Szárazporszívó T 7/1 Classic

Könnyű és ergonómikus: a standard flíz szűrővel rendelkező T 7/1 Classic induló kategóriás porszívó, mely pénzéért nagy értéket, erős szívóteljesítményt és kábeltárolót kínál.

Erős, 850 W-os motorjának köszönhetően, a kompakt T 7/1 Classic száraz porszívó lenyűgöző, 23,5 kPa vákuumot állít elő. Ennek ellenére, a porszívó halkan 62 db(A)-n működik. A készülék 2 méteres szívótömlővel rendelkezik és rendkívül könnyű, súlya mindössze 3,5 kg. Az ergonomikus könyökcső erőfeszítés nélküli munkavégzést biztosít. Ez a porszívó kettő fix kerékkel és kettő bolygókerékkel rendelkezik, a kiváló irányíthatóság érdekében. A körbefutó ütköző megakadályozza, hogy az ütésálló 7,5 literes tartály károsítsa a bútorokat vagy más cikkeket. A T 7/1 Classic flíz szűrővel rendelkezik.

Jellemzők és előnyök
Szárazporszívó T 7/1 Classic: Könnyű súly
Könnyű súly
Könnyedén, akár egy kézzel is mozgatható szegélyeken és lépcsőkön is. Kisebb súly, azonos tartálytérfogat - a versenytársakhoz képest. Lehetővé teszi a hosszú, fáradtságmentes munkavégzést.
Szárazporszívó T 7/1 Classic: Állandó fő szűrőkosár
Állandó fő szűrőkosár
Robusztus gyapjúból készült. Fenntartható: 30°C-on kézzel mosható.
Szárazporszívó T 7/1 Classic: Kiemelkedő szívóerő
Kiemelkedő szívóerő
Professzionális minőség. Jó ár/teljesítmény arány.
Kábelakasztó
  • A tápkábel egyszerű tárolása.
  • A kábel biztonságos rögzítése szállítás közben.
Nagy teherbírású ütköző
  • Védi a bútorokat, a falakat és a gépet a sérülésektől.
Specifikációk

Műszaki adatok

Tápfeszültség (Ph/V/Hz) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Vákuum (mbar/kPa) 235 / 23,5
Légáramlás (l / s) 40
Névleges teljesítmény (W) 850
Tartálytérfogat (l) 7
Standard névleges átmérő ( ) ID 35
Kábelhossz (m) 7,5
Zajszint (dB (A)) 62
Szín antracit
Súly kiegészítők nélkül (kg) 3,5
Csomagolási súly (kg) 6
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 375 x 285 x 310

A csomag tartalma

  • Szívótömlő hossza: 2 m
  • Könyök: Műanyag
  • Szívócsövek mennyisége: 3 Darab(ok)
  • Szívócsövek hossza: 350 mm
  • Szívócsövek anyaga: Műanyag
  • Átkapcsolható padlótisztító fej
  • Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
  • Porzsák anyaga: Flíz
  • Motorvédő szűrő
  • Állandó szűrőkosár: Flíz

Felszereltség

  • Tartály anyaga: Műanyag
  • Kábelakasztó
Alkalmazási területek
  • Minden kemény felülethez mint pl.: csempék, természetes kövek, PVC, linóleum
  • Szőnyegpadlók
