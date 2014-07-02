Ez az okos, 2-az-1-ben megoldás az ereszek és az eldugult csövek, ill. lefolyók tisztítására! A Kärcher innovatív eresz- és csőtisztító készlete teljesen önállóan dolgozik magas nyomással. Egy sínen önállóan mozog az ereszen át, anélkül hogy a felhasználónak állandóan mellette kellene állnia a létrán. Az eresz- és csőtisztító készlet két különböző fúvókával van felszerelve: egy csőtisztító fúvókával, amelyből négy, hátrafelé irányított magas nyomású sugár jön ki és egy eresztisztító fúvókával a tömlő sínre való felszereléséhez. A két alkalmazás gyors cseréjét a használó bármikor elvégezheti. A tömlő megtörés elleni védelme és a sárgaréz csatlakozó garantálják a hosszú élettartamot. A tömlő hossza 20 méter. Az eresz- és csőtisztító készlet alkalmas a K2-K7 kategóriájú magasnyomású mosókhoz.