MJ 145 Multi Jet 3 in 1 szórószár

Minden egyben: A 3 az 1-ben multi jet szórószár a Kärchertől a K 5 Premium Full Control Plus magas nyomású mosóhoz (2017-től) G 180 Q Full Control Plus pisztollyal.

Most csak kicseréli a jet-et - és már nem is a permetező lándzsa. A 3 az 1-ben multi-jet készülék 3 permettípust kombinál és a permetező lándzsa egyszerű elforgatásával lehetővé teszi a folyamatosan állítható nagynyomású lapos áram, a forgó fúvóka és a tisztítószer-fúvóka közötti váltást. A megfelelő nyomás könnyen beállítható a G 180 Q Full Control Plus pisztoly gombjaival. A három az egyben multi-jet a 2017-től gyártott Kärcher K 5 Premium Full Control Plus nagynyomású tisztító készülék ezermestere.

Jellemzők és előnyök
Teljes irányítás mindkét kézzel
  • Fokozatmentesen változtatható nyomásszabályozás az intelligens szórópisztollyal
Problémamentes szórószárcsere
  • Egyszerűen forgassa el a szórószárat és válassza ki a megfelelő sugarat.
Három szórószártípus egyben
  • Tisztítószer sugár, forgó sugár, és véglegesen beállítható magas nyomású lapos sugár. - A rugalmas munkavégzésért.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 0,5
Csomagolási súly (kg) 0,6
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 445 x 63 x 63

Régi pisztolyokhoz 2010 gyártási évig (M pisztoly, 96, 97): M adapter (2.643-950.0) szükséges.

Alkalmazási területek
  • Járművek
  • Motorkerékpárok és robogók
  • A ház és a kert körüli területek
  • Kert és kőfalak
  • Kerti/terasz/erkély bútorok
  • Kerítések