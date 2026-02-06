A T 15/1 Adv HEPA szárazporszívót első osztályú szívóerő, rendkívül csendes működés, robusztusság, lenyűgöző ár-teljesítmény arány és kiegészítők széles választéka jellemzi. A HEPA 14 szűrőnek köszönhetően a legmagasabb biztonsági előírásoknak való megfelelés garantált a higiéniára érzékeny területeken. Robusztussága olyan jellemzőkben is megmutatkozik, mint az alváz, a ház, a lökhárító és a nagy kerekek. Az erőforrásokat a kezdetektől fogva kíméli a 45 százalékban újrahasznosított anyag*. Mivel a 15/1 Adv HEPA rendkívül csendesen, mindössze 52 dB(A)-vel, nagy szívóteljesítménnyel működik, a nappali takarításhoz és a zajérzékeny helyekhez a legalkalmasabb. Kompakt, dőlésbiztos és manőverezhető, 15 literes tartálytérfogattal rendelkezik. Az összecsukható hordozófogantyúval a porszívó ergonomikusan és a testhez közel szállítható. A résfúvókát és a kárpitfúvókát a csomag tartalmazza, és mindig könnyen elérhető helyen tárolható a porszívón. A T 15/1 Adv HEPA tartozéka különösen bőséges tartozékokat tartalmaz: szívótömlő, antisztatikus ív, könnyű, állítható magasságú alumínium teleszkópos szívócső, kapcsolható padlófúvóka, parkettafúvóka, résfúvóka, kárpitfúvóka és HEPA 14 szűrő.