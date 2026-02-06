Álló kefés porszívó CV 30/1

CV 30/1 Kärcher szőnyegkefés porszívó szabadalmaztatott tengelykapcsolóval, 3-szoros szűrőrendszerrel, szerszám nélküli kefecserével és pillanatok alatt cserélhető tábkábellel.

A nagy teljesítményű CV 30/1 szőnyegkefés porszívó egyesíti a professzionális felszívást az elektromos működtetésű kefével. Akár üzletek, kiállítótermek, irodák, kórházak, ápolóotthonok, szállodák, éttermek tisztításához, vagy akár háztartási használatra is - hála a 300 mm munkaszélességnek a nagyobb felületeket is gyorsan tisztává varázsolják. Egy fém csúszólemez gondoskodik a hosszú élettartamról, valamint a kíváló műanyagból készült kefefej és a szívórész között lévő stabil csukló biztosítja a kíváló minőséget. A kefefej és a markolat kényelmesen az optimális magasságba állítható. Amennyiben a túl nagy szennyeződések blokkolják a kefét, - hála a szabadalmaztatott centrifugális tengelykapcsolónak - a hengert kikapcsolja, mely megvédi a teljes kefefejet a túlterheléstől és így elkerüli a költséges szervizelést. A hosszabbító szívótömlő egyszerűen kivehető, így a dugulások könnyen és fáradság nélkül elháríthatók. Komfortosan kezelhető: igény szerint a kefe egyszerűen és szerszámok használata nélkül cserélhető. A tápkábel pillanatok alatt kicserélhető a gyorscserélő rendszernek köszönhetően.

Jellemzők és előnyök
Kézi kefehenger-beállítás
Szerszám nélküli kefecsere
Pillanatok alatt egyszerűen cserélhető tápkábel
Szabadalmaztatott centrifugális tengelykapcsoló
Specifikációk

Műszaki adatok

Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Munkaszélesség (cm) 30
Vákuum (mbar/kPa) 193 / 19,3
Légáramlás (l / s) 43
Névleges teljesítmény (W) 850
Tartálytérfogat (l) 5,5
Standard névleges átmérő ( ) ID 35
Kábelhossz (m) 12
Zajszint (dB (A)) 66
Szín antracit
Súly kiegészítők nélkül (kg) 8,3
Csomagolási súly (kg) 11,4
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 340 x 310 x 1215

A csomag tartalma

  • Réstisztító fej
  • Kárpittisztító fej
  • Kivehető szívócső
  • Nyújtható szívótömlő
  • Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
  • Porzsák anyaga: Flíz
  • Kefehenger, standard: 1 Darab(ok)
  • Szűrőhab: 1 Darab(ok)

Felszereltség

  • Szűrőállapot-kijelző
  • Hálózati kábel: Standard
  • Állítható magasságú markolat
  • Védelmi osztály: II
