HEPA 13 szűrő

A Kärcher VC 3 többciklonos porszívóhoz készült HEPA 13 szűrő (EN 1822:1998) biztonságosan és megbízhatóan szűri ki a legfinomabb szennyeződéseket, például pollent és allergén részecskéket. Ez azt jelenti, hogy az elszívott levegő tisztább, mint a helyiség levegője. Ideális allergiások számára.

Jellemzők és előnyök
Hatékony szűrőteljesítmény
Allergiában szenvedők részére ideális
Specifikációk

Műszaki adatok

Mennyiség (Darab(ok)) 1
Szín Fehér
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 125 x 125 x 29
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Száraz szennyeződés