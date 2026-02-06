Seprő-porszívó KM 170/600 R D Classic
A dízel-üzemű és teljesen hidraulikus KM 170/600 R D Classic ipari seprőgép 4 hátsó kerekű meghajtással. A durva szennyezettségű területek takarítására alkalmas, például az öntödékben.
Gazdaságos dízel-üzemű motor, kiemelkedő területteljesítmény, nagyon robosztus dizájn: a mi KM 170/600 R D Classic ipari seprőgépünket kemény takarítási feladatokra fejlesztették ki durva szennyezettségű területeken, mint például építkezések, fémipari egységek és öntödék.Mind a nagy darabos, mind a finom szennyeződés könnyedén landol a tartályban a többszörösen kipróbált és jól bevált porlasztó elvnek köszönhetően. Miközben a gép takarít, a seprőhengerek automatikusan alkalmazkodnak a talaj bármiféle egyenetlenségéhez és így biztosítják a teljeskörű felseprést akármilyen körülmények között is. A nagy teljesítményű zsebszűrő rendszer és az automatikus szűrőtisztító garantálja az megszakítás nélküli tisztítási teljesítményt.Igény esetén opcionálisan kiegészíthető egy felhasználóbarát lapos redős szűrőrendszerrel, vagy a kipróbált és jól bevált körkörös szűrőrendszerrel is. A gép továbbá kialakításában is felhasználóbarát: intuitívan lehet üzemeltni a karok használatával, a karbantartást, mint például a seprőhengerek kicserélését minimális idő alatt és eszközök használata nélkül meg lehet oldani, illetve a kényelmes konténerürítes is megkönnyíti a munkát.
Jellemzők és előnyök
Hatékony zsebszűrő rendszer
- Hatékonyan minimalizálja a porképződést söprés közben
- Szintén elérhető opcionálisan lapos redős szűrőrendszerrel vagy körkörös szűrőrendszerrel
- Rendkívül hatékony és hosszú élettartamú takarítás
Példás kezelő-, karbantartás- és szervízbarát jelleg
- Intuitív üzemeltetés karhasználattal
- A fő seprőhenger és a szűrő eszközök használata nélkül kicserélhető
- A fő alkatrészekhez való könnyű hozzáférés
Automatikus szűrőtisztító
- A rendszeres takarítás meghosszabbítja az élettartamot
- Lecsökkenti a porképződést még extrém külső körülmények között is
- Minden elérhető szűrőrendszerrel megbízhatóan működik
Tartozékok és készletek széles választéka
- Alkalmazkodás az egyedi tisztítási igényekhez
- Lenyűgöző felszerelés (pl. kényelmi fülke, légkondicionálás, fűtés)
- Opcionálisan elérhető: jelzőfények, permetező rendszer vagy második oldalkefe
Gép masszív felépítése a biztonságos munkavégzés érdekében
- Szélsőséges kültéri viszonyok közötti munkavégzést is lehetővé tesz.
- Az alkatrészek és a gép hosszú élettartamáról gondoskodik.
- A szériatartozékként felszerelt forgó jelzőfény növeli a felhasználó és környezete biztonságát.
Seprőlapát-elv
- Jó tisztítási eredményt biztosít finom szemcsézetű piszok esetén is.
- Durva szennyeződés gond nélküli felgyűjtése.
- Csekély porképződés.
Négy kerékkel rendelkező alváz
- Javítja a mozgást a csúszós felületeken és úttalan utakon.
- Megnöveli a menetkomfortot és a menetbiztonságot
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Dízel
|Vonóhajtás
|Négyütemű motor
|Motor gyártója
|Kubota
|Meghajtásteljesítmény (kW)
|18,5
|Maximális felületteljesítmény (m² / h)
|23800
|Munkaszélesség (mm)
|1350
|Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm)
|1700
|Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm)
|2000
|Hulladéktartály (l)
|600
|Emelkedési képesség (%)
|18
|Munkasebesség (km/h)
|14
|Szűrőfelület (m²)
|13
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|1698
|Súly, üzemkész (kg)
|1695
|Csomagolási súly (kg)
|1698
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|2742 x 1904 x 2213
A csomag tartalma
- Zsebszűrő
- Légtömlős kerekek
Felszereltség
- Kézi szűrőtisztítás
- Automatikus szűrőtisztítás
- Állítható főseprőhenger
- Lengő főseprőhenger
- Szervókormányzás
- Szívóerő szabályozás
- Seprőlapát-elv
- Seprés előremenetben
- Seprés hátramenetben
- Felszívás
- Hidraulikus magasürítés
- Kültéri használat
- Üzemóra-számláló
- Kikapcsolható seprési funkció
- Oldalseprű, automatikusan kilengő
Videók
Alkalmazási területek
- Öntödei, fém- és acélipari, illetve nehézipari használatra
- Ideális építőipari és nyersanyag feldolgozó üzemekben és építési területeken
- Fémiparban és gyártósorokon történő alkalmazásra
- Alkalmas kültéri és rakodási területeken történő használatra