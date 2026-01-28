Súroló-szívógép BD 50/70 R Classic Bp Pack 115Ah AGM
BD 50/70 R Bp Pack Classic egyszerűen kezelhető, felülős, fordulékony akkumulátoros súroló-szívógép tárcsakefével. Akkumulátorral és töltőkészülékkel együtt szállítva. Szívógerendával szállítva.
A keskeny és kompakt felépítésének köszönhetően a BD 50/70 R Bp Pack Classic akkumulátoros felülős súroló-szívógép tárcsatechnikával extrém könnyen manőverezhető és szállítható például liftben is. Kezdő modell nagy teljesítményű 105-Ah akkumulátorral. Akkumulátorral és töltőkészülékkel együtt. Hála a színkódolt kezelőelemeknek gyermekien könnyedén kezelhető, és felszereltsége is bővíthető. Megkapó részletek mint az akasztóval ellátott Home-Base készlet, tárolóhely a manuális tisztítószer készletnek, vagy az opcionálisan kapható tároló szemeteszsákoknak, vagy egy előseprő mopp egészíti ki a koncepciót. Az akkumulátor és a töltőkészülék külön rendelhető!
Jellemzők és előnyök
Könnyű kezelhetőségÖnmagyarázó szimbólumok és áttekinthető kezelőmező. Rövid bedolgozási időszakaszok. A gép egyszerű kezelése alig néhány, sárgával jelzett kezelőelemmel.
Tárcsakefe technikaMasszív felépítés beépített tárcsakefe fejjel. Nagy felületteljesítmény hála a nagy munkaszélességnek. Kefecsere
Kompakt és keskeny dizájnKülönösen fordulékony készülék. Jó rálátás a tisztítandó felületekre. Egyszerű szállítás
Opcionális tartozék: előseprőmop
- Felveszi a száraz szennyeződést ezzel elősegítve a tisztítási eljárást
- Segít eltávolítani a dugulást a csatornából
Líthiumion-akkumulátor opcionálisan kapható
- Időmegtakarítás: a töltőkészüléktől függően 2 óra alatt teljesen feltölthető. Köztes töltés is lehetséges.
- Többszörös élettartam az ólom-sav- vagy zselés akkumulátorokhoz képest.
- A hagyományos akkumulátoroknál szokásos 80 százalék helyett a teljes akkumulátor-kapacitás rendelkezésre áll.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Vonómotor
|Kefék munkaszélessége (mm)
|510
|Szívás munkaszélessége (mm)
|900
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|70 / 75
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|2805
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|2000
|Akkumulátor (V/Ah)
|24 / 105
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 2,5
|Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz)
|95 - 253 / 50 - 60
|Kefefordulatszám (fordulat)
|180
|Kefenyomás (g / cm²/kg)
|13 / 20
|Fordulószélesség folyosón (mm)
|1650
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 2,3
|Zajszint (dB (A))
|66
|Felvételi teljesítmény (W)
|1400
|Megengedett össztömeg (kg)
|345
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|100
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1310 x 590 x 1060
A csomag tartalma
- Tárcsakefe: 1 Darab(ok)
- Akkumulátor
- Akkumulátorral és töltőkészülékkel
- Szívógerenda, V alakú
Felszereltség
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- Automatikus vízstop
- Mágnesszelep
- 2 tartályos rendszer
- Kärcher szín- és működési koncepció
Videók
Alkalmazási területek
- Tökéletes szupermarketekben, bevásárlóközpontokban vagy kórházakban történő használatra
- Alkalmas gyártási területek és raktárak tisztítására is.