Finomvízszűrő, 80 μm, R 3/4" + 1", adapterrel

A gép bemeneti csatlakozásához kell felszerelni, 80 øm

A finomvízszűrő lyukbősége 125 μm és maximum 50 °C hőmérséklethez alkalmas. Védi a készüléket a vízben található piszokszemcséktől. Felszerelés a készülék bemeneténél. Vízmennyiség 1.200 l/óráig. 3/4"-os csatlakozó, 1"-os adapterrel.

Specifikációk

Műszaki adatok

Vízcsatlakozás (inch) 3/4″ / 1″
Csomagolási súly (kg) 0,3
Kompatibilis készülékek
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