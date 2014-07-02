A BRC 30/15 C a tökéletes készülék kisebb szőnyegfelületek mélytisztításához. A lengő felfüggesztésű kefehengerrel egyenletesebb a felületi nyomás, még egyenetlen talajon is tökéletes tisztítási eredmény érhető el. A BRC 30/15 szőnyegek köztes tisztításához i-Capsol szerrel és foltok eltávolításához is tökéletes.