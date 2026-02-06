A nagy teljesítményű CV 30/1 szőnyegkefés porszívó egyesíti a professzionális felszívást az elektromos működtetésű kefével. Akár üzletek, kiállítótermek, irodák, kórházak, ápolóotthonok, szállodák, éttermek tisztításához, vagy akár háztartási használatra is - hála a 300 mm munkaszélességnek a nagyobb felületeket is gyorsan tisztává varázsolják. Egy fém csúszólemez gondoskodik a hosszú élettartamról, valamint a kíváló műanyagból készült kefefej és a szívórész között lévő stabil csukló biztosítja a kíváló minőséget. A kefefej és a markolat kényelmesen az optimális magasságba állítható. Amennyiben a túl nagy szennyeződések blokkolják a kefét, - hála a szabadalmaztatott centrifugális tengelykapcsolónak - a hengert kikapcsolja, mely megvédi a teljes kefefejet a túlterheléstől és így elkerüli a költséges szervizelést. A hosszabbító szívótömlő egyszerűen kivehető, így a dugulások könnyen és fáradság nélkül elháríthatók. Komfortosan kezelhető: igény szerint a kefe egyszerűen és szerszámok használata nélkül cserélhető. A tápkábel pillanatok alatt kicserélhető a gyorscserélő rendszernek köszönhetően.