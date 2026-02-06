Álló kefés porszívó CV 30/1
CV 30/1 Kärcher szőnyegkefés porszívó szabadalmaztatott tengelykapcsolóval, 3-szoros szűrőrendszerrel, szerszám nélküli kefecserével és pillanatok alatt cserélhető tábkábellel.
A nagy teljesítményű CV 30/1 szőnyegkefés porszívó egyesíti a professzionális felszívást az elektromos működtetésű kefével. Akár üzletek, kiállítótermek, irodák, kórházak, ápolóotthonok, szállodák, éttermek tisztításához, vagy akár háztartási használatra is - hála a 300 mm munkaszélességnek a nagyobb felületeket is gyorsan tisztává varázsolják. Egy fém csúszólemez gondoskodik a hosszú élettartamról, valamint a kíváló műanyagból készült kefefej és a szívórész között lévő stabil csukló biztosítja a kíváló minőséget. A kefefej és a markolat kényelmesen az optimális magasságba állítható. Amennyiben a túl nagy szennyeződések blokkolják a kefét, - hála a szabadalmaztatott centrifugális tengelykapcsolónak - a hengert kikapcsolja, mely megvédi a teljes kefefejet a túlterheléstől és így elkerüli a költséges szervizelést. A hosszabbító szívótömlő egyszerűen kivehető, így a dugulások könnyen és fáradság nélkül elháríthatók. Komfortosan kezelhető: igény szerint a kefe egyszerűen és szerszámok használata nélkül cserélhető. A tápkábel pillanatok alatt kicserélhető a gyorscserélő rendszernek köszönhetően.
Jellemzők és előnyök
Kézi kefehenger-beállítás
Szerszám nélküli kefecsere
Pillanatok alatt egyszerűen cserélhető tápkábel
Szabadalmaztatott centrifugális tengelykapcsoló
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Munkaszélesség (cm)
|30
|Vákuum (mbar/kPa)
|193 / 19,3
|Légáramlás (l / s)
|43
|Névleges teljesítmény (W)
|850
|Tartálytérfogat (l)
|5,5
|Standard névleges átmérő ( )
|ID 35
|Kábelhossz (m)
|12
|Zajszint (dB (A))
|66
|Szín
|antracit
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|8,3
|Csomagolási súly (kg)
|11,4
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|340 x 310 x 1215
A csomag tartalma
- Réstisztító fej
- Kárpittisztító fej
- Kivehető szívócső
- Nyújtható szívótömlő
- Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
- Porzsák anyaga: Flíz
- Kefehenger, standard: 1 Darab(ok)
- Szűrőhab: 1 Darab(ok)
Felszereltség
- Szűrőállapot-kijelző
- Hálózati kábel: Standard
- Állítható magasságú markolat
- Védelmi osztály: II
