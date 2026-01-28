Seprő-porszívó KM 150/500 R D
Dízelüzemű teljesen hidraulikus ipari seprőgép Kemény bevetésekhez az építőiparban, fémfeldolgozó üzemekben, öntödékben és más szennyeződésintenzív célcsoportoknál. Háromkerekű-hátsó kormányzással rendelkezik.
A KM 150/500 R D alacsony fogyasztású dízel üzemű seprőgép. A robusztus jármű kemény bevetésekhez alkalmas az építőiparban, fémfeldolgozó üzemekben, öntödékben és más szennyeződésintenzív célcsoportoknál. Hála a seprőlapát-elvnek a finom,- és a durva szennyeződéseket is egyaránt megbízhatóan felsepri. A seprőhenger automatikusan igazodik a padló egyenetlenségeihez és az innovatív seprőrendszer minimumra csökkenti a kopást. A fő seprőhenger egy kézmozdulattal szerszám használata nélkül cserélhető. Két fekvő lapos redős szűrő gondoskodik az erős porszennyezettség esetén is a tiszta levegőről.Hatékony szűrőtisztítás a kettős ledobónak köszönhetően. A szűrő is könnyen hozzáférhető és egyszerűen, szerszám használata nélkül cserélhető. A motor szintén jól elérhető. Az alapfunkciók - hála az EASY- operációs rendszernek - egy gombnyomással kezelhetők. A ciklonszűrő megtisztítja a levegőt mielőtta motorszűrőhöz érne a por, ezáltal jelentősen megnöveli a munkavégzés időtartamát.
Jellemzők és előnyök
Nagy teljesítményű szűrőrendszer.Lapos redős szűrő 7 m2 szűrőfelülettel Hatékony szűrőtisztítás a kettős lerázónak köszönhetően A pormentes seprésért
Kényelmes munkavégzésMinden kezelőelem áttekinthetően van elhelyezve és egyszerűen elérhető. Minden kijelző a látómezőben Opcionális: kabin fűtéssel vagy klímával
Példás kezelő-, karbantartás- és szervízbarát jellegEgyszerű technika a már bevált komponensekkel: teljesen hidraulikus üzemmód, Egyszerű hozzáférés a motortérhez a gyors és egyszerű karbantartás érdekében Főseprőhenger és a lapos redős szűrő szerszám nélküli cseréje
Dízel üzem
- Hosszú munkavégzési idő.
- Erős motor
Opcionális 4 kerék meghajtás
- Javítja a mozgást a csúszós felületeken és úttalan utakon.
- Megnöveli a menetkomfortot és a menetbiztonságot
- Megvédi a kényes padlót az alacsony felületi nyomás
Hidraulikus magasürítés
- A szennyeződés biztos és egyszerű kiürítése
- Magasürítés: 1,52 m-ig
Seprőlapát-elv
- A finom por, illetve a durva szennyeződés könnyen felszedi
- Csekély porfelkavarás.
Tartozékok és készletek széles választéka
- Alkalmazkodás az egyedi tisztítási igényekhez
- Kiemelkedő felszereltség ( pl. komfortkabin, klíma, fűtés)
- Kérésre 2. és 3. oldalkefével
A fő seprőhenger és oldalkefe teljesen hidraulikus meghajtása
- Különösen gondozásszegény
- Nincs kopás
- Különösen hosszú élettartamú
Ciklon előszűrő
- A motorvédő szűrő megnövelt élettartamú
- Megnövekedett karbantartási idő
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Dízel
|Vonóhajtás
|Négyütemű motor
|Motor gyártója
|Yanmar
|Meghajtásteljesítmény (kW)
|18,6
|Maximális felületteljesítmény (m² / h)
|18000
|Munkaszélesség (mm)
|1200
|Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm)
|1500
|Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm)
|1800
|Hulladéktartály (l)
|500
|Emelkedési képesség (%)
|18
|Munkasebesség (km/h)
|12
|Szűrőfelület (m²)
|7
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|1440
|Súly, üzemkész (kg)
|1440
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|2442 x 1570 x 1640
A csomag tartalma
- Légtömlős kerekek
Felszereltség
- Kézi szűrőtisztítás
- Állítható főseprőhenger
- Szervókormányzás
- Szívóerő szabályozás
- Seprőlapát-elv
- Seprés előremenetben
- Seprés hátramenetben
- Felszívás
- Hidraulikus magasürítés
- Kültéri használat
- Üzemóra-számláló
- Kikapcsolható seprési funkció
- Oldalseprű, automatikusan kilengő
Videók
Alkalmazási területek
- Iparba (öntödék, cementgyártás), logisztikai területre és áruházakba, parkolók és többszintes parkolók részére, építőiparba, repterekre és kikötőkbe