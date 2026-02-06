G 120 Q Full Control pisztoly
A G 120 Q Full Control magas nyomású pisztoly a Kärcher K 3 Full Control készülékekhez megjeleníti a különböző nyomásszinteket és a tisztítószer üzemmódot. Gyorscsatlakozóval.
A nyomásbeállítás és a tisztítószer üzemmód megjelenítésének köszönhetően, minden időjárási körülmény között könnyen olvasható, a Kärcher G 120 Q Full Control magasnyomású pisztoly lényegesen nagyobb vezérlést biztosít a tisztítás során. A SOFT, MEDIUM és HARD nyomásbeállítások és a tisztítószer üzemmód könnyen beállíthatók a vario power szórószár elforgatásával. A gyorscsatlakozóval felszerelt szórópisztoly alkalmas a Kärcher K 3 kategóriás Full Control magasnyomású mosókhoz.
Jellemzők és előnyök
Tartalék szórópisztoly a K3 kategóriába tartozó Kärcher Power Control és Full Control magasnyomású mosókhoz
- Szórópisztoly könnyű cserélése
KÖNNYEN OLVASHATÓ MANUÁLIS KÉPERNYŐ A NYOMÁSBEÁLLÍTÁSHOZ ÉS A TISZTÍTÓSZER MÓDHOZ
- A kiválasztott tárgynak megfelelő nyomásszint könnyű beállítása.
Quick Connect csatlakozó
- GYORS KAPCSOLÓRENDSZER A SZÓRÓPISZTOLY ÉS A NYOMÁSCSŐ KÖNNYED CSATLAKOZÁSÁÉRT.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,4
|Csomagolási súly (kg)
|0,6
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|432 x 42 x 216