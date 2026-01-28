Seprő-porszívó KM 100/100 R Bp
Kényelmes és modern felülős seprőgép professzionális felhasználásra beltérben és kültérben 6.000 – 7.800 m²/óra közötti teljesítménnyel. Az akkumulátor nem tartozék.
MŰSZAKI LEÍRÁS: Meghajtás: - 24 Voltos/ 750 W teljesítményű Honda-motor - 1 pedál az előre- és hátramenethez - kis fordulókör (3350 mm) - automatikus rögzítőfék alulnyomás-techinkával - automatikus motorlekapcsolás az ülés elhagyásakor - hatékony kerek szűrőrendszer automatikus szűrőtisztítással Seprő-/ szívórendszer: A készülék az átdobási elv alapján működik, vagyis a felsepert szennyeződés a seprőhengeren keresztül a hátul lévő seprőtartályba kerül. A seprőhenger függesztve rögzített és automatikusan illeszkedik a padló egyenetlenségeihez. A szűrő és a fő seprőhenger is szerszám nélkül cserélhetők. A beépített durva szennyeződés csappantyú lehetővé teszi az olyan durva szennyeződés felvételét, mint az italos dobozok. kőzúzalék, kavics vagy nedves lomb. Az oldalkefe és a seprőhenger hidraulikus meghajtásúak. Opcióként egy második oldalkefe is kapható. Szennyeződéstartály: A két,egyenként 50 literes szennyeződéstartály oldalról kivehető. Kezelés: Egy kapcsoló segítségével az oldalkefe és a fő seprőhenger leereszthető. Az előremenetet és a hátramenetet egyetlen pedál szabályozza.
Jellemzők és előnyök
Ütközés elleni védelemA seprőgépek, valamint a tisztítandó környezet védelmére.
Nagy szűrőfelület automatikus tisztítással.A gép minden leállítását követően a szűrőt automatikusan letisztítja, azért hogy mindig pormentesen seperhessen és hosszú munkavégzési időt érhessen el. A szűrőtisztítás kézzel is aktiválható. Szerszám nélküli szűrőcsere.
Kevés karbantartást igényelA szűrő és seprőhenger szerszám nélküli cseréje a rugalmas éás helytől független karbantartáshoz.
EASY Operation kezelési elv
- Kényelmes seprés a kezelőelemek logikus és érthető elhelyezésével a kezelőmezőben és az áttekintésben.
- Egységes szimbólumok minden Kärcher seprőgéphez.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Vonóhajtás
|DC motor
|Meghajtásteljesítmény (V/kW)
|24 / 2,1
|Meghajtás módja
|Elektromos
|Maximális felületteljesítmény (m² / h)
|6000
|Max. felületteljesítmény 2 oldalkefével (m² / h)
|7800
|Munkaszélesség (mm)
|700
|Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm)
|1000
|Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm)
|1300
|Akkumulátorkapacitás (Ah)
|240
|Akkumulátorfeszültség (V)
|24
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 2,5
|Hulladéktartály (l)
|100
|Emelkedési képesség (%)
|15
|Munkasebesség (km/h)
|6
|Szűrőfelület (m²)
|6
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|320
|Súly, üzemkész (kg)
|300
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|2006 x 1005 x 1343
A csomag tartalma
- Poliészter kerek szűrő
- Kerekek, nyomot nem hagyó
Felszereltség
- Kézi szűrőtisztítás
- Automatikus szűrőtisztítás
- Lengő főseprőhenger
- Szívóerő szabályozás
- Durvaszennyeződés-lapát
- Felsöprési elv
- Seprés előremenetben
- Seprés hátramenetben
- Felszívás
- Kültéri használat
- Beltéri használat
- Akkumulátorkijelző
- Üzemóra-számláló
- Kikapcsolható seprési funkció
Videók
Alkalmazási területek
- Parkolóházak és parkolóhelyek gyors alaptisztításához
- Tökéletes építési vállalkozók számára, kiskereskedelemben vagy középületekben történő használatra is.
- Műhelyek, iskolák, benzinkutak vagy autókereskedések számára is megfelelő.
- Alkalmas gyártási területek és raktárak tisztítására is.