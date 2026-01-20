Súroló-szívógép BD 50/70 R Classic
2000 m2 felületteljesítmény óránként: BD 50/70 R Classic akkumulátoros, tárcsakefés felülős súrológép. Az akkumulátor és töltőkészülék külön rendelhető. Szívógerendával szállítva.
A BD 50/70 R Classic akkumulátoros felülős súroló-szívógép extrém egyszerűen kezelhető a speciális színkódolt kezelőelemeknek köszönhetően. A kompakt és keskeny felépítése megkönnyíti a kezelést és a szállítást, mely a gép fordulékonyságáról gondoskodik. A készülék a 70 literes kategóriában egy alternatív megoldás a kísérős gépek tekintetében. Megkapó részletek mint az akasztóval ellátott Home-Base készlet, tárolóhely a manuális tisztítószer készletnek, vagy az opcionálisan kapható tároló szemeteszsákoknak, vagy egy előseprő mopp egészíti ki a koncepciót. Az akkumulátor és a töltőkészülék külön rendelhető!
Jellemzők és előnyök
Könnyű kezelhetőség
Tárcsakefe technika
Kompakt és keskeny dizájn
Opcionális tartozék: előseprőmop
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Vonómotor
|Kefék munkaszélessége (mm)
|510
|Szívás munkaszélessége (mm)
|850
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|70 / 75
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|2805
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|2000
|Akkumulátor (V)
|24
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 2,5
|Kefefordulatszám (fordulat)
|180
|Kefenyomás (g / cm²/kg)
|13 / 20
|Fordulószélesség folyosón (mm)
|1650
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 2,3
|Felvételi teljesítmény (W)
|1400
|Megengedett össztömeg (kg)
|345
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|112
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1310 x 590 x 1060
A csomag tartalma
- Tárcsakefe: 1 Darab(ok)
- Szívógerenda, V alakú
Felszereltség
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- Automatikus vízstop
- Mágnesszelep
- 2 tartályos rendszer
Videók