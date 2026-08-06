A legkorszerűbb EASY!Force technológia meglévő Kärcher magasnyomású mosók és magasnyomású tömlők esetében is alacsony költséggel használható az EASY!Force illesztőkészlet 1 segítségével. Az illesztőkészlet tartalmazza az EASY!Force magasnyomású pisztolyt (4.118-005), egy 1050 mm hosszú szórószárat (4.112-000) EASY!Lock csatlakozókkal, a 8-as adaptert (4.111-036) magasnyomású fúvókákhoz M 18 × 1.5 csatlakozással, és a 12-es adaptert is (4.111-046) magasnyomású tömlőhöz, forgócsatlakozóval együtt.