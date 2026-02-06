Súroló-szívógép BD 50/40 RS Bp Pack

Ráállós súroló-szívógép 51 cm-es munkaszélességgel és 40 literes tartály térfogattal. A ráállós gép egyesíti a kísérős készülékek irányíthatóságát a felülős gépek sebességével. Szívógerendával szállítva.

Ez a ráállós súroló-szívógép a kísérős készülékek irányíthatóságát a felülős gépek sebességével kínálja. A BD 50/40 RS az ideális gép bevásárlóközpontokhoz, középületekhez, egészségügyi intézményekhez és szerződéses takarítóknak. A különösen kicsi fordulási ív lehetővé teszi a kanyarodó és szűk területek tökéletes tisztítását. Meggyőző a kompakt kivitelezés és a nagy teljesítmény. A szívógerenda forog a kefe rúdja körül a víz 100%-os felszívásához még a legszűkebb fordulatokban is. A beállítható Eco üzemmódnak köszönhetően energia- és erőforrás takarékos fenntartást biztosít, kiváló tisztítási eredményekkel. A környezetvédelmi szempontokat egyesíti a nagy tisztítási teljesítménnyel. A hátsó burkolat teljesen levehető, így az akkumulátor blokkhoz könnyű hozzáférni és tölteni.

Jellemzők és előnyök
Könnyű kezelhetőség
  • Egyszerű és áttekinthető kezelés és rövid betanulási idő
  • eco!efficiency fokozat időt,energiát, vizet és tisztítószert spórol.
Automatikus betöltési lehetőség
  • A gépet egyszerűen csak a vízhálózatra csatlakoztatják. Ha a gép teljesen feltöltődött, akkor a vízbefolyás automatikusan lekapcsol.
  • Ezzel időt takarít meg, mivel a köztes időben más dolgokat is elintézhet.
Adagolórendszer D53
  • A túladagolás elkerülésére. Opcióként kapható.
Eco üzemmód/ 3,5 óra üzemidő
  • Időt, energiát, vizet és tisztítószert takarít meg.
Kompakt méretek
  • A jó irányíthatóságért, a nagy felületteljesítményért és a kevesebb utántisztítási ráfordításért.
Egyszerű csere
  • A szívóajkak és a kefék szerszám nélkül cserélhetők.
  • A szívógerenda másodpercek alatt kicserélhető.
Egyedülálló szívógerenda rotációs elv.
  • 100% vízfelvétel minden kanyarban.
Rendkívül fordulékony
Kompakt felépítés
  • Egyszerűen szállítható és tárolható.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Vonóhajtás Vonómotor
Kefék munkaszélessége (mm) 510
Szívás munkaszélessége (mm) 691
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 40 / 40
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) 2805
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 2000
Akkumulátor típusa karbantartást nem igénylő
Akkumulátor (V/Ah) 36 / 76
Akkumulátor üzemideje (h) max. 2,5
Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz) 230 / 50 - 60
Kefefordulatszám (fordulat) 180
Kefenyomás (g / cm²/kg) 20 / 26
Vízfogyasztás (l/min) 1,5
Zajszint (dB (A)) 60
Felvételi teljesítmény (W) max. 1080
Megengedett össztömeg (kg) 330
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1118 x 691 x 1316

A csomag tartalma

  • Tárcsakefe: 1 Darab(ok)
  • Szívógerenda, hajlított
  • Akkumulátor és beépített töltőkészülék mellékelve

Felszereltség

  • Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • Automatikus vízstop
  • Mágnesszelep
  • 2 tartályos rendszer
