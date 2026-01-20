Súroló-szívógép BD 50/70 R Classic

2000 m2 felületteljesítmény óránként: BD 50/70 R Classic akkumulátoros, tárcsakefés felülős súrológép. Az akkumulátor és töltőkészülék külön rendelhető. Szívógerendával szállítva.

A BD 50/70 R Classic akkumulátoros felülős súroló-szívógép extrém egyszerűen kezelhető a speciális színkódolt kezelőelemeknek köszönhetően. A kompakt és keskeny felépítése megkönnyíti a kezelést és a szállítást, mely a gép fordulékonyságáról gondoskodik. A készülék a 70 literes kategóriában egy alternatív megoldás a kísérős gépek tekintetében. Megkapó részletek mint az akasztóval ellátott Home-Base készlet, tárolóhely a manuális tisztítószer készletnek, vagy az opcionálisan kapható tároló szemeteszsákoknak, vagy egy előseprő mopp egészíti ki a koncepciót. Az akkumulátor és a töltőkészülék külön rendelhető!

Jellemzők és előnyök
Súroló-szívógép BD 50/70 R Classic: Könnyű kezelhetőség
Könnyű kezelhetőség
Súroló-szívógép BD 50/70 R Classic: Tárcsakefe technika
Tárcsakefe technika
Súroló-szívógép BD 50/70 R Classic: Kompakt és keskeny dizájn
Kompakt és keskeny dizájn
Opcionális tartozék: előseprőmop
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Vonóhajtás Vonómotor
Kefék munkaszélessége (mm) 510
Szívás munkaszélessége (mm) 850
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 70 / 75
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) 2805
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 2000
Akkumulátor (V) 24
Akkumulátor üzemideje (h) max. 2,5
Kefefordulatszám (fordulat) 180
Kefenyomás (g / cm²/kg) 13 / 20
Fordulószélesség folyosón (mm) 1650
Vízfogyasztás (l/min) max. 2,3
Felvételi teljesítmény (W) 1400
Megengedett össztömeg (kg) 345
Súly kiegészítők nélkül (kg) 112
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1310 x 590 x 1060

A csomag tartalma

  • Tárcsakefe: 1 Darab(ok)
  • Szívógerenda, V alakú

Felszereltség

  • Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • Automatikus vízstop
  • Mágnesszelep
  • 2 tartályos rendszer
