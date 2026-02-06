A KM 70/30 C kézi seprőgép hatékony és eredményes megoldás a kemény felületek tisztítására kül- és beltéren egyaránt. A seprőhenger, az oldalsó kefe és a ventilátor akkumulátorral működik, és jelentősen növeli a munkavégzés kényelmét: a felhasználók a sarkokat és a nehezen hozzáférhető területeket könnyedén, lényegesen kisebb erőkifejtéssel seperhetik. Az aktív szívással ellátott lapos pliszírozott szűrő még a nagy mennyiségű finom por eltávolításakor is csökkenti a por keletkezését, és tisztán tartja a munkakörnyezetet. A seprőhenger hat fokozatban állítható, hogy a különböző felületekhez igazítsa a tisztítási teljesítményt. A kiegészítő felszerelések, például vödrök és szemétgyűjtők számára kialakított praktikus polc megkönnyíti a munkát. A karbantartás is egyszerű, az oldalsó kefe és a szűrő cseréjéhez nincs szükség szerszámokra. A 36 V-os Kärcher Battery Power+ akkumulátorplatform minden helyzetben elegendő energiát biztosít. A cserélhető akkumulátor a könnyű szállítás érdekében kivehető. Az akkumulátor és az akkumulátortöltő nem tartozik a szállítási terjedelemhez.