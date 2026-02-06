Seprő-porszívó KM 150/500 R D Classic

A KM 150/500 R Classic felülős seprőgép zsebes szűrővel, nagy seprőtartállyal, robusztus acél készülékházzal, könnyű karos üzemeltetéssel, hidraulikus hátsókerék-meghajtással és rugalmas Footprint System-mel.

A tartós KM 150/500 R Classic ipari seprőgép fel van szerelve a kemény felhasználási területekre, mint az építőipar, fém- és öntött fém feldolgozó üzemek és egyéb, intenzív szennyeződés-előállító iparágak. A megbízható felülős seprőgép kényelmesen és könnyedén kezelhető a karok használatával. A seprőtartály hidraulikus tartályemelővel üríthető. A seprőtartály hatalmas, 500 literes befogadóképességű, hosszú idejű megszakítás nélküli használatot téve lehetővé. A gép fel van szerelve az intenzív használatra a legkeményebb körülmények között, köszönhetően robusztus acél készülékházának, többszörös korrózióvédelemmel. A hidraulikus hátsókerék-meghajtás jó manőverezhetőséget biztosít még a szűk terekben is. Másik jellemzője a rugalmas Footprint System, amely optimális seprési eredményeket garantál különböző típusú padlófelületeken – mindezt a kefe lassúbb kopásával. Karbantartás és javítás esetén az összes műszaki alkatrész könnyen megközelíthető. A szabványos, tömör gumiabroncsok kizárják a lapos kerék miatti megszakításokat, és lehetővé teszik a seprést mindenféle lehetséges felületen.

Jellemzők és előnyök
Seprő-porszívó KM 150/500 R D Classic: Hidraulikus hátsókerék-meghajtás tömör gumiabroncsokkal
Hidraulikus hátsókerék-meghajtás tömör gumiabroncsokkal
Jó manőverezhetőség és irányítás még szűk terekben is. Defekt nélkül működik éles felületeken is.
Seprő-porszívó KM 150/500 R D Classic: Nagyfelületű zsebes szűrő rezgőmotorral
Nagyfelületű zsebes szűrő rezgőmotorral
Nagy szűrőfelület a pormentes porszívózásért. Tisztítás rezgőmotor segítségével.
Seprő-porszívó KM 150/500 R D Classic: Robusztus acél készülékház, többszörös korrózióvédelemmel
Robusztus acél készülékház, többszörös korrózióvédelemmel
Használható kemény munkakörülmények között. Tartós gép és alkatrészek.
Kevés szervizelést igényel
  • Egyszerű technika a már bevált komponensekkel: teljesen hidraulikus üzemmód,
  • Könnyű hozzáférés az összes műszaki alkatrészhez.
Hidraulikus magasürítés
  • A hulladék biztonságosan, könnyen és az azzal érintkezés nélkül kiüríthető.
  • Kényelmes tartályemelés akár 1,52 m-ig.
Seprőlapát-elv
  • A finom por, illetve a durva szennyeződés könnyen felszedi
  • Csekély porfelkavarás.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Dízel
Vonóhajtás Négyütemű motor
Motor gyártója Yanmar
Meghajtásteljesítmény (kW) 15,8
Maximális felületteljesítmény (m² / h) 18000
Munkaszélesség (mm) 1200
Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm) 1500
Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm) 1800
Hulladéktartály (l) 500
Emelkedési képesség (%) 18
Munkasebesség (km/h) 12
Szűrőfelület (m²) 10,5
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 1400
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 2442 x 1570 x 1640

A csomag tartalma

  • Zsebszűrő
  • Kerekek, tömör gumi

Felszereltség

  • Kézi szűrőtisztítás
  • Állítható főseprőhenger
  • Szervókormányzás
  • Seprőlapát-elv
  • Seprés előremenetben
  • Seprés hátramenetben
  • Felszívás
  • Hidraulikus magasürítés
  • Kültéri használat
  • Üzemóra-számláló
  • Kikapcsolható seprési funkció
Seprő-porszívó KM 150/500 R D Classic

Videók

Alkalmazási területek
  • Építőanyag feldolgozó üzemek
  • Fémöntő üzemek
  • Fémfeldolgozó üzemek
  • Raktárépületek
  • Építési területek
  • Vas- és acélfeldolgozás
  • Anyagfeldolgozó üzemek
Tartozékok