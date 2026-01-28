MŰSZAKI LEÍRÁS: Meghajtás: - 24 Voltos/ 750 W teljesítményű Honda-motor - 1 pedál az előre- és hátramenethez - kis fordulókör (3350 mm) - automatikus rögzítőfék alulnyomás-techinkával - automatikus motorlekapcsolás az ülés elhagyásakor - hatékony kerek szűrőrendszer automatikus szűrőtisztítással Seprő-/ szívórendszer: A készülék az átdobási elv alapján működik, vagyis a felsepert szennyeződés a seprőhengeren keresztül a hátul lévő seprőtartályba kerül. A seprőhenger függesztve rögzített és automatikusan illeszkedik a padló egyenetlenségeihez. A szűrő és a fő seprőhenger is szerszám nélkül cserélhetők. A beépített durva szennyeződés csappantyú lehetővé teszi az olyan durva szennyeződés felvételét, mint az italos dobozok. kőzúzalék, kavics vagy nedves lomb. Az oldalkefe és a seprőhenger hidraulikus meghajtásúak. Opcióként egy második oldalkefe is kapható. Szennyeződéstartály: A két,egyenként 50 literes szennyeződéstartály oldalról kivehető. Kezelés: Egy kapcsoló segítségével az oldalkefe és a fő seprőhenger leereszthető. Az előremenetet és a hátramenetet egyetlen pedál szabályozza.