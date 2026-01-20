Szárazporszívó T 7/1 Classic
Könnyű és ergonómikus: a standard flíz szűrővel rendelkező T 7/1 Classic induló kategóriás porszívó, mely pénzéért nagy értéket, erős szívóteljesítményt és kábeltárolót kínál.
Erős, 850 W-os motorjának köszönhetően, a kompakt T 7/1 Classic száraz porszívó lenyűgöző, 23,5 kPa vákuumot állít elő. Ennek ellenére, a porszívó halkan 62 db(A)-n működik. A készülék 2 méteres szívótömlővel rendelkezik és rendkívül könnyű, súlya mindössze 3,5 kg. Az ergonomikus könyökcső erőfeszítés nélküli munkavégzést biztosít. Ez a porszívó kettő fix kerékkel és kettő bolygókerékkel rendelkezik, a kiváló irányíthatóság érdekében. A körbefutó ütköző megakadályozza, hogy az ütésálló 7,5 literes tartály károsítsa a bútorokat vagy más cikkeket. A T 7/1 Classic flíz szűrővel rendelkezik.
Jellemzők és előnyök
Könnyű súlyKönnyedén, akár egy kézzel is mozgatható szegélyeken és lépcsőkön is. Kisebb súly, azonos tartálytérfogat - a versenytársakhoz képest. Lehetővé teszi a hosszú, fáradtságmentes munkavégzést.
Állandó fő szűrőkosárRobusztus gyapjúból készült. Fenntartható: 30°C-on kézzel mosható.
Kiemelkedő szívóerőProfesszionális minőség. Jó ár/teljesítmény arány.
Kábelakasztó
- A tápkábel egyszerű tárolása.
- A kábel biztonságos rögzítése szállítás közben.
Nagy teherbírású ütköző
- Védi a bútorokat, a falakat és a gépet a sérülésektől.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tápfeszültség (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Vákuum (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Légáramlás (l / s)
|40
|Névleges teljesítmény (W)
|850
|Tartálytérfogat (l)
|7
|Standard névleges átmérő ( )
|ID 35
|Kábelhossz (m)
|7,5
|Zajszint (dB (A))
|62
|Szín
|antracit
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|3,5
|Csomagolási súly (kg)
|6
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|375 x 285 x 310
A csomag tartalma
- Szívótömlő hossza: 2 m
- Könyök: Műanyag
- Szívócsövek mennyisége: 3 Darab(ok)
- Szívócsövek hossza: 350 mm
- Szívócsövek anyaga: Műanyag
- Átkapcsolható padlótisztító fej
- Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
- Porzsák anyaga: Flíz
- Motorvédő szűrő
- Állandó szűrőkosár: Flíz
Felszereltség
- Tartály anyaga: Műanyag
- Kábelakasztó
Videók
Alkalmazási területek
- Minden kemény felülethez mint pl.: csempék, természetes kövek, PVC, linóleum
- Szőnyegpadlók
Tartozékok
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.