H 10 Q HR magasnyomású tömlő Quick Connect csatlakozással, tömlődobhoz

Magasnyomású tömlő Quick Connect adapterekkel felszerelve a gyors rögzítés érdekében. Az összes K 4 – K 7 osztályú, tömlődobbal ellátott Kärcher készülékkel együtt használható (2009-es gyártási évű vagy későbbi készülékekkel). A magasnyomású tömlő 10 méter hosszú, 60 ° C-os hőmérsékletig és 180 bar-ig terjedő nyomásig használható.

A gyors és kényelmes tisztítás érdekében: A 10 méter hosszú magasnyomású tömlő könnyedén csatlakoztatható az összes K 4 – K 7 osztályú, tömlődobbal és Quick Connect adapterekkel ellátott Kärcher készülékhez, amelyeket 2009-ben, vagy később gyártottak. A magasnyomású tömlő 10 méter hosszú, 60 ° C-os hőmérsékletig és 180 bar-ig terjedő nyomásig használható.

Jellemzők és előnyök
10 M TARTALÉK TÖMLŐ
  • Nagy hatótávolság felhasználás során
Quick Connect csatlakozó
  • A magasnyomású tömlő könnyen irányítható, gyorsan be- és kipattintható a készülékbe és a pisztolyba. Ezzel időt és munkát takarít meg.
Gyorscsatlakozó rendszer
  • A könnyű tisztításért
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 0,9
Csomagolási súly (kg) 1,1
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 245 x 264 x 65
Tartozékok
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.