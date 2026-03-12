Most csak kicseréli a jet-et - és már nem is a permetező lándzsa. A 3 az 1-ben multi-jet készülék 3 permettípust kombinál és a permetező lándzsa egyszerű elforgatásával lehetővé teszi a folyamatosan állítható nagynyomású lapos áram, a forgó fúvóka és a tisztítószer-fúvóka közötti váltást. A megfelelő nyomás könnyen beállítható a G 180 Q Full Control Plus pisztoly gombjaival. A három az egyben multi-jet a 2017-től gyártott Kärcher K 5 Premium Full Control Plus nagynyomású tisztító készülék ezermestere.