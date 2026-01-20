Elektromos seprű EB 30/1
Csendes, alapos, lítium-ion akkumulátorral és gyorstöltővel - az EB 30/1 elektromos seprű lenyűgöző sebességet és kényelmet biztosít keménypadló és padlószőnyeg tisztításánál.
A Kärcher vezeték nélküli EB 30/1 elektromos seprűje a nagyobb kényelem érdekében lábbal működtethető ki-be kapcsolóval rendelkezik, és mindössze 2 milliméterre a szélektől is képes eltávolítani a laza szennyeződéseket. A markolattal ellátott, állítható magasságú teleszkópos fogantyúnak köszönhetően az elektromos seprű magassága beállítható az egyes felhasználók magasságához, így tökéletes ergonómiát biztosít. Ráadásul a beépített kardáncsuklónak köszönhetően bármilyen irányba könnyedén siklik, és a munkaszünetekben egyszerűen rögzíthető függőleges helyzetben. Ráadásul a lapos (mindössze 9 cm-es) kialakításnak köszönhetően a radiátorok és bútorok alatti takarítás sem jelent gondot. A nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátor kb. 40 perces üzemidőt biztosít szőnyegpadlókon, míg kemény padlón a tisztítási idő hosszabb, kb. 50 perc is lehet. És végül, de nem utolsósorban, az alapfelszereltségként szállított gyorstöltő kevesebb mint két órás gyors töltési időt biztosít.
Jellemzők és előnyök
Egyszerű akkumulátorcsere
Szerszám nélküli kefecsere
Gyorstöltő
A szennyeződéstartály egyszerűen kivehető és cserélhető
Specifikációk
Műszaki adatok
|Munkaszélesség (mm)
|300
|Tartálytérfogat (l)
|1
|Zajszint (dB (A))
|56
|Töltőáram (A)
|1,8
|Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Akkumulátor típusa
|Lítiumion-akkumulátor
|Tápfeszültség (V)
|7,2
|Akkumulátorkapacitás
|(2,5 Ah)
|Akkumulátor üzemideje kemény padlón (min)
|51
|Akkumulátor üzemideje szőnyegen (min)
|41
|Szín
|antracit
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|2,8
|Csomagolási súly (kg)
|3,1
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|250 x 300 x 1340
A csomag tartalma
- Akkumulátor: 7,2 V / 2,5 Ah akkumulátor (1 db)
- Gyorstöltő készülék BC 1/1.8
- Kefehenger, standard
- Teleszkópos cső markolattal, állítható magasságú
- Hulladéktartály
