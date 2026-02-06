Szárazporszívó T 15/1
Rendkívül csendes, fenntartható és tartós: a 45%-ban újrahasznosított anyagból* készült T 15/1 szárazporszívó kiváló szívóerőt és ergonomikus, felhasználóbarát kialakítást kínál.
T 15/1 szárazporszívónk 45 százalékban újrahasznosított anyagból* készült, ezért az erőforrásokat kímélő módon gyártjuk. Kiemelkedő szívóerővel, rendkívül csendes működéssel, fenntarthatósággal, robusztussággal és kiváló ár-teljesítmény aránnyal nyűgöz le. Tartósságát olyan jellemzők mutatják meg, mint a robusztus alváz, ház, lökhárító és nagy kerekek. A nagy szívóteljesítmény ellenére a T 15/1 működési zaja mindössze 52 dB(A). Ennek a rendkívül csendes működésnek köszönhetően bármikor használható nappali takarításhoz és zajérzékeny helyeken. A kompakt porszívó dőlésbiztos és manőverezhető, az összecsukható hordozófogantyú segítségével ergonomikusan és a testhez közel szállítható. A porszívó tartályának térfogata 15 liter. A beépített tartozéktárolónak köszönhetően a mellékelt résfúvóka mindig könnyen elérhető helyen tárolható a T 15/1-en. Opcionálisan megvásárolható egy rendkívül hatékony HEPA 14 szűrő.
Jellemzők és előnyök
Fenntartható és robusztus: 45% újrahasznosított tartalomTermelés: csökkentett nyersanyag- és energiafelhasználás. Az újrahasznosított anyagok használata csökkenti a CO₂-kibocsátást.
Rendkívül csendes: gyakorlatilag csendes működés, mindössze 52 dB(A)Tökéletes nappali takarításhoz. Csökkentett zajterhelés még éjszaka is. Csökkenti az olyan kockázatokat, mint a stressz vagy a halláskárosodás.
Ergonomikus, kompakt és felhasználóbarát kialakításErgonomikus szállítás: testhez közel hordható. Ergonomikus hajlítás és kényelmes hordozó fogantyú. Helytakarékos és intelligens: egyszerű, gyors tárolás.
Hálózati kábel
- Egyszerű és gyors hálózati kábelcsere előzetes tudás nélkül is.
- A tisztítási folyamat zökkenőmentesen folytatható.
- Elkerüli vagy csökkenti a szolgáltatási költségeket.
Intelligens, kézi kábeltekercselő rendszer
- A tápkábel pillanatok alatt tárolható.
- Időmegtakarítás: a kábel tárolása néhány másodperc alatt.
- A tápkábel nem csavarodik meg, és mindig fel van tekerve.
Könnyű súly
- Könnyű szállítás, akár egy kézzel is.
- Könnyen szállítható lépcsőn és lépcsőn.
Felhasználóbarát működési koncepció
- Nagy be-/kikapcsoló gomb.
- Gyors és egyszerű kezelés lábbal vagy kézzel.
- Praktikus parkolóhely a rendezett tároláshoz.
Extra opcióként rendkívül hatékony HEPA 14 szűrő rendelhető
- A legmagasabb biztonsági szabványokért a higiéniára érzékeny helyszíneken.
- Magas szűrési és elválasztási fok: 99,995%.
Állandó fő szűrőkosár
- Tartós, robusztus és fenntartható.
- Gyapjúból készült.
- Kézzel 30°C-on mosható és újrafelhasználható.
Beépített tartozéktárolás
- A résfúvóka kényelmesen tárolható a gépfejben.
- Helytakarékos tároló, mindig elérhető.
- A gép és a tartozékok biztonságos és kényelmes szállítása.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Vákuum (mbar/kPa)
|185 / 18
|Légáramlás (l / s)
|40
|Névleges teljesítmény (W)
|585
|Tartálytérfogat (l)
|15
|Standard névleges átmérő ( )
|ID 35
|Kábelhossz (m)
|12
|Zajszint (dB (A))
|52
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|6,4
|Csomagolási súly (kg)
|10,1
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|440 x 250 x 410
* Minden alkatrész műanyag, a tartozékok kivételével.
A csomag tartalma
- Szívótömlő hossza: 2 m
- Könyök: Antisztatikus, légáramlás-szabályozóval
- Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Szívócsövek hossza: 505 mm
- Szívócsövek anyaga: Acél, krómozott
- Átkapcsolható padlótisztító fej
- Réstisztító fej
- Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
- Porzsák anyaga: Flíz
- Motorvédő szűrő
- Állandó szűrőkosár: Flíz
Felszereltség
- Tartály anyaga: Műanyag újrahasznosított anyagból
- Intelligens kábelvisszahúzó rendszer
- Hálózati kábel: Standard
- Összecsukható ergonomikus hordozó fogantyú
- Parkolóállás a padlófejnek
- Beépített tartozéktárolás
Videók
Alkalmazási területek
- Ideális a szállodai szektorban, a vendéglátóipari egységekben, a kiskereskedelemi szektorban és épület-takarítással foglalkozó szolgáltatók számára
- Kemény padlók
- Szőnyegpadlók
- Nappali takarítás
Tartozékok
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.