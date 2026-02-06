T 15/1 szárazporszívónk 45 százalékban újrahasznosított anyagból* készült, ezért az erőforrásokat kímélő módon gyártjuk. Kiemelkedő szívóerővel, rendkívül csendes működéssel, fenntarthatósággal, robusztussággal és kiváló ár-teljesítmény aránnyal nyűgöz le. Tartósságát olyan jellemzők mutatják meg, mint a robusztus alváz, ház, lökhárító és nagy kerekek. A nagy szívóteljesítmény ellenére a T 15/1 működési zaja mindössze 52 dB(A). Ennek a rendkívül csendes működésnek köszönhetően bármikor használható nappali takarításhoz és zajérzékeny helyeken. A kompakt porszívó dőlésbiztos és manőverezhető, az összecsukható hordozófogantyú segítségével ergonomikusan és a testhez közel szállítható. A porszívó tartályának térfogata 15 liter. A beépített tartozéktárolónak köszönhetően a mellékelt résfúvóka mindig könnyen elérhető helyen tárolható a T 15/1-en. Opcionálisan megvásárolható egy rendkívül hatékony HEPA 14 szűrő.