CVH HEPA szűrő szett
HEPA-szűrőnk megbízhatóan eltávolítja a legkisebb részecskék, gombaspórák, baktériumok és allergének, például az atkaürülék vagy a pollenek 99,5%-át is az elszívott levegőből (EN 1822:1998).
Aki még szabadabban szeretne lélegezni otthon az akkumulátoros CVH 2 kézi porszívónkkal végzett porszívózás után, az értékelni fogja a HEPA nagy teljesítményű szűrőt (EN 1822:1998). Ez biztonságosan és megbízhatóan eltávolítja a beszívott szobalevegőből a legkisebb, mindössze 0,3 µm méretű részecskék, gombaspórák és baktériumok vagy allergének akár 99,5%-át is, mint például atkaürülék vagy pollen. A legjobb eredmény érdekében kéthetente tisztítsa meg a szűrőt, és félévente cserélje ki.
Jellemzők és előnyök
Eltávolítja a részecskéket, a gombák spóráit, a baktériumokat és az allergéneket, például az atkák ürülékeit és a pollent
Gyorsan és egyszerűen cserélhető
Hosszú élettartam a rendszeres kikefélésnek köszönhetően
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|2
|Szín
|Fehér
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|104 x 52 x 45
Alkalmazási területek
- Belső terek