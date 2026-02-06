PC 7.5
Csőtisztító készlet 7,5 m-es tömlővel csövek, lefolyók és ejtőcsövek tisztításához és duguláselhárításhoz. Praktikus váltórendszerrel és két fúvókával.
Praktikus és sokoldalú csőtisztító készlet csövek, lefolyók és ejtőcsövek tisztítására, valamint az eltömődések hatékony megszüntetésére. A szállítási terjedelem két különböző fúvókát tartalmaz, amelyek a csavaros csatlakozásnak köszönhetően gyorsan cserélhetők. A sugárfúvóka erőteljes előre tolóerővel rendelkezik, négy nagynyomású fúvókával, amelyek hátrafelé mutatnak – ideális az ejtőcsövekhez és a szilárd anyagok eltömődéseinek eltávolításához. A forgó fúvókát megelőző karbantartási tisztításra használják. 360°-os tisztítórendszere hatékonyan távolítja el a lerakódásokat a csőfalak belsejéből. Ez eleve megakadályozza az eltömődések kialakulását. A fúvókák alakja úgy van optimalizálva, hogy ne legyenek barázdák azon a helyen, ahol a nagynyomású tömlőhöz csatlakoznak. Ez minimálisra csökkenti annak kockázatát, hogy a fúvóka beleakadjon a csőbe. A 7,5 méteres, rugalmas, kiváló minőségű tömlő textilfonattal van megerősítve – a ferde csőrendszerekben történő egyszerű kezelés érdekében. A tömlő megtörés elleni védelemmel és sárgaréz csatlakozókkal rendelkezik a hosszú élettartam érdekében. Alkalmas otthoni és kültéri használatra, a K 2-K 7 osztályú Kärcher magasnyomású mosókkal együtt.
Jellemzők és előnyök
Praktikus váltórendszer két különböző fúvókávalEgyszerű fúvókacsere. Erőteljes előtolású sugárfúvóka, ideális az ejtőcsövek tisztítására és az eltömődések eltávolítására. Forgó fúvóka 360°-os tisztító hatással – a csövek belsejének erőteljes karbantartási tisztításához az eltömődések elkerülése érdekében.
Erőteljes tisztítás magasnyomássalGyorsan és hatékonyan oldja fel a csövek dugulását. Környezetbarát alkalmazás vegyszerek nélkül. A tömlőt a víznyomás automatikusan előre tolja a csőben.
Rugalmas tömlő textilfonássalKönnyű kezelhetőség szögletes csőrendszerekben. Könnyű tárolásra tervezték.
Optimalizált fúvókaforma
- A tömlőhöz való bordamentes csatlakozás minimálisra csökkenti annak kockázatát, hogy a fúvóka beleakadjon a csőbe.
- Kompakt kialakítás a maximális mozgásszabadságért.
Tartós sárgarézből és rozsdamentes acélból készült csatlakozók és fúvókák
- Hosszú élettartam
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,7
|Csomagolási súly (kg)
|0,9
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|245 x 245 x 55
Régi pisztolyokhoz 2010 gyártási évig (M pisztoly, 96, 97): M adapter (2.643-950.0) szükséges.
Kompatibilis készülékek
- K 3 Power Control Car & Home *EU
- K 3 Power Control Home T 5
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 FJ BB
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 FJ Home BB
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home eco!Booster
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home BB
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Silent eco!Booster
- G 4.10 M
- K 2
- K 2 Basic *EU
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car & Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME T150 *EU
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Car & Home *EU
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Premium horizontal
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 Universal Edition Home
- K 3 Car
- K 3 Compact
- K 3 Compact Car
- K 3 Full Control Car&Home T2
- K 3 Full Control Home T5
- K 3 Full Controll
- K 3 Full Controll Car
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control Car *EU
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T 150
- K 3 Premium Power Control Home
- K 4
- K 4 Classic Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Car *EU
- K 4 FJ Home BB
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Stairs
- K 4 Power Control Car *EU
- K 4 Power Control Home
- K 4 Power Control Home & Brush
- K 4 Power Control Stairs
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium Universal *EU
- K 4 WCM
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 FJ BB
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Full Control Premium
- K 5 Full Control Premium Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Smart Control Flex Anti-Twist
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control Flex
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster *EU
- K 7 Smart Control Home T 5 Black
- K 7 WCM Car&Home BB
- K 7 WCM Premium
- K3 Car & Home T2
Alkalmazási területek
- Csövek
- Lefolyócsövek
- Lefolyók
Tartozékok
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.