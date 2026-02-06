Gazdaságos dízel-üzemű motor, kiemelkedő területteljesítmény, nagyon robosztus dizájn: a mi KM 170/600 R D Classic ipari seprőgépünket kemény takarítási feladatokra fejlesztették ki durva szennyezettségű területeken, mint például építkezések, fémipari egységek és öntödék.Mind a nagy darabos, mind a finom szennyeződés könnyedén landol a tartályban a többszörösen kipróbált és jól bevált porlasztó elvnek köszönhetően. Miközben a gép takarít, a seprőhengerek automatikusan alkalmazkodnak a talaj bármiféle egyenetlenségéhez és így biztosítják a teljeskörű felseprést akármilyen körülmények között is. A nagy teljesítményű zsebszűrő rendszer és az automatikus szűrőtisztító garantálja az megszakítás nélküli tisztítási teljesítményt.Igény esetén opcionálisan kiegészíthető egy felhasználóbarát lapos redős szűrőrendszerrel, vagy a kipróbált és jól bevált körkörös szűrőrendszerrel is. A gép továbbá kialakításában is felhasználóbarát: intuitívan lehet üzemeltni a karok használatával, a karbantartást, mint például a seprőhengerek kicserélését minimális idő alatt és eszközök használata nélkül meg lehet oldani, illetve a kényelmes konténerürítes is megkönnyíti a munkát.