Seprő-porszívó KM 150/500 R D Classic
A KM 150/500 R Classic felülős seprőgép zsebes szűrővel, nagy seprőtartállyal, robusztus acél készülékházzal, könnyű karos üzemeltetéssel, hidraulikus hátsókerék-meghajtással és rugalmas Footprint System-mel.
A tartós KM 150/500 R Classic ipari seprőgép fel van szerelve a kemény felhasználási területekre, mint az építőipar, fém- és öntött fém feldolgozó üzemek és egyéb, intenzív szennyeződés-előállító iparágak. A megbízható felülős seprőgép kényelmesen és könnyedén kezelhető a karok használatával. A seprőtartály hidraulikus tartályemelővel üríthető. A seprőtartály hatalmas, 500 literes befogadóképességű, hosszú idejű megszakítás nélküli használatot téve lehetővé. A gép fel van szerelve az intenzív használatra a legkeményebb körülmények között, köszönhetően robusztus acél készülékházának, többszörös korrózióvédelemmel. A hidraulikus hátsókerék-meghajtás jó manőverezhetőséget biztosít még a szűk terekben is. Másik jellemzője a rugalmas Footprint System, amely optimális seprési eredményeket garantál különböző típusú padlófelületeken – mindezt a kefe lassúbb kopásával. Karbantartás és javítás esetén az összes műszaki alkatrész könnyen megközelíthető. A szabványos, tömör gumiabroncsok kizárják a lapos kerék miatti megszakításokat, és lehetővé teszik a seprést mindenféle lehetséges felületen.
Jellemzők és előnyök
Hidraulikus hátsókerék-meghajtás tömör gumiabroncsokkalJó manőverezhetőség és irányítás még szűk terekben is. Defekt nélkül működik éles felületeken is.
Nagyfelületű zsebes szűrő rezgőmotorralNagy szűrőfelület a pormentes porszívózásért. Tisztítás rezgőmotor segítségével.
Robusztus acél készülékház, többszörös korrózióvédelemmelHasználható kemény munkakörülmények között. Tartós gép és alkatrészek.
Kevés szervizelést igényel
- Egyszerű technika a már bevált komponensekkel: teljesen hidraulikus üzemmód,
- Könnyű hozzáférés az összes műszaki alkatrészhez.
Hidraulikus magasürítés
- A hulladék biztonságosan, könnyen és az azzal érintkezés nélkül kiüríthető.
- Kényelmes tartályemelés akár 1,52 m-ig.
Seprőlapát-elv
- A finom por, illetve a durva szennyeződés könnyen felszedi
- Csekély porfelkavarás.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Dízel
|Vonóhajtás
|Négyütemű motor
|Motor gyártója
|Yanmar
|Meghajtásteljesítmény (kW)
|15,8
|Maximális felületteljesítmény (m² / h)
|18000
|Munkaszélesség (mm)
|1200
|Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm)
|1500
|Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm)
|1800
|Hulladéktartály (l)
|500
|Emelkedési képesség (%)
|18
|Munkasebesség (km/h)
|12
|Szűrőfelület (m²)
|10,5
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|1400
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|2442 x 1570 x 1640
A csomag tartalma
- Zsebszűrő
- Kerekek, tömör gumi
Felszereltség
- Kézi szűrőtisztítás
- Állítható főseprőhenger
- Szervókormányzás
- Seprőlapát-elv
- Seprés előremenetben
- Seprés hátramenetben
- Felszívás
- Hidraulikus magasürítés
- Kültéri használat
- Üzemóra-számláló
- Kikapcsolható seprési funkció
Videók
Alkalmazási területek
- Építőanyag feldolgozó üzemek
- Fémöntő üzemek
- Fémfeldolgozó üzemek
- Raktárépületek
- Építési területek
- Vas- és acélfeldolgozás
- Anyagfeldolgozó üzemek