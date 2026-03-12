Az extra erős hatású habbal rendelkező habosító fúvóka valamennyi felület fáradságmentes tisztítására alkalmas, mint a lakk, üveg vagy kő. Ideális járművek, télikertek, kerti bútorok, homlokzatok, lépcsők, lakókocsik, utak, falak, zsaluk, teraszok, gépjárműbehajtók stb. tisztítására. A tartály térfogata 0,3 l. A Kärcher tisztítószert közvetlenül a habosító fúvókába kell betölteni, a habosító fúvókát fel kell szerelni a pisztolyra és rá kell vinni a felületre a habot. Minden K2-K7 kategóriájú Kärcher háztartási magasnyomású mosóhoz alkalmas. Ideális a Kärcher Ultra habtisztítóval együtt.