Seprőgép KM 70/30 C Bp 2SB

KM 70/30 C kézi seprőgép beltéri és kültéri kemény felületek tisztításához - a szívószűrő, az akkumulátoros elektromos seprőhengerhajtás és az oldalsó kefehajtás minimalizálja a port és maximalizálja a kényelmet.

A KM 70/30 C kézi seprőgép hatékony és eredményes megoldás a kemény felületek tisztítására kül- és beltéren egyaránt. A seprőhenger, az oldalsó kefe és a ventilátor akkumulátorral működik, és jelentősen növeli a munkavégzés kényelmét: a felhasználók a sarkokat és a nehezen hozzáférhető területeket könnyedén, lényegesen kisebb erőkifejtéssel seperhetik. Az aktív szívással ellátott lapos pliszírozott szűrő még a nagy mennyiségű finom por eltávolításakor is csökkenti a por keletkezését, és tisztán tartja a munkakörnyezetet. A seprőhenger hat fokozatban állítható, hogy a különböző felületekhez igazítsa a tisztítási teljesítményt. A kiegészítő felszerelések, például vödrök és szemétgyűjtők számára kialakított praktikus polc megkönnyíti a munkát. A karbantartás is egyszerű, az oldalsó kefe és a szűrő cseréjéhez nincs szükség szerszámokra. A 36 V-os Kärcher Battery Power+ akkumulátorplatform minden helyzetben elegendő energiát biztosít. A cserélhető akkumulátor a könnyű szállítás érdekében kivehető. Az akkumulátor és az akkumulátortöltő nem tartozik a szállítási terjedelemhez.

Jellemzők és előnyök
Seprőgép KM 70/30 C Bp 2SB: Cserélhető lítium-ion akkumulátor
Cserélhető lítium-ion akkumulátor
Az akkumulátor üzemideje a tisztítandó területnek megfelelően választható. Gyors és közbenső töltés a hosszabb üzemidő és a nagyobb termelékenység érdekében. Megjeleníti az akkumulátor hátralévő üzemidejét söprés közben.
Seprőgép KM 70/30 C Bp 2SB: Lapos pliszírozott szűrő aktív szívással
Lapos pliszírozott szűrő aktív szívással
Csökkenti a keletkező por mennyiségét és tiszta munkakörnyezetet biztosít. Szerszám nélküli szűrőcsere. A kézi szűrőrázó biztosítja a legjobb söprési eredményt, még finom por esetén is.
Seprőgép KM 70/30 C Bp 2SB: Praktikus tárolóhely
Praktikus tárolóhely
A kiegészítő tisztítóeszközök a készüléken szállíthatók. Növeli a hatékonyságot, és megspórolja az extra erőfeszítést. A durva szennyeződések könnyedén összegyűjthetők és ártalmatlaníthatók.
Három pozícióban elforgatható és állítható tolófogantyú
  • Az összecsukható tolófogantyú lehetővé teszi a helytakarékos tárolást.
  • Különböző felhasználói magasságokhoz állítható.
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátorplatform 36 V-os akkumulátor-platform
Meghajtás módja kézi
Maximális felületteljesítmény (m² / h) 3920
Munkaszélesség (mm) 480
Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm) 700
Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm) 980
Tartálytérfogat bruttó/nettó (l) 45 / 20
Szűrőfelület (m²) 0,6
Akkumulátor típusa Kivehető lítiumion-akkumulátor
Tápfeszültség (V) 36
Szükséges akkumulátorok száma (Darab(ok)) 1
Üzemidő akkumulátortöltésenként (h) max. 2 (7,5 Ah) / max. 1,6 (6,0 Ah)
Szín antracit
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 33,5
Csomagolási súly (kg) 40,2

A csomag tartalma

  • Változat: Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza
  • Finomszűrő

Felszereltség

  • Elektromos seprőegység
  • Állítható főseprőhenger
  • Kézi szűrőtisztítás
  • Tolókar, áthajtható
  • Seprőlapát-elv
  • Felszívás
  • Kültéri használat
  • Beltéri használat
  • Összecsukható oldalsó kefe
  • Fokozatmentesen állítható oldalkefe
  • Hordozó fogantyú
Seprőgép KM 70/30 C Bp 2SB
Seprőgép KM 70/30 C Bp 2SB

Videók

Alkalmazási területek
  • Gyártócsarnokok, raktárak és logisztikai csarnokok, valamint rakodóhelyek tisztítására
  • Parkolók és szervizek tisztítására
  • Olyan területek tisztítására, mint az iskolai udvar, illetve kommunális használatra.
  • Ideális kisebb műhelyekben és a mezőgazdaságban is
Tartozékok
