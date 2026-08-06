WC és esőcsatorna szórószár

Fúvókabetéttel. Speciális formájú, a WC-k higiénikus tisztítására. Rozsdamentes acélból.

Rozsdamentes acél szórószár WC-khez és csatornákhoz fúvókabetéttel. Speciális formájú, a WC-k és csatornák hatékony és higiénikus tisztításához.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csatlakozómenet EASY!Lock
Csomagolási súly (kg) 0,6
Kompatibilis készülékek