Ez a kompakt súroló-szívógép sokoldalúan használható. Erőteljes tisztítást tesz lehetővé előre és hátramenetben is. Összehajtható tolókarral, levehető tartállyal és rögzíthető markolattal rendelkezik, mely a készüléket könnyen hordozhatóvá teszi. A kefék, és a szívóajak cseréje szerszám nélkül, néhány másodperc alatt egyszerűen elvégezhető. A készülék úgy súrol padlót, mint egy egytárcsás gép, úgy veszi fel a vizet, mint egy nedves porszívó és úgy políroz, mint egy nagy sebességű gép. A két gyorsan forgó hengerkefe nagy felületi nyomást biztosít, a két szívóajak előre és hátrafelé is felveszi a vizet, így a padló azonnal újra használható. Problémamentesen lehet vele tisztítani a bútorok alatt, az alacsony tárgyaknál pedig a tartály levehető. Plusz kényelmi szempont, hogy a tolókar mindkét irányba áthelyezhető.