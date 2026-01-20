A Kärcher vezeték nélküli EB 30/1 elektromos seprűje a nagyobb kényelem érdekében lábbal működtethető ki-be kapcsolóval rendelkezik, és mindössze 2 milliméterre a szélektől is képes eltávolítani a laza szennyeződéseket. A markolattal ellátott, állítható magasságú teleszkópos fogantyúnak köszönhetően az elektromos seprű magassága beállítható az egyes felhasználók magasságához, így tökéletes ergonómiát biztosít. Ráadásul a beépített kardáncsuklónak köszönhetően bármilyen irányba könnyedén siklik, és a munkaszünetekben egyszerűen rögzíthető függőleges helyzetben. Ráadásul a lapos (mindössze 9 cm-es) kialakításnak köszönhetően a radiátorok és bútorok alatti takarítás sem jelent gondot. A nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátor kb. 40 perces üzemidőt biztosít szőnyegpadlókon, míg kemény padlón a tisztítási idő hosszabb, kb. 50 perc is lehet. És végül, de nem utolsósorban, az alapfelszereltségként szállított gyorstöltő kevesebb mint két órás gyors töltési időt biztosít.