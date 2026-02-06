A gyors és kényelmes tisztítás érdekében: A 10 méter hosszú magasnyomású tömlő könnyedén csatlakoztatható az összes K 4 – K 7 osztályú, tömlődobbal és Quick Connect adapterekkel ellátott Kärcher készülékhez, amelyeket 2009-ben, vagy később gyártottak. A magasnyomású tömlő 10 méter hosszú, 60 ° C-os hőmérsékletig és 180 bar-ig terjedő nyomásig használható.