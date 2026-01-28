Erőteljes és nagyon felhasználóbarát: az akkumulátoros, felülős súroló-szívógépünk, a B 110 R tárcsás kefe-tervezéssel, és például a szupermarketekben, a bevásárlóközpontokban, a kórházakban, valamint a termelési területeken és a raktárakban felmerülő takarítási feladatok megoldásához való 75 centiméteres munkaszélességgel is rendelkezik. A színkódolt kezelőelemek rendkívül egyszerű vezérlést tesznek lehetővé. Ezt az egyszerű kezelhetőséget támogatja az innovatív KIK kulcsrendszer is, amely lényegében kizár minden működési hibát. Az állítható magasságú vezetőülés, az integrált nappali menetlámpák, a színes kijelző, amelyen keresztül a gép összes beállítását 30 nyelven is meg lehet adni, valamint a frissvíz-tartaly időtakarékos feltöltésére tervezett Auto Fill funkció mind-mind kiemeli a készülék magas szintű felhasználóbarát mivoltát, valamint egyben növeli a gép teljesítményét is. Opcionális kiegészítőként egy oldalsó súrolófelület is rendelkezésre áll, amely 10 centiméterrel meghosszabbítja a munkaszélességet, és ezzel lehetővé teszi az élek közelében, illetve a polcok alatt is a tisztítást.