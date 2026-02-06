Súroló-szívógép BD 50/40 RS Bp Pack
Ráállós súroló-szívógép 51 cm-es munkaszélességgel és 40 literes tartály térfogattal. A ráállós gép egyesíti a kísérős készülékek irányíthatóságát a felülős gépek sebességével. Szívógerendával szállítva.
Ez a ráállós súroló-szívógép a kísérős készülékek irányíthatóságát a felülős gépek sebességével kínálja. A BD 50/40 RS az ideális gép bevásárlóközpontokhoz, középületekhez, egészségügyi intézményekhez és szerződéses takarítóknak. A különösen kicsi fordulási ív lehetővé teszi a kanyarodó és szűk területek tökéletes tisztítását. Meggyőző a kompakt kivitelezés és a nagy teljesítmény. A szívógerenda forog a kefe rúdja körül a víz 100%-os felszívásához még a legszűkebb fordulatokban is. A beállítható Eco üzemmódnak köszönhetően energia- és erőforrás takarékos fenntartást biztosít, kiváló tisztítási eredményekkel. A környezetvédelmi szempontokat egyesíti a nagy tisztítási teljesítménnyel. A hátsó burkolat teljesen levehető, így az akkumulátor blokkhoz könnyű hozzáférni és tölteni.
Jellemzők és előnyök
Könnyű kezelhetőség
- Egyszerű és áttekinthető kezelés és rövid betanulási idő
- eco!efficiency fokozat időt,energiát, vizet és tisztítószert spórol.
Automatikus betöltési lehetőség
- A gépet egyszerűen csak a vízhálózatra csatlakoztatják. Ha a gép teljesen feltöltődött, akkor a vízbefolyás automatikusan lekapcsol.
- Ezzel időt takarít meg, mivel a köztes időben más dolgokat is elintézhet.
Adagolórendszer D53
- A túladagolás elkerülésére. Opcióként kapható.
Eco üzemmód/ 3,5 óra üzemidő
- Időt, energiát, vizet és tisztítószert takarít meg.
Kompakt méretek
- A jó irányíthatóságért, a nagy felületteljesítményért és a kevesebb utántisztítási ráfordításért.
Egyszerű csere
- A szívóajkak és a kefék szerszám nélkül cserélhetők.
- A szívógerenda másodpercek alatt kicserélhető.
Egyedülálló szívógerenda rotációs elv.
- 100% vízfelvétel minden kanyarban.
Rendkívül fordulékony
Kompakt felépítés
- Egyszerűen szállítható és tárolható.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Vonómotor
|Kefék munkaszélessége (mm)
|510
|Szívás munkaszélessége (mm)
|691
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|40 / 40
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|2805
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|2000
|Akkumulátor típusa
|karbantartást nem igénylő
|Akkumulátor (V/Ah)
|36 / 76
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 2,5
|Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz)
|230 / 50 - 60
|Kefefordulatszám (fordulat)
|180
|Kefenyomás (g / cm²/kg)
|20 / 26
|Vízfogyasztás (l/min)
|1,5
|Zajszint (dB (A))
|60
|Felvételi teljesítmény (W)
|max. 1080
|Megengedett össztömeg (kg)
|330
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1118 x 691 x 1316
A csomag tartalma
- Tárcsakefe: 1 Darab(ok)
- Szívógerenda, hajlított
- Akkumulátor és beépített töltőkészülék mellékelve
Felszereltség
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- Automatikus vízstop
- Mágnesszelep
- 2 tartályos rendszer