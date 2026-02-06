Gazdaságos módot keres a termelékenység növelésére és a takarítócsapatok munkaterhelésének csökkentésére? Az autonóm KIRA CV 50 robotporszívó a tökéletes megoldás. Átveszi a porszívózás időigényes és monoton feladatát, a szakmunkásokra bízva egyszerre a bonyolultabb takarítási feladatokat is. Ennek érdekében a gép teljesen autonóm módon feltérképezi a tisztítandó területet, és kiszámítja az optimális és hatékony tisztítási útvonalat. Kompakt kialakításának, a 36 voltos Kärcher Battery Power+ akkumulátorplatform nagy teljesítményű akkumulátorainak (külön kell megrendelni!) és ergonomikus manőverezhetőségének köszönhetően a robotporszívó ideális asszisztens szőnyegek és kemény padlók porszívózásához 350 milliméteres munkaszélességgel – természetesen a sarkok alatt és mindig az asztalok alatt. A kifinomult többszenzoros koncepciónak és a környezet precíz LiDAR-érzékelésének köszönhetően navigációja és működése annyira megbízható, hogy az IEC 63327 szabványnak megfelelően biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik, és közterületi használatra is engedélyezett. A hozzá tartozó KIRA Robots alkalmazás és az integrált kijelző rendkívül egyszerűvé teszi a kezelést, speciális ismeretek nélkül.