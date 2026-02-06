12 HK Magasnyomású mosó tömlőkészlet + pisztoly
Ez a tartozékkészlet a 12 méteres tömlőn kívül egy ergonómikus magasnyomású pisztolyt, valamint egy Quick Connect csatlakozót is tartalmaz K2-K7 kategóriákhoz. Minden háztartási magasnyomású mosóhoz alkalmas az 1992. gyártási évtől, kivéve a tömlődobos gépekhez.
Jellemzők és előnyök
Adapter
- A TÖMLŐ EGYSZERŰ LEVÁLASZTÁSA A PISZTOLYRÓL ÉS AZ ESZKÖZRŐL.
- A magasnyomású tömlő könnyen irányítható, gyorsan be- és kipattintható a készülékbe és a pisztolyba. Ezzel időt és munkát takarít meg.
Magasnyomású tömlő
- Quick Connect adapterrel a gyors csatlakozásért
Magasnyomású pisztoly
- Ergonómikus munkavégzés
Specifikációk
Műszaki adatok
|Hőmérséklet (°C)
|max. 60
|Max. nyomás (bar)
|180
|Hossz (m)
|12
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|1,5
|Csomagolási súly (kg)
|1,8
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|551 x 250 x 250
Tartozékok
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.