Seprő-porszívó KM 170/600 R D Classic

A dízel-üzemű és teljesen hidraulikus KM 170/600 R D Classic ipari seprőgép 4 hátsó kerekű meghajtással. A durva szennyezettségű területek takarítására alkalmas, például az öntödékben.

Gazdaságos dízel-üzemű motor, kiemelkedő területteljesítmény, nagyon robosztus dizájn: a mi KM 170/600 R D Classic ipari seprőgépünket kemény takarítási feladatokra fejlesztették ki durva szennyezettségű területeken, mint például építkezések, fémipari egységek és öntödék.Mind a nagy darabos, mind a finom szennyeződés könnyedén landol a tartályban a többszörösen kipróbált és jól bevált porlasztó elvnek köszönhetően. Miközben a gép takarít, a seprőhengerek automatikusan alkalmazkodnak a talaj bármiféle egyenetlenségéhez és így biztosítják a teljeskörű felseprést akármilyen körülmények között is. A nagy teljesítményű zsebszűrő rendszer és az automatikus szűrőtisztító garantálja az megszakítás nélküli tisztítási teljesítményt.Igény esetén opcionálisan kiegészíthető egy felhasználóbarát lapos redős szűrőrendszerrel, vagy a kipróbált és jól bevált körkörös szűrőrendszerrel is. A gép továbbá kialakításában is felhasználóbarát: intuitívan lehet üzemeltni a karok használatával, a karbantartást, mint például a seprőhengerek kicserélését minimális idő alatt és eszközök használata nélkül meg lehet oldani, illetve a kényelmes konténerürítes is megkönnyíti a munkát.

Jellemzők és előnyök
Hatékony zsebszűrő rendszer
  • Hatékonyan minimalizálja a porképződést söprés közben
  • Szintén elérhető opcionálisan lapos redős szűrőrendszerrel vagy körkörös szűrőrendszerrel
  • Rendkívül hatékony és hosszú élettartamú takarítás
Példás kezelő-, karbantartás- és szervízbarát jelleg
  • Intuitív üzemeltetés karhasználattal
  • A fő seprőhenger és a szűrő eszközök használata nélkül kicserélhető
  • A fő alkatrészekhez való könnyű hozzáférés
Automatikus szűrőtisztító
  • A rendszeres takarítás meghosszabbítja az élettartamot
  • Lecsökkenti a porképződést még extrém külső körülmények között is
  • Minden elérhető szűrőrendszerrel megbízhatóan működik
Tartozékok és készletek széles választéka
  • Alkalmazkodás az egyedi tisztítási igényekhez
  • Lenyűgöző felszerelés (pl. kényelmi fülke, légkondicionálás, fűtés)
  • Opcionálisan elérhető: jelzőfények, permetező rendszer vagy második oldalkefe
Gép masszív felépítése a biztonságos munkavégzés érdekében
  • Szélsőséges kültéri viszonyok közötti munkavégzést is lehetővé tesz.
  • Az alkatrészek és a gép hosszú élettartamáról gondoskodik.
  • A szériatartozékként felszerelt forgó jelzőfény növeli a felhasználó és környezete biztonságát.
Seprőlapát-elv
  • Jó tisztítási eredményt biztosít finom szemcsézetű piszok esetén is.
  • Durva szennyeződés gond nélküli felgyűjtése.
  • Csekély porképződés.
Négy kerékkel rendelkező alváz
  • Javítja a mozgást a csúszós felületeken és úttalan utakon.
  • Megnöveli a menetkomfortot és a menetbiztonságot
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Dízel
Vonóhajtás Négyütemű motor
Motor gyártója Kubota
Meghajtásteljesítmény (kW) 18,5
Maximális felületteljesítmény (m² / h) 23800
Munkaszélesség (mm) 1350
Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm) 1700
Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm) 2000
Hulladéktartály (l) 600
Emelkedési képesség (%) 18
Munkasebesség (km/h) 14
Szűrőfelület (m²) 13
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 1698
Súly, üzemkész (kg) 1695
Csomagolási súly (kg) 1698
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 2742 x 1904 x 2213

A csomag tartalma

  • Zsebszűrő
  • Légtömlős kerekek

Felszereltség

  • Kézi szűrőtisztítás
  • Automatikus szűrőtisztítás
  • Állítható főseprőhenger
  • Lengő főseprőhenger
  • Szervókormányzás
  • Szívóerő szabályozás
  • Seprőlapát-elv
  • Seprés előremenetben
  • Seprés hátramenetben
  • Felszívás
  • Hidraulikus magasürítés
  • Kültéri használat
  • Üzemóra-számláló
  • Kikapcsolható seprési funkció
  • Oldalseprű, automatikusan kilengő
Alkalmazási területek
  • Öntödei, fém- és acélipari, illetve nehézipari használatra
  • Ideális építőipari és nyersanyag feldolgozó üzemekben és építési területeken
  • Fémiparban és gyártósorokon történő alkalmazásra
  • Alkalmas kültéri és rakodási területeken történő használatra
Tartozékok