Habosító fúvóka tartállyal 0,3l
Habosító fúvóka erős habbal a gond nélküli tisztításhoz. Számos felület, mint pl. autó, motorkerékpár lakk, üveg és kőfelületek tisztításához. 0,3 l tartálytartalom.
Az extra erős hatású habbal rendelkező habosító fúvóka valamennyi felület fáradságmentes tisztítására alkalmas, mint a lakk, üveg vagy kő. Ideális járművek, télikertek, kerti bútorok, homlokzatok, lépcsők, lakókocsik, utak, falak, zsaluk, teraszok, gépjárműbehajtók stb. tisztítására. A tartály térfogata 0,3 l. A Kärcher tisztítószert közvetlenül a habosító fúvókába kell betölteni, a habosító fúvókát fel kell szerelni a pisztolyra és rá kell vinni a felületre a habot. Minden K2-K7 kategóriájú Kärcher háztartási magasnyomású mosóhoz alkalmas. Ideális a Kärcher Ultra habtisztítóval együtt.
Jellemzők és előnyök
Különböző tisztítószerek egyszerű cseréje
- Különösen felhasználóbarát
Erőteljes és tapadó hab
- Valamennyi felület fáradozásmentes tisztítása
Átlátszó tisztítószer-tartály
- A tartály tartalma mindig látható.
Állítható sugárszintek
- A könnyű tisztításért
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|antracit
|Súly (kg)
|0,3
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|265 x 265 x 90
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Kerti/terasz/erkély bútorok
- Télikertek
- Motorkerékpárok és robogók
- Teraszok
- Homlokzatok
- Kert és kőfalak
- Autófeljárók
- Lakóautók
- Lépcsők