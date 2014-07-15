Súroló-szívógép BR 40/10 C Ep Adv
A BR 40/10 C - osztályának leggazdaságosabb készüléke. A kompakt és erős készülék 400 mm munkaszélességgel és 10 l tartállyal rendelkezik. Az Advance változat ezen kívül még szállító kerekekkel és állítható kefenyomással rendelkezik.
Ez a kompakt súroló-szívógép sokoldalúan használható. Erőteljes tisztítást tesz lehetővé előre és hátramenetben is. Összehajtható tolókarral, levehető tartállyal és rögzíthető markolattal rendelkezik, mely a készüléket könnyen hordozhatóvá teszi. A kefék, és a szívóajak cseréje szerszám nélkül, néhány másodperc alatt egyszerűen elvégezhető. A készülék úgy súrol padlót, mint egy egytárcsás gép, úgy veszi fel a vizet, mint egy nedves porszívó és úgy políroz, mint egy nagy sebességű gép. A két gyorsan forgó hengerkefe nagy felületi nyomást biztosít, a két szívóajak előre és hátrafelé is felveszi a vizet, így a padló azonnal újra használható. Problémamentesen lehet vele tisztítani a bútorok alatt, az alacsony tárgyaknál pedig a tartály levehető. Plusz kényelmi szempont, hogy a tolókar mindkét irányba áthelyezhető.
Jellemzők és előnyök
Erőteljes & gyors
- A két gyorsan forgó hengerkefe nagy felületi nyomást biztosít.
- Két szívó ajakcsík szívja vissza a vizet – akár előre, akár hátrafelé halad.
- A padlón azonnal újra lehet járni.
Alacsony alátolási magasság
- Problémamentesen a bútorok alá tolható.
- A tolókar mindkét irányban áthelyezhető.
- Egészen alacsony tárgyaknál még a tartály is levehető.
Kevés szervizelést igényel
- A kefék és a szívóajkak egyszerű, szerszám nélküli cseréje.
- A vízelosztó rúd könnyen eltávolítható és szükség esetén tisztítható.
- Minden elektromos alkatrész gyorsan és könnyen hozzáférhető.
Ergonómikus markolat
- A nagyobb felhasználói kényelem érdekében.
- Integrált vízáramlás-szabályozással és kefével.
- Tökéletes szállítás és tárolás
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Hálózati üzem
|Kefék munkaszélessége (mm)
|400
|Szívás munkaszélessége (mm)
|400
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|10 / 10
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|400
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|300
|Kefefordulatszám (fordulat)
|1100
|Kefenyomás (g / cm²/kg)
|100 - 200 / 20 - 30
|Vízfogyasztás (l/min)
|1
|Zajszint (dB (A))
|max. 75
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50
|Felvételi teljesítmény (W)
|max. 2300
|Szín
|antracit
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|35,5
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|520 x 470 x 1150
A csomag tartalma
- Hengerkefe: 2 Darab(ok)
- Szállító kerekek
- 2 szívógerenda, egyenes: 1 Darab(ok)
Felszereltség
- 2 tartályos rendszer
- Hálózati üzem
- Állítható felületi nyomás
Videók
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.