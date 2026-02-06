A Kärcher VC 3 többciklonos porszívóhoz készült HEPA 13 szűrő (EN 1822:1998) biztonságosan és megbízhatóan szűri ki a legfinomabb szennyeződéseket, például pollent és allergén részecskéket. Ez azt jelenti, hogy az elszívott levegő tisztább, mint a helyiség levegője. Ideális allergiások számára.