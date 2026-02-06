12 HK Magasnyomású mosó tömlőkészlet + pisztoly

Ez a tartozékkészlet a 12 méteres tömlőn kívül egy ergonómikus magasnyomású pisztolyt, valamint egy Quick Connect csatlakozót is tartalmaz K2-K7 kategóriákhoz. Minden háztartási magasnyomású mosóhoz alkalmas az 1992. gyártási évtől, kivéve a tömlődobos gépekhez.

Jellemzők és előnyök
Adapter
  • A TÖMLŐ EGYSZERŰ LEVÁLASZTÁSA A PISZTOLYRÓL ÉS AZ ESZKÖZRŐL.
  • A magasnyomású tömlő könnyen irányítható, gyorsan be- és kipattintható a készülékbe és a pisztolyba. Ezzel időt és munkát takarít meg.
Magasnyomású tömlő
  • Quick Connect adapterrel a gyors csatlakozásért
Magasnyomású pisztoly
  • Ergonómikus munkavégzés
Specifikációk

Műszaki adatok

Hőmérséklet (°C) max. 60
Max. nyomás (bar) 180
Hossz (m) 12
Szín fekete
Súly (kg) 1,5
Csomagolási súly (kg) 1,8
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 551 x 250 x 250
