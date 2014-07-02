PC 20 eresz- és csőtisztító készlet, 20m

Az eresz- és csőtisztító készlet teljesen önállóan magasnyomással dolgozik. A lefolyók, csövek dugulásai és tetőereszek könnyedén tisztíthatók.

Ez az okos, 2-az-1-ben megoldás az ereszek és az eldugult csövek, ill. lefolyók tisztítására! A Kärcher innovatív eresz- és csőtisztító készlete teljesen önállóan dolgozik magas nyomással. Egy sínen önállóan mozog az ereszen át, anélkül hogy a felhasználónak állandóan mellette kellene állnia a létrán. Az eresz- és csőtisztító készlet két különböző fúvókával van felszerelve: egy csőtisztító fúvókával, amelyből négy, hátrafelé irányított magas nyomású sugár jön ki és egy eresztisztító fúvókával a tömlő sínre való felszereléséhez. A két alkalmazás gyors cseréjét a használó bármikor elvégezheti. A tömlő megtörés elleni védelme és a sárgaréz csatlakozó garantálják a hosszú élettartamot. A tömlő hossza 20 méter. Az eresz- és csőtisztító készlet alkalmas a K2-K7 kategóriájú magasnyomású mosókhoz.

Jellemzők és előnyök
Erőteljes tisztítás magasnyomással
  • A csőelzáródások hatékony és gyors elhárításához
Négy hátrafelé irányított magasnyomású sugár
  • Optimális mozgathatóság a csőben
Megtörés elleni védelem
  • A tömlő megtörés elleni védelme
Sárgaréz csatlakozó
  • Hosszú élettartam
Specifikációk

Műszaki adatok

Hossz (m) 20
Szín fekete
Súly (kg) 0,3
Csomagolási súly (kg) 2,5
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 250 x 340 x 100

Régi pisztolyokhoz 2010 gyártási évig (M pisztoly, 96, 97): M adapter (2.643-950.0) szükséges.

  • Lefolyók
  • Lefolyócsövek
  • Ereszcsatornák
