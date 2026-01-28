Seprő-porszívó KM 150/500 R Bp

Teljesen hidraulikus ipari seprőgép kemény bevetésekhez az építőiparban, fémfeldolgozó üzemekben, öntödékben és más szennyeződésintenzív célcsoportoknál. Az akkumulátor nem tartozék.

Az akkumulátoros KM 150/500 R Bp seprőgép háromkerék hátsó kormányzással az egyszerű kezelhetőség érdekében. Hála a seprőlapát elvnek a finom port és a durva szennyeződést egyaránt megbízhatóan felveszi. Szállításnál a szennyeződéstartály magától lezár. A seprőhenger automatikusan igazodik a padló egyenetlenségeihez és az innovatív seprőrendszer minimumra csökkenti a kopást. A fő seprőhenger egy kézmozdulattal szerszám használata nélkül cserélhető. Két fekvő lapos redős szűrő gondoskodik az erős porszennyezettség esetén is a tiszta levegőről. Szűrőtisztítás gombnyomásra az igen hatékony Dual-leválasztóval. A szűrő könnyen hozzáférhető és szerszám nélkül cserélhető. Az alapfunkciók, hála az EASY operációs rendszernek egy gombnyomással kezelhetők.

Jellemzők és előnyök
Akkumulátoros üzemmód
  • Károsanyag kibocsátás nélküli üzem
  • Kül- illetve beltéri használathoz
  • Halk működés
Kettős lerázó
  • Hatékony szűrőtisztítás
  • Gombnyomásra működik
EASY Operation kezelési elv
  • Legegyszerűbb kezelési mód.
  • Rövid betanulási idő
  • Védelem a téves kezelés ellen
Harmonikaszűrő
  • Jó kezelhetőség és jó hozzáférhetőség
  • Mosható poliészterből
  • Magas élettartam
Flexibilis-Footprint-System
  • Optimális seprési eredmények
  • Csekély kefekopás
  • Optimális illeszkedés különböző felületekhez
Hidraulikus magasürítés
  • A szennyeződés biztos és egyszerű kiürítése
  • Magasürítés: 1,52 m-ig
Seprőlapát-elv
  • A finom por, illetve a durva szennyeződés könnyen felszedi
  • Csekély porfelkavarás.
Tartozékok és készletek széles választéka
  • Alkalmazkodás az egyedi tisztítási igényekhez
  • Második és harmadik oldalkefével kérésre.
A fő seprőhenger és oldalkefe teljesen hidraulikus meghajtása
  • Gondozásszegény
  • Nincs kopás
  • Hosszú élettartam
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Elektromos
Vonóhajtás DC motor
Meghajtásteljesítmény (V/kW) 48 / 10
Maximális felületteljesítmény (m² / h) 12000
Munkaszélesség (mm) 1200
Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm) 1500
Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm) 1800
Akkumulátorfeszültség (V) 48
Akkumulátor üzemideje (h) max. 2,5
Hulladéktartály (l) 500
Emelkedési képesség (%) 12
Munkasebesség (km/h) 8
Szűrőfelület (m²) 7
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 1398
Súly, üzemkész (kg) 2690
Csomagolási súly (kg) 1398
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 2700 x 1720 x 2197

A csomag tartalma

  • Légtömlős kerekek

Felszereltség

  • Kézi szűrőtisztítás
  • Állítható főseprőhenger
  • Szervókormányzás
  • Szívóerő szabályozás
  • Seprőlapát-elv
  • Seprés előremenetben
  • Seprés hátramenetben
  • Hidraulikus magasürítés
  • Kültéri használat
  • Beltéri használat
  • Kikapcsolható seprési funkció
  • Oldalseprű, automatikusan kilengő
Alkalmazási területek
  • Iparba (öntödék, cementgyártás), logisztikai területre és áruházakba, parkolók és többszintes parkolók részére, építőiparba, repterekre és kikötőkbe
