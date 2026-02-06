Ez a ráállós súroló-szívógép a kísérős készülékek irányíthatóságát a felülős gépek sebességével kínálja. A BD 50/40 RS az ideális gép bevásárlóközpontokhoz, középületekhez, egészségügyi intézményekhez és szerződéses takarítóknak. A különösen kicsi fordulási ív lehetővé teszi a kanyarodó és szűk területek tökéletes tisztítását. Meggyőző a kompakt kivitelezés és a nagy teljesítmény. A szívógerenda forog a kefe rúdja körül a víz 100%-os felszívásához még a legszűkebb fordulatokban is. A beállítható Eco üzemmódnak köszönhetően energia- és erőforrás takarékos fenntartást biztosít, kiváló tisztítási eredményekkel. A környezetvédelmi szempontokat egyesíti a nagy tisztítási teljesítménnyel. A hátsó burkolat teljesen levehető, így az akkumulátor blokkhoz könnyű hozzáférni és tölteni.