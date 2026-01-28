Seprő-porszívó KM 100/100 R P

Kényelmes és modern felülős seprőgép professzionális felhasználásra beltérben és kültérben 8000 – 10400 m²/óra közötti teljesítménnyel.

Meghajtás: 6,7 kW teljesítményű Honda-motor, 1 pedál az előre- és hátramenethez - kis fordulókör (3350 mm) - automatikus rögzítőfék alulnyomás-techinkával - automatikus motorlekapcsolás az ülés elhagyásakor Seprő-/ szívórendszer: A készülék az átdobásos seprési elv alapján működik, vagyis a felsepert szennyeződés a seprőhengeren keresztül a hátul lévő seprőtartályba kerül. A seprőhenger függesztve rögzített és automatikusan illeszkedik a padló egyenetlenségeihez. A szűrő és a fő seprőhenger is szerszám nélkül cserélhetők. A beépített durva szennyeződés csappantyú lehetővé teszi az olyan durva szennyeződés felvételét, mint az italos dobozok, kőzúzalék, kavics vagy nedves lomb. Az oldalkefe és a seprőhenger hidraulikus meghajtásúak. Opcióként egy második oldalkefe is kapható. Szennyeződéstartály: a két, egyenként 50 literes szennyeződéstartály oldalról kivehető. Kezelés: egy kapcsoló segítségével az oldalkefe és a fő seprőhenger leereszthető. Az előremenetet és a hátramenetet egyetlen pedál szabályozza.

Jellemzők és előnyök
Seprő-porszívó KM 100/100 R P: Ütközés elleni védelem
A seprőgépek, valamint a tisztítandó környezet védelmére.
Seprő-porszívó KM 100/100 R P: Nagy szűrőfelület automatikus tisztítással.
A gép minden leállítását követően a szűrőt automatikusan letisztítja, azért hogy mindig pormentesen seperhessen és hosszú munkavégzési időt érhessen el. A szűrőtisztítás kézzel is aktiválható. Szerszám nélküli szűrőcsere.
Seprő-porszívó KM 100/100 R P: Kevés karbantartást igényel
A szűrő és seprőhenger szerszám nélküli cseréje a rugalmas éás helytől független karbantartáshoz.
EASY Operation kezelési elv
  • Kényelmes seprés a kezelőelemek logikus és érthető elhelyezésével a kezelőmezőben és az áttekintésben.
  • Egységes szimbólumok minden Kärcher seprőgéphez.
Specifikációk

Műszaki adatok

Vonóhajtás Négyütemű motor
Meghajtásteljesítmény (kW) 6,7
Meghajtás módja Benzin
Maximális felületteljesítmény (m² / h) 8000
Max. felületteljesítmény 2 oldalkefével (m² / h) 10400
Munkaszélesség (mm) 700
Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm) 1000
Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm) 1300
Hulladéktartály (l) 100
Emelkedési képesség (%) 18
Munkasebesség (km/h) 8
Szűrőfelület (m²) 6
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 340
Súly, üzemkész (kg) 300
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 2006 x 1005 x 1343

A csomag tartalma

  • Poliészter kerek szűrő
  • Légtömlős kerekek

Felszereltség

  • Kézi szűrőtisztítás
  • Automatikus szűrőtisztítás
  • Lengő főseprőhenger
  • Szívóerő szabályozás
  • Durvaszennyeződés-lapát
  • Felsöprési elv
  • Seprés előremenetben
  • Seprés hátramenetben
  • Felszívás
  • Kültéri használat
  • Üzemóra-számláló
  • Kikapcsolható seprési funkció
Seprő-porszívó KM 100/100 R P
Videók

Alkalmazási területek
  • Parkolóházak és parkolóhelyek gyors alaptisztításához
  • Tökéletes építési vállalkozók számára, kiskereskedelemben vagy középületekben történő használatra is.
  • Műhelyek, iskolák, benzinkutak vagy autókereskedések számára is megfelelő.
  • Alkalmas gyártási területek és raktárak tisztítására is.
