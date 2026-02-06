Szárazporszívó T 15/1 Adv HEPA

A T 15/1 Adv HEPA a higiéniára összpontosít, fenntartható és rendkívül csendes, és hatékony HEPA 14 szűrőt és tartozékok széles választékát kínálja a nagy szívóerő mellett.

A T 15/1 Adv HEPA szárazporszívót első osztályú szívóerő, rendkívül csendes működés, robusztusság, lenyűgöző ár-teljesítmény arány és kiegészítők széles választéka jellemzi. A HEPA 14 szűrőnek köszönhetően a legmagasabb biztonsági előírásoknak való megfelelés garantált a higiéniára érzékeny területeken. Robusztussága olyan jellemzőkben is megmutatkozik, mint az alváz, a ház, a lökhárító és a nagy kerekek. Az erőforrásokat a kezdetektől fogva kíméli a 45 százalékban újrahasznosított anyag*. Mivel a 15/1 Adv HEPA rendkívül csendesen, mindössze 52 dB(A)-vel, nagy szívóteljesítménnyel működik, a nappali takarításhoz és a zajérzékeny helyekhez a legalkalmasabb. Kompakt, dőlésbiztos és manőverezhető, 15 literes tartálytérfogattal rendelkezik. Az összecsukható hordozófogantyúval a porszívó ergonomikusan és a testhez közel szállítható. A résfúvókát és a kárpitfúvókát a csomag tartalmazza, és mindig könnyen elérhető helyen tárolható a porszívón. A T 15/1 Adv HEPA tartozéka különösen bőséges tartozékokat tartalmaz: szívótömlő, antisztatikus ív, könnyű, állítható magasságú alumínium teleszkópos szívócső, kapcsolható padlófúvóka, parkettafúvóka, résfúvóka, kárpitfúvóka és HEPA 14 szűrő.

Jellemzők és előnyök
Szárazporszívó T 15/1 Adv HEPA: Fenntartható és robusztus: 45% újrahasznosított tartalom
Fenntartható és robusztus: 45% újrahasznosított tartalom
Termelés: csökkentett nyersanyag- és energiafelhasználás. Az újrahasznosított anyagok használata csökkenti a CO₂-kibocsátást.
Szárazporszívó T 15/1 Adv HEPA: Nagyon hatékony HEPA 14 szűrő
Nagyon hatékony HEPA 14 szűrő
A legmagasabb biztonsági szabványokért a higiéniára érzékeny helyszíneken. Magas szűrési és elválasztási fok: 99,995%.
Szárazporszívó T 15/1 Adv HEPA: Rendkívül csendes: gyakorlatilag csendes működés, mindössze 52 dB(A)
Rendkívül csendes: gyakorlatilag csendes működés, mindössze 52 dB(A)
Tökéletes nappali takarításhoz. Csökkentett zajterhelés még éjszaka is. Csökkenti az olyan kockázatokat, mint a stressz vagy a halláskárosodás.
Ergonomikus, kompakt és felhasználóbarát kialakítás
  • Ergonomikus szállítás: testhez közel hordható.
  • Ergonomikus hajlítás és kényelmes hordozó fogantyú.
  • Helytakarékos és intelligens: egyszerű, gyors tárolás.
Hálózati kábel
  • Egyszerű és gyors hálózati kábelcsere előzetes tudás nélkül is.
  • A tisztítási folyamat zökkenőmentesen folytatható.
  • Elkerüli vagy csökkenti a szolgáltatási költségeket.
Kézi kábeltárolás
  • A tápkábel pillanatok alatt tárolható.
  • Időmegtakarítás: a kábel tárolása néhány másodperc alatt.
  • A tápkábel nem csavarodik meg, és mindig fel van tekerve.
Könnyű súly
  • Könnyű szállítás, akár egy kézzel is.
  • Könnyen szállítható lépcsőn és lépcsőn.
Felhasználóbarát működési koncepció
  • Nagy be-/kikapcsoló gomb.
  • Gyors és egyszerű kezelés lábbal vagy kézzel.
  • Praktikus parkolóhely a rendezett tároláshoz.
Átfogó tartozékválaszték
  • Padlófúvóka, parketta fúvóka, résfej és kárpitfej.
  • Kiváló minőségű gyapjú szűrőkosár és szűrőtáska.
  • Állítható magasságú, könnyű, teleszkópos szívócső alumíniumból.
Beépített tartozéktárolás
  • Résfúvóka és kárpitfúvóka: a gépfejben tárolva.
  • Helytakarékos tároló, mindig elérhető.
  • A gép és a tartozékok biztonságos és kényelmes szállítása.
Specifikációk

Műszaki adatok

Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Vákuum (mbar/kPa) 185 / 18
Légáramlás (l / s) 40
Névleges teljesítmény (W) 585
Tartálytérfogat (l) 15
Standard névleges átmérő ( ) ID 35
Kábelhossz (m) 12
Zajszint (dB (A)) 52
Súly kiegészítők nélkül (kg) 6,4
Csomagolási súly (kg) 10
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 440 x 250 x 410

* Minden alkatrész műanyag, a tartozékok kivételével.

A csomag tartalma

  • Szívótömlő hossza: 2 m
  • Könyök: Antisztatikus, légáramlás-szabályozóval
  • Teleszkópos szívócső: 615 mm, 1007 mm
  • Teleszkópos szívócső, anyag: Alumínium
  • Átkapcsolható padlótisztító fej
  • Parkettafej
  • Kárpittisztító fej
  • Réstisztító fej
  • Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
  • Porzsák anyaga: Flíz
  • Motorvédő szűrő
  • HEPA-szűrő típusa: HEPA 14 szűrő
  • Állandó szűrőkosár: Flíz

Felszereltség

  • Tartály anyaga: Műanyag újrahasznosított anyagból
  • Intelligens kábelvisszahúzó rendszer
  • Hálózati kábel: Standard
  • Összecsukható ergonomikus hordozó fogantyú
  • Beépített tartozéktárolás
Szárazporszívó T 15/1 Adv HEPA
Szárazporszívó T 15/1 Adv HEPA
Szárazporszívó T 15/1 Adv HEPA

Videók

Alkalmazási területek
  • Ideális a szállodai szektorban, a vendéglátóipari egységekben, a kiskereskedelemi szektorban és épület-takarítással foglalkozó szolgáltatók számára
  • Kemény padlók
  • Szőnyegpadlók
  • Nappali takarítás
Tartozékok
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.