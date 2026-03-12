MJ 145 Multi Jet 3 in 1 szórószár
Minden egyben: A 3 az 1-ben multi jet szórószár a Kärchertől a K 5 Premium Full Control Plus magas nyomású mosóhoz (2017-től) G 180 Q Full Control Plus pisztollyal.
Most csak kicseréli a jet-et - és már nem is a permetező lándzsa. A 3 az 1-ben multi-jet készülék 3 permettípust kombinál és a permetező lándzsa egyszerű elforgatásával lehetővé teszi a folyamatosan állítható nagynyomású lapos áram, a forgó fúvóka és a tisztítószer-fúvóka közötti váltást. A megfelelő nyomás könnyen beállítható a G 180 Q Full Control Plus pisztoly gombjaival. A három az egyben multi-jet a 2017-től gyártott Kärcher K 5 Premium Full Control Plus nagynyomású tisztító készülék ezermestere.
Jellemzők és előnyök
Teljes irányítás mindkét kézzel
- Fokozatmentesen változtatható nyomásszabályozás az intelligens szórópisztollyal
Problémamentes szórószárcsere
- Egyszerűen forgassa el a szórószárat és válassza ki a megfelelő sugarat.
Három szórószártípus egyben
- Tisztítószer sugár, forgó sugár, és véglegesen beállítható magas nyomású lapos sugár. - A rugalmas munkavégzésért.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,5
|Csomagolási súly (kg)
|0,6
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|445 x 63 x 63
Régi pisztolyokhoz 2010 gyártási évig (M pisztoly, 96, 97): M adapter (2.643-950.0) szükséges.
Alkalmazási területek
- Járművek
- Motorkerékpárok és robogók
- A ház és a kert körüli területek
- Kert és kőfalak
- Kerti/terasz/erkély bútorok
- Kerítések