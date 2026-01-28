A keskeny és kompakt felépítésének köszönhetően a BD 50/70 R Bp Pack Classic akkumulátoros felülős súroló-szívógép tárcsatechnikával extrém könnyen manőverezhető és szállítható például liftben is. Kezdő modell nagy teljesítményű 105-Ah akkumulátorral. Akkumulátorral és töltőkészülékkel együtt. Hála a színkódolt kezelőelemeknek gyermekien könnyedén kezelhető, és felszereltsége is bővíthető. Megkapó részletek mint az akasztóval ellátott Home-Base készlet, tárolóhely a manuális tisztítószer készletnek, vagy az opcionálisan kapható tároló szemeteszsákoknak, vagy egy előseprő mopp egészíti ki a koncepciót. Az akkumulátor és a töltőkészülék külön rendelhető!