővé előre és hátramenetben is. Összehajtható tolókarral, levehető tartállyal és rögzíthető markolattal rendelkezik, mely a készüléket könnyen hordozhatóvá teszi. A kefék, és a szívóajak cseréje szerszám nélkül, néhány másodperc alatt egyszerűen elvégezhető. A készülék úgy súrol padlót, mint egy egytárcsás gép, úgy veszi fel a vizet, mint egy nedves porszívó és úgy políroz, mint egy nagy sebességű gép. A két gyorsan forgó hengerkefe nagy felületi nyomást biztosít, a két szívóajak előre és hátrafelé is felveszi a vizet, így a padló azonnal újra használható. Problémamentesen lehet vele tisztítani a bútorok alatt, az alacsony tárgyaknál pedig a tartály levehető. Plusz kényelmi szempont, hogy a tolókar mindkét irányba áthelyezhető.

Jellemzők és előnyök
Erőteljes & gyors
  • A két gyorsan forgó hengerkefe nagy felületi nyomást biztosít.
  • Két szívó ajakcsík szívja vissza a vizet – akár előre, akár hátrafelé halad.
  • A padlón azonnal újra lehet járni.
Alacsony alátolási magasság
  • Problémamentesen a bútorok alá tolható.
  • A tolókar mindkét irányban áthelyezhető.
  • Egészen alacsony tárgyaknál még a tartály is levehető.
Kevés szervizelést igényel
  • A kefék és a szívóajkak egyszerű, szerszám nélküli cseréje.
  • A vízelosztó rúd könnyen eltávolítható és szükség esetén tisztítható.
  • Minden elektromos alkatrész gyorsan és könnyen hozzáférhető.
Ergonómikus markolat
  • A nagyobb felhasználói kényelem érdekében.
  • Integrált vízáramlás-szabályozással és kefével.
  • Tökéletes szállítás és tárolás
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Hálózati üzem
Kefék munkaszélessége (mm) 400
Szívás munkaszélessége (mm) 400
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 10 / 10
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) 400
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 300
Kefefordulatszám (fordulat) 1100
Kefenyomás (g / cm²/kg) 100 - 200 / 20 - 30
Vízfogyasztás (l/min) 1
Zajszint (dB (A)) max. 75
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50
Felvételi teljesítmény (W) max. 2300
Szín antracit
Súly kiegészítők nélkül (kg) 35,5
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 520 x 470 x 1150

A csomag tartalma

  • Hengerkefe: 2 Darab(ok)
  • Szállító kerekek
  • 2 szívógerenda, egyenes: 1 Darab(ok)

Felszereltség

  • 2 tartályos rendszer
  • Hálózati üzem
  • Állítható felületi nyomás
