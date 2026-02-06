HEPA 13 szűrő
A Kärcher VC 3 többciklonos porszívóhoz készült HEPA 13 szűrő (EN 1822:1998) biztonságosan és megbízhatóan szűri ki a legfinomabb szennyeződéseket, például pollent és allergén részecskéket. Ez azt jelenti, hogy az elszívott levegő tisztább, mint a helyiség levegője. Ideális allergiások számára.
Jellemzők és előnyök
Hatékony szűrőteljesítmény
Allergiában szenvedők részére ideális
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Szín
|Fehér
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|125 x 125 x 29
Alkalmazási területek
- Száraz szennyeződés