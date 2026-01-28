Seprő-porszívó KM 150/500 R D

Dízelüzemű teljesen hidraulikus ipari seprőgép Kemény bevetésekhez az építőiparban, fémfeldolgozó üzemekben, öntödékben és más szennyeződésintenzív célcsoportoknál. Háromkerekű-hátsó kormányzással rendelkezik.

A KM 150/500 R D alacsony fogyasztású dízel üzemű seprőgép. A robusztus jármű kemény bevetésekhez alkalmas az építőiparban, fémfeldolgozó üzemekben, öntödékben és más szennyeződésintenzív célcsoportoknál. Hála a seprőlapát-elvnek a finom,- és a durva szennyeződéseket is egyaránt megbízhatóan felsepri. A seprőhenger automatikusan igazodik a padló egyenetlenségeihez és az innovatív seprőrendszer minimumra csökkenti a kopást. A fő seprőhenger egy kézmozdulattal szerszám használata nélkül cserélhető. Két fekvő lapos redős szűrő gondoskodik az erős porszennyezettség esetén is a tiszta levegőről.Hatékony szűrőtisztítás a kettős ledobónak köszönhetően. A szűrő is könnyen hozzáférhető és egyszerűen, szerszám használata nélkül cserélhető. A motor szintén jól elérhető. Az alapfunkciók - hála az EASY- operációs rendszernek - egy gombnyomással kezelhetők. A ciklonszűrő megtisztítja a levegőt mielőtta motorszűrőhöz érne a por, ezáltal jelentősen megnöveli a munkavégzés időtartamát.

Jellemzők és előnyök
Seprő-porszívó KM 150/500 R D: Nagy teljesítményű szűrőrendszer.
Lapos redős szűrő 7 m2 szűrőfelülettel Hatékony szűrőtisztítás a kettős lerázónak köszönhetően A pormentes seprésért
Seprő-porszívó KM 150/500 R D: Kényelmes munkavégzés
Minden kezelőelem áttekinthetően van elhelyezve és egyszerűen elérhető. Minden kijelző a látómezőben Opcionális: kabin fűtéssel vagy klímával
Seprő-porszívó KM 150/500 R D: Példás kezelő-, karbantartás- és szervízbarát jelleg
Egyszerű technika a már bevált komponensekkel: teljesen hidraulikus üzemmód, Egyszerű hozzáférés a motortérhez a gyors és egyszerű karbantartás érdekében Főseprőhenger és a lapos redős szűrő szerszám nélküli cseréje
Dízel üzem
  • Hosszú munkavégzési idő.
  • Erős motor
Opcionális 4 kerék meghajtás
  • Javítja a mozgást a csúszós felületeken és úttalan utakon.
  • Megnöveli a menetkomfortot és a menetbiztonságot
  • Megvédi a kényes padlót az alacsony felületi nyomás
Hidraulikus magasürítés
  • A szennyeződés biztos és egyszerű kiürítése
  • Magasürítés: 1,52 m-ig
Seprőlapát-elv
  • A finom por, illetve a durva szennyeződés könnyen felszedi
  • Csekély porfelkavarás.
Tartozékok és készletek széles választéka
  • Alkalmazkodás az egyedi tisztítási igényekhez
  • Kiemelkedő felszereltség ( pl. komfortkabin, klíma, fűtés)
  • Kérésre 2. és 3. oldalkefével
A fő seprőhenger és oldalkefe teljesen hidraulikus meghajtása
  • Különösen gondozásszegény
  • Nincs kopás
  • Különösen hosszú élettartamú
Ciklon előszűrő
  • A motorvédő szűrő megnövelt élettartamú
  • Megnövekedett karbantartási idő
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Dízel
Vonóhajtás Négyütemű motor
Motor gyártója Yanmar
Meghajtásteljesítmény (kW) 18,6
Maximális felületteljesítmény (m² / h) 18000
Munkaszélesség (mm) 1200
Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm) 1500
Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm) 1800
Hulladéktartály (l) 500
Emelkedési képesség (%) 18
Munkasebesség (km/h) 12
Szűrőfelület (m²) 7
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 1440
Súly, üzemkész (kg) 1440
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 2442 x 1570 x 1640

A csomag tartalma

  • Légtömlős kerekek

Felszereltség

  • Kézi szűrőtisztítás
  • Állítható főseprőhenger
  • Szervókormányzás
  • Szívóerő szabályozás
  • Seprőlapát-elv
  • Seprés előremenetben
  • Seprés hátramenetben
  • Felszívás
  • Hidraulikus magasürítés
  • Kültéri használat
  • Üzemóra-számláló
  • Kikapcsolható seprési funkció
  • Oldalseprű, automatikusan kilengő
Alkalmazási területek
  • Iparba (öntödék, cementgyártás), logisztikai területre és áruházakba, parkolók és többszintes parkolók részére, építőiparba, repterekre és kikötőkbe
Tartozékok