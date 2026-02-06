Pipe cleaning nozzle

Csőtisztító fúvóka csövek, lefolyók és ejtőcsövek tisztítására és az eltömődések hatékony eltávolítására. R1/8" csatlakozóval a csőtisztító tömlőre való felszereléshez.

Csőtisztító fúvóka csövek, lefolyók és ejtőcsövek környezetbarát tisztításához. Nagyon hatékonyan oldja és eltávolítja az eltömődéseket. A négy hátrafelé mutató fúvókanyílás erőteljes meghajtást biztosít, és áthúzza a tömlőt a csövön. A fúvókák alakja úgy van optimalizálva, hogy ne legyenek barázdák azon a helyen, ahol a nagynyomású tömlőhöz csatlakoznak. Ez minimálisra csökkenti annak kockázatát, hogy a fúvóka beleakadjon a csőbe. Alkalmas a PC 20, PC 15 és PC 7.5 csőtisztító készletekre szerelhető, valamint a K 2 - K 7 osztályú Kärcher nagynyomású mosókkal való használatra.

Jellemzők és előnyök
Pipe cleaning nozzle: Négy hátrafelé irányított magasnyomású sugár
A tömlőt a víznyomás automatikusan előre tolja a csőben.
Pipe cleaning nozzle: Optimalizált fúvókaforma
A tömlőhöz való bordamentes csatlakozás minimálisra csökkenti annak kockázatát, hogy a fúvóka beleakadjon a csőbe.
Pipe cleaning nozzle: Erőteljes tisztítás magasnyomással
Erőteljes és hatékony a csövek dugulásának feloldásában.
Tartós sárgarézből készült
  • Hosszú élettartam
Specifikációk

Műszaki adatok

Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 18 x 14 x 14
Alkalmazási területek
  • Csövek
  • Lefolyócsövek
  • Lefolyók