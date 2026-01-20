Erős, 850 W-os motorjának köszönhetően, a kompakt T 7/1 Classic száraz porszívó lenyűgöző, 23,5 kPa vákuumot állít elő. Ennek ellenére, a porszívó halkan 62 db(A)-n működik. A készülék 2 méteres szívótömlővel rendelkezik és rendkívül könnyű, súlya mindössze 3,5 kg. Az ergonomikus könyökcső erőfeszítés nélküli munkavégzést biztosít. Ez a porszívó kettő fix kerékkel és kettő bolygókerékkel rendelkezik, a kiváló irányíthatóság érdekében. A körbefutó ütköző megakadályozza, hogy az ütésálló 7,5 literes tartály károsítsa a bútorokat vagy más cikkeket. A T 7/1 Classic flíz szűrővel rendelkezik.