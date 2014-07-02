Kárpittisztító BRC 30/15 C

Kompakt szőnyegtisztító automata a kis felületek gyors és gazdaságos permetextrakciós tisztításához és szőnyegek köztes tisztításához i-Capsol szerrel. 200 és 800 m² felület gazdaságos tisztításához.

A BRC 30/15 C a tökéletes készülék kisebb szőnyegfelületek mélytisztításához. A lengő felfüggesztésű kefehengerrel egyenletesebb a felületi nyomás, még egyenetlen talajon is tökéletes tisztítási eredmény érhető el. A BRC 30/15 szőnyegek köztes tisztításához i-Capsol szerrel és foltok eltávolításához is tökéletes.

Jellemzők és előnyök
Erőteljes tisztítási teljesítmény
  • A kefehenger segít a mélytisztításban
  • Lengő felfüggesztésű kefefej az egyenletes tisztítási teljesítmény érdekében.
  • Elrendezi a szálakat és ezzel egyenletes megjelenést biztosít.
Kompakt méretek
  • Ideális 200 m² és 800 m² közötti felületekhez.
  • Egyszerű tárolás
  • Egyszerű szállítás
Specifikációk

Műszaki adatok

Felületi teljesítmény (mélytisztítás / köztes tisztítás) (m² / h) 150
Légáramlás (l / s) 46
Vákuum (mbar/kPa) 300 / 30
Szórónyomás mélytisztításnál (bar) 3,5
Szórási mennyiség mélytisztításnál (l/min) 1
Szívás munkaszélessége (mm) 315
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 15 / 17
Turbina teljesítménye (W) 1130
Kefemotor teljesítménye (W) 76
Súly kiegészítők nélkül (kg) 36
Csomagolási súly (kg) 35,5
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 920 x 360 x 750

A csomag tartalma

  • Hengerek száma: 1 Darab(ok)

Felszereltség

  • Munkavégzés iránya: Hátra

Videók

Tartozékok
Tisztítószerek