Az akkumulátoros KM 150/500 R Bp seprőgép háromkerék hátsó kormányzással az egyszerű kezelhetőség érdekében. Hála a seprőlapát elvnek a finom port és a durva szennyeződést egyaránt megbízhatóan felveszi. Szállításnál a szennyeződéstartály magától lezár. A seprőhenger automatikusan igazodik a padló egyenetlenségeihez és az innovatív seprőrendszer minimumra csökkenti a kopást. A fő seprőhenger egy kézmozdulattal szerszám használata nélkül cserélhető. Két fekvő lapos redős szűrő gondoskodik az erős porszennyezettség esetén is a tiszta levegőről. Szűrőtisztítás gombnyomásra az igen hatékony Dual-leválasztóval. A szűrő könnyen hozzáférhető és szerszám nélkül cserélhető. Az alapfunkciók, hála az EASY operációs rendszernek egy gombnyomással kezelhetők.