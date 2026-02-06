Szárazporszívó T 15/1

Rendkívül csendes, fenntartható és tartós: a 45%-ban újrahasznosított anyagból* készült T 15/1 szárazporszívó kiváló szívóerőt és ergonomikus, felhasználóbarát kialakítást kínál.

T 15/1 szárazporszívónk 45 százalékban újrahasznosított anyagból* készült, ezért az erőforrásokat kímélő módon gyártjuk. Kiemelkedő szívóerővel, rendkívül csendes működéssel, fenntarthatósággal, robusztussággal és kiváló ár-teljesítmény aránnyal nyűgöz le. Tartósságát olyan jellemzők mutatják meg, mint a robusztus alváz, ház, lökhárító és nagy kerekek. A nagy szívóteljesítmény ellenére a T 15/1 működési zaja mindössze 52 dB(A). Ennek a rendkívül csendes működésnek köszönhetően bármikor használható nappali takarításhoz és zajérzékeny helyeken. A kompakt porszívó dőlésbiztos és manőverezhető, az összecsukható hordozófogantyú segítségével ergonomikusan és a testhez közel szállítható. A porszívó tartályának térfogata 15 liter. A beépített tartozéktárolónak köszönhetően a mellékelt résfúvóka mindig könnyen elérhető helyen tárolható a T 15/1-en. Opcionálisan megvásárolható egy rendkívül hatékony HEPA 14 szűrő.

Jellemzők és előnyök
Szárazporszívó T 15/1: Fenntartható és robusztus: 45% újrahasznosított tartalom
Termelés: csökkentett nyersanyag- és energiafelhasználás. Az újrahasznosított anyagok használata csökkenti a CO₂-kibocsátást.
Szárazporszívó T 15/1: Rendkívül csendes: gyakorlatilag csendes működés, mindössze 52 dB(A)
Tökéletes nappali takarításhoz. Csökkentett zajterhelés még éjszaka is. Csökkenti az olyan kockázatokat, mint a stressz vagy a halláskárosodás.
Szárazporszívó T 15/1: Ergonomikus, kompakt és felhasználóbarát kialakítás
Ergonomikus szállítás: testhez közel hordható. Ergonomikus hajlítás és kényelmes hordozó fogantyú. Helytakarékos és intelligens: egyszerű, gyors tárolás.
Hálózati kábel
  • Egyszerű és gyors hálózati kábelcsere előzetes tudás nélkül is.
  • A tisztítási folyamat zökkenőmentesen folytatható.
  • Elkerüli vagy csökkenti a szolgáltatási költségeket.
Intelligens, kézi kábeltekercselő rendszer
  • A tápkábel pillanatok alatt tárolható.
  • Időmegtakarítás: a kábel tárolása néhány másodperc alatt.
  • A tápkábel nem csavarodik meg, és mindig fel van tekerve.
Könnyű súly
  • Könnyű szállítás, akár egy kézzel is.
  • Könnyen szállítható lépcsőn és lépcsőn.
Felhasználóbarát működési koncepció
  • Nagy be-/kikapcsoló gomb.
  • Gyors és egyszerű kezelés lábbal vagy kézzel.
  • Praktikus parkolóhely a rendezett tároláshoz.
Extra opcióként rendkívül hatékony HEPA 14 szűrő rendelhető
  • A legmagasabb biztonsági szabványokért a higiéniára érzékeny helyszíneken.
  • Magas szűrési és elválasztási fok: 99,995%.
Állandó fő szűrőkosár
  • Tartós, robusztus és fenntartható. 
  • Gyapjúból készült.
  • Kézzel 30°C-on mosható és újrafelhasználható.
Beépített tartozéktárolás
  • A résfúvóka kényelmesen tárolható a gépfejben.
  • Helytakarékos tároló, mindig elérhető.
  • A gép és a tartozékok biztonságos és kényelmes szállítása.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Vákuum (mbar/kPa) 185 / 18
Légáramlás (l / s) 40
Névleges teljesítmény (W) 585
Tartálytérfogat (l) 15
Standard névleges átmérő ( ) ID 35
Kábelhossz (m) 12
Zajszint (dB (A)) 52
Súly kiegészítők nélkül (kg) 6,4
Csomagolási súly (kg) 10,1
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 440 x 250 x 410

* Minden alkatrész műanyag, a tartozékok kivételével.

A csomag tartalma

  • Szívótömlő hossza: 2 m
  • Könyök: Antisztatikus, légáramlás-szabályozóval
  • Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
  • Szívócsövek hossza: 505 mm
  • Szívócsövek anyaga: Acél, krómozott
  • Átkapcsolható padlótisztító fej
  • Réstisztító fej
  • Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
  • Porzsák anyaga: Flíz
  • Motorvédő szűrő
  • Állandó szűrőkosár: Flíz

Felszereltség

  • Tartály anyaga: Műanyag újrahasznosított anyagból
  • Intelligens kábelvisszahúzó rendszer
  • Hálózati kábel: Standard
  • Összecsukható ergonomikus hordozó fogantyú
  • Parkolóállás a padlófejnek
  • Beépített tartozéktárolás
Szárazporszívó T 15/1
Szárazporszívó T 15/1

Videók

Alkalmazási területek
  • Ideális a szállodai szektorban, a vendéglátóipari egységekben, a kiskereskedelemi szektorban és épület-takarítással foglalkozó szolgáltatók számára
  • Kemény padlók
  • Szőnyegpadlók
  • Nappali takarítás
Tartozékok
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.