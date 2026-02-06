KIRA CV 50

A KIRA CV 50 robotporszívó leveszi a nyomást a takarítócsapatokról, átveszi az időigényes porszívózást, és a szakmunkásokra bízza egyszerre a bonyolultabb feladatokat is.

Gazdaságos módot keres a termelékenység növelésére és a takarítócsapatok munkaterhelésének csökkentésére? Az autonóm KIRA CV 50 robotporszívó a tökéletes megoldás. Átveszi a porszívózás időigényes és monoton feladatát, a szakmunkásokra bízva egyszerre a bonyolultabb takarítási feladatokat is. Ennek érdekében a gép teljesen autonóm módon feltérképezi a tisztítandó területet, és kiszámítja az optimális és hatékony tisztítási útvonalat. Kompakt kialakításának, a 36 voltos Kärcher Battery Power+ akkumulátorplatform nagy teljesítményű akkumulátorainak (külön kell megrendelni!) és ergonomikus manőverezhetőségének köszönhetően a robotporszívó ideális asszisztens szőnyegek és kemény padlók porszívózásához 350 milliméteres munkaszélességgel – természetesen a sarkok alatt és mindig az asztalok alatt. A kifinomult többszenzoros koncepciónak és a környezet precíz LiDAR-érzékelésének köszönhetően navigációja és működése annyira megbízható, hogy az IEC 63327 szabványnak megfelelően biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik, és közterületi használatra is engedélyezett. A hozzá tartozó KIRA Robots alkalmazás és az integrált kijelző rendkívül egyszerűvé teszi a kezelést, speciális ismeretek nélkül.

Jellemzők és előnyök
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátorplatform 36 V-os akkumulátor-platform
Tápfeszültség (V) 36
Vákuum (kPa) 19,3
Légáramlás (l / s) 16
Zajszint (dB (A)) 57
Elméleti felületteljesítmény önjáró módban (m² / h) 525
Felületi teljesítmény (m² / h) 525
Működési idő normál üzemben (két akkumulátor) (min) 140
Üzemidő ECO! üzemmódban (két akkumulátor) (min) 210
Szívás munkaszélessége (mm) 350
mért felvett teljesítményt (W) 230
Emelkedési képesség (%) 6
Tartálytérfogat (l) 4,5
Sebesség önjáró módban (km/h) 1,5
Áthajtási szélesség (mm) 650
Hasmagasság (mm) 320
Szükséges akkumulátorok száma (Darab(ok)) 2
Akkumulátor töltési ideje gyorstöltővel 80% / 100% (min/h) 58 / 81
Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Súly kiegészítők nélkül (kg) 15,4
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 15,4
Csomagolási súly (kg) 25,1
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 578 x 578 x 300

A csomag tartalma

  • Változat: Az elemeket és a töltőt nem tartalmazza
  • Oldalkefe: 4 Darab(ok)
  • Hengerkefe mennyisége: 1 Darab(ok)
  • Kezdő jelölések
  • EPA szűrő

Felszereltség

  • önálló tisztítás
  • Egyszerű és intuitív beállítás szaktudás szükségessége nélkül
  • akadály és ütközés észlelése
  • Nagy teljesítményű érzékelők
  • önálló kanyarodás akadályba ütközéskor
  • Közterületek használatára jogosító biztonsági tanúsítvány
  • takarítási jelentések készítése
  • Értesítésküldés mobileszközökre
  • Kärcher szín- és működési koncepció
  • applikációval történő működtetés
Videók

Alkalmazási területek
  • Különösen ajánlott épülettisztításhoz és a szállodai szektorban való használatra.
  • Ideális nagy nyitott terekhez, például folyosókhoz, előszobákhoz vagy konferenciatermekhez
  • Alkalmas közterületen való használatra
  • Korlátozott méretű helyeken és nyitott tereken is használható
