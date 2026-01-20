A BD 50/70 R Classic akkumulátoros felülős súroló-szívógép extrém egyszerűen kezelhető a speciális színkódolt kezelőelemeknek köszönhetően. A kompakt és keskeny felépítése megkönnyíti a kezelést és a szállítást, mely a gép fordulékonyságáról gondoskodik. A készülék a 70 literes kategóriában egy alternatív megoldás a kísérős gépek tekintetében. Megkapó részletek mint az akasztóval ellátott Home-Base készlet, tárolóhely a manuális tisztítószer készletnek, vagy az opcionálisan kapható tároló szemeteszsákoknak, vagy egy előseprő mopp egészíti ki a koncepciót. Az akkumulátor és a töltőkészülék külön rendelhető!