KIRA CV 50
A KIRA CV 50 robotporszívó leveszi a nyomást a takarítócsapatokról, átveszi az időigényes porszívózást, és a szakmunkásokra bízza egyszerre a bonyolultabb feladatokat is.
Gazdaságos módot keres a termelékenység növelésére és a takarítócsapatok munkaterhelésének csökkentésére? Az autonóm KIRA CV 50 robotporszívó a tökéletes megoldás. Átveszi a porszívózás időigényes és monoton feladatát, a szakmunkásokra bízva egyszerre a bonyolultabb takarítási feladatokat is. Ennek érdekében a gép teljesen autonóm módon feltérképezi a tisztítandó területet, és kiszámítja az optimális és hatékony tisztítási útvonalat. Kompakt kialakításának, a 36 voltos Kärcher Battery Power+ akkumulátorplatform nagy teljesítményű akkumulátorainak (külön kell megrendelni!) és ergonomikus manőverezhetőségének köszönhetően a robotporszívó ideális asszisztens szőnyegek és kemény padlók porszívózásához 350 milliméteres munkaszélességgel – természetesen a sarkok alatt és mindig az asztalok alatt. A kifinomult többszenzoros koncepciónak és a környezet precíz LiDAR-érzékelésének köszönhetően navigációja és működése annyira megbízható, hogy az IEC 63327 szabványnak megfelelően biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik, és közterületi használatra is engedélyezett. A hozzá tartozó KIRA Robots alkalmazás és az integrált kijelző rendkívül egyszerűvé teszi a kezelést, speciális ismeretek nélkül.
Jellemzők és előnyök
Kompakt kialakítás nagyon alacsony hasmagassággal
KIRA Robots alkalmazás
36 V-os Kärcher Battery Power+ akkumulátor platform
Intuitív és egyszerű kezelés
Maximális autonóm hatékonyság
Ergonomikus és könnyen szállítható
Hatékony és megbízható navigáció
Biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátorplatform
|36 V-os akkumulátor-platform
|Tápfeszültség (V)
|36
|Vákuum (kPa)
|19,3
|Légáramlás (l / s)
|16
|Zajszint (dB (A))
|57
|Elméleti felületteljesítmény önjáró módban (m² / h)
|525
|Felületi teljesítmény (m² / h)
|525
|Működési idő normál üzemben (két akkumulátor) (min)
|140
|Üzemidő ECO! üzemmódban (két akkumulátor) (min)
|210
|Szívás munkaszélessége (mm)
|350
|mért felvett teljesítményt (W)
|230
|Emelkedési képesség (%)
|6
|Tartálytérfogat (l)
|4,5
|Sebesség önjáró módban (km/h)
|1,5
|Áthajtási szélesség (mm)
|650
|Hasmagasság (mm)
|320
|Szükséges akkumulátorok száma (Darab(ok))
|2
|Akkumulátor töltési ideje gyorstöltővel 80% / 100% (min/h)
|58 / 81
|Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|15,4
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|15,4
|Csomagolási súly (kg)
|25,1
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|578 x 578 x 300
A csomag tartalma
- Változat: Az elemeket és a töltőt nem tartalmazza
- Oldalkefe: 4 Darab(ok)
- Hengerkefe mennyisége: 1 Darab(ok)
- Kezdő jelölések
- EPA szűrő
Felszereltség
- önálló tisztítás
- Egyszerű és intuitív beállítás szaktudás szükségessége nélkül
- akadály és ütközés észlelése
- Nagy teljesítményű érzékelők
- önálló kanyarodás akadályba ütközéskor
- Közterületek használatára jogosító biztonsági tanúsítvány
- takarítási jelentések készítése
- Értesítésküldés mobileszközökre
- Kärcher szín- és működési koncepció
- applikációval történő működtetés
Alkalmazási területek
- Különösen ajánlott épülettisztításhoz és a szállodai szektorban való használatra.
- Ideális nagy nyitott terekhez, például folyosókhoz, előszobákhoz vagy konferenciatermekhez
- Alkalmas közterületen való használatra
- Korlátozott méretű helyeken és nyitott tereken is használható
