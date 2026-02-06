Seprőgép KM 70/30 C Bp 2SB
KM 70/30 C kézi seprőgép beltéri és kültéri kemény felületek tisztításához - a szívószűrő, az akkumulátoros elektromos seprőhengerhajtás és az oldalsó kefehajtás minimalizálja a port és maximalizálja a kényelmet.
A KM 70/30 C kézi seprőgép hatékony és eredményes megoldás a kemény felületek tisztítására kül- és beltéren egyaránt. A seprőhenger, az oldalsó kefe és a ventilátor akkumulátorral működik, és jelentősen növeli a munkavégzés kényelmét: a felhasználók a sarkokat és a nehezen hozzáférhető területeket könnyedén, lényegesen kisebb erőkifejtéssel seperhetik. Az aktív szívással ellátott lapos pliszírozott szűrő még a nagy mennyiségű finom por eltávolításakor is csökkenti a por keletkezését, és tisztán tartja a munkakörnyezetet. A seprőhenger hat fokozatban állítható, hogy a különböző felületekhez igazítsa a tisztítási teljesítményt. A kiegészítő felszerelések, például vödrök és szemétgyűjtők számára kialakított praktikus polc megkönnyíti a munkát. A karbantartás is egyszerű, az oldalsó kefe és a szűrő cseréjéhez nincs szükség szerszámokra. A 36 V-os Kärcher Battery Power+ akkumulátorplatform minden helyzetben elegendő energiát biztosít. A cserélhető akkumulátor a könnyű szállítás érdekében kivehető. Az akkumulátor és az akkumulátortöltő nem tartozik a szállítási terjedelemhez.
Jellemzők és előnyök
Cserélhető lítium-ion akkumulátorAz akkumulátor üzemideje a tisztítandó területnek megfelelően választható. Gyors és közbenső töltés a hosszabb üzemidő és a nagyobb termelékenység érdekében. Megjeleníti az akkumulátor hátralévő üzemidejét söprés közben.
Lapos pliszírozott szűrő aktív szívássalCsökkenti a keletkező por mennyiségét és tiszta munkakörnyezetet biztosít. Szerszám nélküli szűrőcsere. A kézi szűrőrázó biztosítja a legjobb söprési eredményt, még finom por esetén is.
Praktikus tárolóhelyA kiegészítő tisztítóeszközök a készüléken szállíthatók. Növeli a hatékonyságot, és megspórolja az extra erőfeszítést. A durva szennyeződések könnyedén összegyűjthetők és ártalmatlaníthatók.
Három pozícióban elforgatható és állítható tolófogantyú
- Az összecsukható tolófogantyú lehetővé teszi a helytakarékos tárolást.
- Különböző felhasználói magasságokhoz állítható.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátorplatform
|36 V-os akkumulátor-platform
|Meghajtás módja
|kézi
|Maximális felületteljesítmény (m² / h)
|3920
|Munkaszélesség (mm)
|480
|Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm)
|700
|Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm)
|980
|Tartálytérfogat bruttó/nettó (l)
|45 / 20
|Szűrőfelület (m²)
|0,6
|Akkumulátor típusa
|Kivehető lítiumion-akkumulátor
|Tápfeszültség (V)
|36
|Szükséges akkumulátorok száma (Darab(ok))
|1
|Üzemidő akkumulátortöltésenként (h)
|max. 2 (7,5 Ah) / max. 1,6 (6,0 Ah)
|Szín
|antracit
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|33,5
|Csomagolási súly (kg)
|40,2
A csomag tartalma
- Változat: Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza
- Finomszűrő
Felszereltség
- Elektromos seprőegység
- Állítható főseprőhenger
- Kézi szűrőtisztítás
- Tolókar, áthajtható
- Seprőlapát-elv
- Felszívás
- Kültéri használat
- Beltéri használat
- Összecsukható oldalsó kefe
- Fokozatmentesen állítható oldalkefe
- Hordozó fogantyú
Videók
Alkalmazási területek
- Gyártócsarnokok, raktárak és logisztikai csarnokok, valamint rakodóhelyek tisztítására
- Parkolók és szervizek tisztítására
- Olyan területek tisztítására, mint az iskolai udvar, illetve kommunális használatra.
- Ideális kisebb műhelyekben és a mezőgazdaságban is