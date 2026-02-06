Csőtisztító fúvóka csövek, lefolyók és ejtőcsövek környezetbarát tisztításához. Nagyon hatékonyan oldja és eltávolítja az eltömődéseket. A négy hátrafelé mutató fúvókanyílás erőteljes meghajtást biztosít, és áthúzza a tömlőt a csövön. A fúvókák alakja úgy van optimalizálva, hogy ne legyenek barázdák azon a helyen, ahol a nagynyomású tömlőhöz csatlakoznak. Ez minimálisra csökkenti annak kockázatát, hogy a fúvóka beleakadjon a csőbe. Alkalmas a PC 20, PC 15 és PC 7.5 csőtisztító készletekre szerelhető, valamint a K 2 - K 7 osztályú Kärcher nagynyomású mosókkal való használatra.