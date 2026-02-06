Praktikus és sokoldalú csőtisztító készlet csövek, lefolyók és ejtőcsövek tisztítására, valamint az eltömődések hatékony megszüntetésére. A szállítási terjedelem két különböző fúvókát tartalmaz, amelyek a csavaros csatlakozásnak köszönhetően gyorsan cserélhetők. A sugárfúvóka erőteljes előre tolóerővel rendelkezik, négy nagynyomású fúvókával, amelyek hátrafelé mutatnak – ideális az ejtőcsövekhez és a szilárd anyagok eltömődéseinek eltávolításához. A forgó fúvókát megelőző karbantartási tisztításra használják. 360°-os tisztítórendszere hatékonyan távolítja el a lerakódásokat a csőfalak belsejéből. Ez eleve megakadályozza az eltömődések kialakulását. A fúvókák alakja úgy van optimalizálva, hogy ne legyenek barázdák azon a helyen, ahol a nagynyomású tömlőhöz csatlakoznak. Ez minimálisra csökkenti annak kockázatát, hogy a fúvóka beleakadjon a csőbe. A 15 méteres, rugalmas minőségi tömlő textilfonattal van megerősítve – a ferde csőrendszerekben történő egyszerű kezelés érdekében. A tömlő megtörés elleni védelemmel és sárgaréz csatlakozókkal rendelkezik a hosszú élettartam érdekében. Alkalmas otthoni és kültéri használatra, a K 2-K 7 osztályú Kärcher magasnyomású mosókkal együtt.