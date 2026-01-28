Súroló-szívógép BD 50/70 R Classic Bp Pack 115Ah AGM

BD 50/70 R Bp Pack Classic egyszerűen kezelhető, felülős, fordulékony akkumulátoros súroló-szívógép tárcsakefével. Akkumulátorral és töltőkészülékkel együtt szállítva. Szívógerendával szállítva.

A keskeny és kompakt felépítésének köszönhetően a BD 50/70 R Bp Pack Classic akkumulátoros felülős súroló-szívógép tárcsatechnikával extrém könnyen manőverezhető és szállítható például liftben is. Kezdő modell nagy teljesítményű 105-Ah akkumulátorral. Akkumulátorral és töltőkészülékkel együtt. Hála a színkódolt kezelőelemeknek gyermekien könnyedén kezelhető, és felszereltsége is bővíthető. Megkapó részletek mint az akasztóval ellátott Home-Base készlet, tárolóhely a manuális tisztítószer készletnek, vagy az opcionálisan kapható tároló szemeteszsákoknak, vagy egy előseprő mopp egészíti ki a koncepciót. Az akkumulátor és a töltőkészülék külön rendelhető!

Jellemzők és előnyök
Súroló-szívógép BD 50/70 R Classic Bp Pack 115Ah AGM: Könnyű kezelhetőség
Önmagyarázó szimbólumok és áttekinthető kezelőmező. Rövid bedolgozási időszakaszok. A gép egyszerű kezelése alig néhány, sárgával jelzett kezelőelemmel.
Súroló-szívógép BD 50/70 R Classic Bp Pack 115Ah AGM: Tárcsakefe technika
Masszív felépítés beépített tárcsakefe fejjel. Nagy felületteljesítmény hála a nagy munkaszélességnek. Kefecsere
Súroló-szívógép BD 50/70 R Classic Bp Pack 115Ah AGM: Kompakt és keskeny dizájn
Különösen fordulékony készülék. Jó rálátás a tisztítandó felületekre. Egyszerű szállítás
Opcionális tartozék: előseprőmop
  • Felveszi a száraz szennyeződést ezzel elősegítve a tisztítási eljárást
  • Segít eltávolítani a dugulást a csatornából
Líthiumion-akkumulátor opcionálisan kapható
  • Időmegtakarítás: a töltőkészüléktől függően 2 óra alatt teljesen feltölthető. Köztes töltés is lehetséges.
  • Többszörös élettartam az ólom-sav- vagy zselés akkumulátorokhoz képest.
  • A hagyományos akkumulátoroknál szokásos 80 százalék helyett a teljes akkumulátor-kapacitás rendelkezésre áll.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Vonóhajtás Vonómotor
Kefék munkaszélessége (mm) 510
Szívás munkaszélessége (mm) 900
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 70 / 75
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) 2805
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 2000
Akkumulátor (V/Ah) 24 / 105
Akkumulátor üzemideje (h) max. 2,5
Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz) 95 - 253 / 50 - 60
Kefefordulatszám (fordulat) 180
Kefenyomás (g / cm²/kg) 13 / 20
Fordulószélesség folyosón (mm) 1650
Vízfogyasztás (l/min) max. 2,3
Zajszint (dB (A)) 66
Felvételi teljesítmény (W) 1400
Megengedett össztömeg (kg) 345
Súly kiegészítők nélkül (kg) 100
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1310 x 590 x 1060

A csomag tartalma

  • Tárcsakefe: 1 Darab(ok)
  • Akkumulátor
  • Akkumulátorral és töltőkészülékkel
  • Szívógerenda, V alakú

Felszereltség

  • Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • Automatikus vízstop
  • Mágnesszelep
  • 2 tartályos rendszer
  • Kärcher szín- és működési koncepció
Alkalmazási területek
  • Tökéletes szupermarketekben, bevásárlóközpontokban vagy kórházakban történő használatra
  • Alkalmas gyártási területek és raktárak tisztítására is.
