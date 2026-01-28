Seprő-porszívó KM 150/500 R Bp
Teljesen hidraulikus ipari seprőgép kemény bevetésekhez az építőiparban, fémfeldolgozó üzemekben, öntödékben és más szennyeződésintenzív célcsoportoknál. Az akkumulátor nem tartozék.
Az akkumulátoros KM 150/500 R Bp seprőgép háromkerék hátsó kormányzással az egyszerű kezelhetőség érdekében. Hála a seprőlapát elvnek a finom port és a durva szennyeződést egyaránt megbízhatóan felveszi. Szállításnál a szennyeződéstartály magától lezár. A seprőhenger automatikusan igazodik a padló egyenetlenségeihez és az innovatív seprőrendszer minimumra csökkenti a kopást. A fő seprőhenger egy kézmozdulattal szerszám használata nélkül cserélhető. Két fekvő lapos redős szűrő gondoskodik az erős porszennyezettség esetén is a tiszta levegőről. Szűrőtisztítás gombnyomásra az igen hatékony Dual-leválasztóval. A szűrő könnyen hozzáférhető és szerszám nélkül cserélhető. Az alapfunkciók, hála az EASY operációs rendszernek egy gombnyomással kezelhetők.
Jellemzők és előnyök
Akkumulátoros üzemmód
- Károsanyag kibocsátás nélküli üzem
- Kül- illetve beltéri használathoz
- Halk működés
Kettős lerázó
- Hatékony szűrőtisztítás
- Gombnyomásra működik
EASY Operation kezelési elv
- Legegyszerűbb kezelési mód.
- Rövid betanulási idő
- Védelem a téves kezelés ellen
Harmonikaszűrő
- Jó kezelhetőség és jó hozzáférhetőség
- Mosható poliészterből
- Magas élettartam
Flexibilis-Footprint-System
- Optimális seprési eredmények
- Csekély kefekopás
- Optimális illeszkedés különböző felületekhez
Hidraulikus magasürítés
- A szennyeződés biztos és egyszerű kiürítése
- Magasürítés: 1,52 m-ig
Seprőlapát-elv
- A finom por, illetve a durva szennyeződés könnyen felszedi
- Csekély porfelkavarás.
Tartozékok és készletek széles választéka
- Alkalmazkodás az egyedi tisztítási igényekhez
- Második és harmadik oldalkefével kérésre.
A fő seprőhenger és oldalkefe teljesen hidraulikus meghajtása
- Gondozásszegény
- Nincs kopás
- Hosszú élettartam
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Elektromos
|Vonóhajtás
|DC motor
|Meghajtásteljesítmény (V/kW)
|48 / 10
|Maximális felületteljesítmény (m² / h)
|12000
|Munkaszélesség (mm)
|1200
|Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm)
|1500
|Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm)
|1800
|Akkumulátorfeszültség (V)
|48
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 2,5
|Hulladéktartály (l)
|500
|Emelkedési képesség (%)
|12
|Munkasebesség (km/h)
|8
|Szűrőfelület (m²)
|7
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|1398
|Súly, üzemkész (kg)
|2690
|Csomagolási súly (kg)
|1398
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|2700 x 1720 x 2197
A csomag tartalma
- Légtömlős kerekek
Felszereltség
- Kézi szűrőtisztítás
- Állítható főseprőhenger
- Szervókormányzás
- Szívóerő szabályozás
- Seprőlapát-elv
- Seprés előremenetben
- Seprés hátramenetben
- Hidraulikus magasürítés
- Kültéri használat
- Beltéri használat
- Kikapcsolható seprési funkció
- Oldalseprű, automatikusan kilengő
Videók
Alkalmazási területek
- Iparba (öntödék, cementgyártás), logisztikai területre és áruházakba, parkolók és többszintes parkolók részére, építőiparba, repterekre és kikötőkbe