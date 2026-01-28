Súroló-szívógép B 110 R Bp+D75
A B 110 R felülős súroló-szívógépünk két tárcsás kefével, valamint az időtakarékos Auto Fill funkcióval is felszerelt. Továbbá az innovatív KIK kulcsrendszer is megtalálható benne.
Erőteljes és nagyon felhasználóbarát: az akkumulátoros, felülős súroló-szívógépünk, a B 110 R tárcsás kefe-tervezéssel, és például a szupermarketekben, a bevásárlóközpontokban, a kórházakban, valamint a termelési területeken és a raktárakban felmerülő takarítási feladatok megoldásához való 75 centiméteres munkaszélességgel is rendelkezik. A színkódolt kezelőelemek rendkívül egyszerű vezérlést tesznek lehetővé. Ezt az egyszerű kezelhetőséget támogatja az innovatív KIK kulcsrendszer is, amely lényegében kizár minden működési hibát. Az állítható magasságú vezetőülés, az integrált nappali menetlámpák, a színes kijelző, amelyen keresztül a gép összes beállítását 30 nyelven is meg lehet adni, valamint a frissvíz-tartaly időtakarékos feltöltésére tervezett Auto Fill funkció mind-mind kiemeli a készülék magas szintű felhasználóbarát mivoltát, valamint egyben növeli a gép teljesítményét is. Opcionális kiegészítőként egy oldalsó súrolófelület is rendelkezésre áll, amely 10 centiméterrel meghosszabbítja a munkaszélességet, és ezzel lehetővé teszi az élek közelében, illetve a polcok alatt is a tisztítást.
Jellemzők és előnyök
Állítható magasságú ülés
A sebességtől függő vízadagolás
Robusztus alumínium öntött szívórúd
Innovatív KIK rendszer
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Vonómotor
|Kefék munkaszélessége (mm)
|750
|Szívás munkaszélessége (mm)
|950
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|110 / 110
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|4500
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|3150
|Akkumulátor (V)
|24
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 4
|Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz)
|100 - 230 / 50
|Emelkedési képesség (%)
|10
|Kefefordulatszám (fordulat)
|180
|Kefenyomás (g / cm²)
|40
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 5,7
|Zajszint (dB (A))
|59
|Felvételi teljesítmény (W)
|ig 2350
|Megengedett össztömeg (kg)
|650
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|246
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1695 x 975 x 1315
A csomag tartalma
- Tárcsakefe: 2 Darab(ok)
- Szívógerenda, hajlított
Felszereltség
- Auto-Fill
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- Automatikus vízstop
- Parkolófék
- Mágnesszelep
- 2 tartályos rendszer
- Állítható magasságú ülés
- Frissvíz-szintkijelzés: Víznyomáson keresztül
- szabványos nappali menetfény
- masszív elülső lökhárító
- sebességfüggő vízadagolással
- a szoftverfrissítés és a veszteségfelmérés távolról is elvégezhető a Kärcher flottakezelő segítségével
- Kärcher szín- és működési koncepció
- Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
- Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
- elektromos és mechanikus úszókapcsoló
- Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Alkalmazási területek
- Tökéletes szupermarketekben, bevásárlóközpontokban vagy kórházakban történő használatra
- Alkalmas gyártási területek és raktárak tisztítására is.