Habosító fúvóka tartállyal 0,3l

Habosító fúvóka erős habbal a gond nélküli tisztításhoz. Számos felület, mint pl. autó, motorkerékpár lakk, üveg és kőfelületek tisztításához. 0,3 l tartálytartalom.

Az extra erős hatású habbal rendelkező habosító fúvóka valamennyi felület fáradságmentes tisztítására alkalmas, mint a lakk, üveg vagy kő. Ideális járművek, télikertek, kerti bútorok, homlokzatok, lépcsők, lakókocsik, utak, falak, zsaluk, teraszok, gépjárműbehajtók stb. tisztítására. A tartály térfogata 0,3 l. A Kärcher tisztítószert közvetlenül a habosító fúvókába kell betölteni, a habosító fúvókát fel kell szerelni a pisztolyra és rá kell vinni a felületre a habot. Minden K2-K7 kategóriájú Kärcher háztartási magasnyomású mosóhoz alkalmas. Ideális a Kärcher Ultra habtisztítóval együtt.

Jellemzők és előnyök
Különböző tisztítószerek egyszerű cseréje
  • Különösen felhasználóbarát
Erőteljes és tapadó hab
  • Valamennyi felület fáradozásmentes tisztítása
Átlátszó tisztítószer-tartály
  • A tartály tartalma mindig látható.
Állítható sugárszintek
  • A könnyű tisztításért
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín antracit
Súly (kg) 0,3
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 265 x 265 x 90
Alkalmazási területek
  • Kerti/terasz/erkély bútorok
  • Télikertek
  • Motorkerékpárok és robogók
  • Teraszok
  • Homlokzatok
  • Kert és kőfalak
  • Autófeljárók
  • Lakóautók
  • Lépcsők