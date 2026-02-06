G 120 Q Full Control pisztoly

A G 120 Q Full Control magas nyomású pisztoly a Kärcher K 3 Full Control készülékekhez megjeleníti a különböző nyomásszinteket és a tisztítószer üzemmódot. Gyorscsatlakozóval.

A nyomásbeállítás és a tisztítószer üzemmód megjelenítésének köszönhetően, minden időjárási körülmény között könnyen olvasható, a Kärcher G 120 Q Full Control magasnyomású pisztoly lényegesen nagyobb vezérlést biztosít a tisztítás során. A SOFT, MEDIUM és HARD nyomásbeállítások és a tisztítószer üzemmód könnyen beállíthatók a vario power szórószár elforgatásával. A gyorscsatlakozóval felszerelt szórópisztoly alkalmas a Kärcher K 3 kategóriás Full Control magasnyomású mosókhoz.

Jellemzők és előnyök
Tartalék szórópisztoly a K3 kategóriába tartozó Kärcher Power Control és Full Control magasnyomású mosókhoz
  • Szórópisztoly könnyű cserélése
KÖNNYEN OLVASHATÓ MANUÁLIS KÉPERNYŐ A NYOMÁSBEÁLLÍTÁSHOZ ÉS A TISZTÍTÓSZER MÓDHOZ
  • A kiválasztott tárgynak megfelelő nyomásszint könnyű beállítása.
Quick Connect csatlakozó
  • GYORS KAPCSOLÓRENDSZER A SZÓRÓPISZTOLY ÉS A NYOMÁSCSŐ KÖNNYED CSATLAKOZÁSÁÉRT.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 0,4
Csomagolási súly (kg) 0,6
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 432 x 42 x 216