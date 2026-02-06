Aki még szabadabban szeretne lélegezni otthon az akkumulátoros CVH 2 kézi porszívónkkal végzett porszívózás után, az értékelni fogja a HEPA nagy teljesítményű szűrőt (EN 1822:1998). Ez biztonságosan és megbízhatóan eltávolítja a beszívott szobalevegőből a legkisebb, mindössze 0,3 µm méretű részecskék, gombaspórák és baktériumok vagy allergének akár 99,5%-át is, mint például atkaürülék vagy pollen. A legjobb eredmény érdekében kéthetente tisztítsa meg a szűrőt, és félévente cserélje ki.