A nyomásbeállítás és a tisztítószer üzemmód megjelenítésének köszönhetően, minden időjárási körülmény között könnyen olvasható, a Kärcher G 120 Q Full Control magasnyomású pisztoly lényegesen nagyobb vezérlést biztosít a tisztítás során. A SOFT, MEDIUM és HARD nyomásbeállítások és a tisztítószer üzemmód könnyen beállíthatók a vario power szórószár elforgatásával. A gyorscsatlakozóval felszerelt szórópisztoly alkalmas a Kärcher K 3 kategóriás Full Control magasnyomású mosókhoz.