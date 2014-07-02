Kárpittisztító BRC 30/15 C
Kompakt szőnyegtisztító automata a kis felületek gyors és gazdaságos permetextrakciós tisztításához és szőnyegek köztes tisztításához i-Capsol szerrel. 200 és 800 m² felület gazdaságos tisztításához.
A BRC 30/15 C a tökéletes készülék kisebb szőnyegfelületek mélytisztításához. A lengő felfüggesztésű kefehengerrel egyenletesebb a felületi nyomás, még egyenetlen talajon is tökéletes tisztítási eredmény érhető el. A BRC 30/15 szőnyegek köztes tisztításához i-Capsol szerrel és foltok eltávolításához is tökéletes.
Jellemzők és előnyök
Erőteljes tisztítási teljesítmény
- A kefehenger segít a mélytisztításban
- Lengő felfüggesztésű kefefej az egyenletes tisztítási teljesítmény érdekében.
- Elrendezi a szálakat és ezzel egyenletes megjelenést biztosít.
Kompakt méretek
- Ideális 200 m² és 800 m² közötti felületekhez.
- Egyszerű tárolás
- Egyszerű szállítás
Specifikációk
Műszaki adatok
|Felületi teljesítmény (mélytisztítás / köztes tisztítás) (m² / h)
|150
|Légáramlás (l / s)
|46
|Vákuum (mbar/kPa)
|300 / 30
|Szórónyomás mélytisztításnál (bar)
|3,5
|Szórási mennyiség mélytisztításnál (l/min)
|1
|Szívás munkaszélessége (mm)
|315
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|15 / 17
|Turbina teljesítménye (W)
|1130
|Kefemotor teljesítménye (W)
|76
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|36
|Csomagolási súly (kg)
|35,5
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|920 x 360 x 750
A csomag tartalma
- Hengerek száma: 1 Darab(ok)
Felszereltség
- Munkavégzés iránya: Hátra
