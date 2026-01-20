Elektromos seprű EB 30/1

Csendes, alapos, lítium-ion akkumulátorral és gyorstöltővel - az EB 30/1 elektromos seprű lenyűgöző sebességet és kényelmet biztosít keménypadló és padlószőnyeg tisztításánál.

A Kärcher vezeték nélküli EB 30/1 elektromos seprűje a nagyobb kényelem érdekében lábbal működtethető ki-be kapcsolóval rendelkezik, és mindössze 2 milliméterre a szélektől is képes eltávolítani a laza szennyeződéseket. A markolattal ellátott, állítható magasságú teleszkópos fogantyúnak köszönhetően az elektromos seprű magassága beállítható az egyes felhasználók magasságához, így tökéletes ergonómiát biztosít. Ráadásul a beépített kardáncsuklónak köszönhetően bármilyen irányba könnyedén siklik, és a munkaszünetekben egyszerűen rögzíthető függőleges helyzetben. Ráadásul a lapos (mindössze 9 cm-es) kialakításnak köszönhetően a radiátorok és bútorok alatti takarítás sem jelent gondot. A nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátor kb. 40 perces üzemidőt biztosít szőnyegpadlókon, míg kemény padlón a tisztítási idő hosszabb, kb. 50 perc is lehet. És végül, de nem utolsósorban, az alapfelszereltségként szállított gyorstöltő kevesebb mint két órás gyors töltési időt biztosít.

Jellemzők és előnyök
Elektromos seprű EB 30/1: Egyszerű akkumulátorcsere
Egyszerű akkumulátorcsere
Elektromos seprű EB 30/1: Szerszám nélküli kefecsere
Szerszám nélküli kefecsere
Elektromos seprű EB 30/1: Gyorstöltő
Gyorstöltő
A szennyeződéstartály egyszerűen kivehető és cserélhető
Specifikációk

Műszaki adatok

Munkaszélesség (mm) 300
Tartálytérfogat (l) 1
Zajszint (dB (A)) 56
Töltőáram (A) 1,8
Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Akkumulátor típusa Lítiumion-akkumulátor
Tápfeszültség (V) 7,2
Akkumulátorkapacitás (2,5 Ah)
Akkumulátor üzemideje kemény padlón (min) 51
Akkumulátor üzemideje szőnyegen (min) 41
Szín antracit
Súly kiegészítők nélkül (kg) 2,8
Csomagolási súly (kg) 3,1
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 250 x 300 x 1340

A csomag tartalma

  • Akkumulátor: 7,2 V / 2,5 Ah akkumulátor (1 db)
  • Gyorstöltő készülék BC 1/1.8
  • Kefehenger, standard
  • Teleszkópos cső markolattal, állítható magasságú
  • Hulladéktartály

Videók

