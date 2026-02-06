Szárazporszívó T 15/1 Adv HEPA
A T 15/1 Adv HEPA a higiéniára összpontosít, fenntartható és rendkívül csendes, és hatékony HEPA 14 szűrőt és tartozékok széles választékát kínálja a nagy szívóerő mellett.
A T 15/1 Adv HEPA szárazporszívót első osztályú szívóerő, rendkívül csendes működés, robusztusság, lenyűgöző ár-teljesítmény arány és kiegészítők széles választéka jellemzi. A HEPA 14 szűrőnek köszönhetően a legmagasabb biztonsági előírásoknak való megfelelés garantált a higiéniára érzékeny területeken. Robusztussága olyan jellemzőkben is megmutatkozik, mint az alváz, a ház, a lökhárító és a nagy kerekek. Az erőforrásokat a kezdetektől fogva kíméli a 45 százalékban újrahasznosított anyag*. Mivel a 15/1 Adv HEPA rendkívül csendesen, mindössze 52 dB(A)-vel, nagy szívóteljesítménnyel működik, a nappali takarításhoz és a zajérzékeny helyekhez a legalkalmasabb. Kompakt, dőlésbiztos és manőverezhető, 15 literes tartálytérfogattal rendelkezik. Az összecsukható hordozófogantyúval a porszívó ergonomikusan és a testhez közel szállítható. A résfúvókát és a kárpitfúvókát a csomag tartalmazza, és mindig könnyen elérhető helyen tárolható a porszívón. A T 15/1 Adv HEPA tartozéka különösen bőséges tartozékokat tartalmaz: szívótömlő, antisztatikus ív, könnyű, állítható magasságú alumínium teleszkópos szívócső, kapcsolható padlófúvóka, parkettafúvóka, résfúvóka, kárpitfúvóka és HEPA 14 szűrő.
Jellemzők és előnyök
Fenntartható és robusztus: 45% újrahasznosított tartalomTermelés: csökkentett nyersanyag- és energiafelhasználás. Az újrahasznosított anyagok használata csökkenti a CO₂-kibocsátást.
Nagyon hatékony HEPA 14 szűrőA legmagasabb biztonsági szabványokért a higiéniára érzékeny helyszíneken. Magas szűrési és elválasztási fok: 99,995%.
Rendkívül csendes: gyakorlatilag csendes működés, mindössze 52 dB(A)Tökéletes nappali takarításhoz. Csökkentett zajterhelés még éjszaka is. Csökkenti az olyan kockázatokat, mint a stressz vagy a halláskárosodás.
Ergonomikus, kompakt és felhasználóbarát kialakítás
- Ergonomikus szállítás: testhez közel hordható.
- Ergonomikus hajlítás és kényelmes hordozó fogantyú.
- Helytakarékos és intelligens: egyszerű, gyors tárolás.
Hálózati kábel
- Egyszerű és gyors hálózati kábelcsere előzetes tudás nélkül is.
- A tisztítási folyamat zökkenőmentesen folytatható.
- Elkerüli vagy csökkenti a szolgáltatási költségeket.
Kézi kábeltárolás
- A tápkábel pillanatok alatt tárolható.
- Időmegtakarítás: a kábel tárolása néhány másodperc alatt.
- A tápkábel nem csavarodik meg, és mindig fel van tekerve.
Könnyű súly
- Könnyű szállítás, akár egy kézzel is.
- Könnyen szállítható lépcsőn és lépcsőn.
Felhasználóbarát működési koncepció
- Nagy be-/kikapcsoló gomb.
- Gyors és egyszerű kezelés lábbal vagy kézzel.
- Praktikus parkolóhely a rendezett tároláshoz.
Átfogó tartozékválaszték
- Padlófúvóka, parketta fúvóka, résfej és kárpitfej.
- Kiváló minőségű gyapjú szűrőkosár és szűrőtáska.
- Állítható magasságú, könnyű, teleszkópos szívócső alumíniumból.
Beépített tartozéktárolás
- Résfúvóka és kárpitfúvóka: a gépfejben tárolva.
- Helytakarékos tároló, mindig elérhető.
- A gép és a tartozékok biztonságos és kényelmes szállítása.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Vákuum (mbar/kPa)
|185 / 18
|Légáramlás (l / s)
|40
|Névleges teljesítmény (W)
|585
|Tartálytérfogat (l)
|15
|Standard névleges átmérő ( )
|ID 35
|Kábelhossz (m)
|12
|Zajszint (dB (A))
|52
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|6,4
|Csomagolási súly (kg)
|10
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|440 x 250 x 410
* Minden alkatrész műanyag, a tartozékok kivételével.
A csomag tartalma
- Szívótömlő hossza: 2 m
- Könyök: Antisztatikus, légáramlás-szabályozóval
- Teleszkópos szívócső: 615 mm, 1007 mm
- Teleszkópos szívócső, anyag: Alumínium
- Átkapcsolható padlótisztító fej
- Parkettafej
- Kárpittisztító fej
- Réstisztító fej
- Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
- Porzsák anyaga: Flíz
- Motorvédő szűrő
- HEPA-szűrő típusa: HEPA 14 szűrő
- Állandó szűrőkosár: Flíz
Felszereltség
- Tartály anyaga: Műanyag újrahasznosított anyagból
- Intelligens kábelvisszahúzó rendszer
- Hálózati kábel: Standard
- Összecsukható ergonomikus hordozó fogantyú
- Beépített tartozéktárolás
Videók
Alkalmazási területek
- Ideális a szállodai szektorban, a vendéglátóipari egységekben, a kiskereskedelemi szektorban és épület-takarítással foglalkozó szolgáltatók számára
- Kemény padlók
- Szőnyegpadlók
- Nappali takarítás
Tartozékok
