H 10 Q HR magasnyomású tömlő Quick Connect csatlakozással, tömlődobhoz
Magasnyomású tömlő Quick Connect adapterekkel felszerelve a gyors rögzítés érdekében. Az összes K 4 – K 7 osztályú, tömlődobbal ellátott Kärcher készülékkel együtt használható (2009-es gyártási évű vagy későbbi készülékekkel). A magasnyomású tömlő 10 méter hosszú, 60 ° C-os hőmérsékletig és 180 bar-ig terjedő nyomásig használható.
Jellemzők és előnyök
10 M TARTALÉK TÖMLŐ
- Nagy hatótávolság felhasználás során
Quick Connect csatlakozó
- A magasnyomású tömlő könnyen irányítható, gyorsan be- és kipattintható a készülékbe és a pisztolyba. Ezzel időt és munkát takarít meg.
Gyorscsatlakozó rendszer
- A könnyű tisztításért
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,9
|Csomagolási súly (kg)
|1,1
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|245 x 264 x 65
