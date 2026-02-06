PC 15

Csőtisztító készlet 15 m-es tömlővel csövek, lefolyók és ejtőcsövek tisztításához és duguláselhárításhoz. Praktikus váltórendszerrel és két fúvókával.

Praktikus és sokoldalú csőtisztító készlet csövek, lefolyók és ejtőcsövek tisztítására, valamint az eltömődések hatékony megszüntetésére. A szállítási terjedelem két különböző fúvókát tartalmaz, amelyek a csavaros csatlakozásnak köszönhetően gyorsan cserélhetők. A sugárfúvóka erőteljes előre tolóerővel rendelkezik, négy nagynyomású fúvókával, amelyek hátrafelé mutatnak – ideális az ejtőcsövekhez és a szilárd anyagok eltömődéseinek eltávolításához. A forgó fúvókát megelőző karbantartási tisztításra használják. 360°-os tisztítórendszere hatékonyan távolítja el a lerakódásokat a csőfalak belsejéből. Ez eleve megakadályozza az eltömődések kialakulását. A fúvókák alakja úgy van optimalizálva, hogy ne legyenek barázdák azon a helyen, ahol a nagynyomású tömlőhöz csatlakoznak. Ez minimálisra csökkenti annak kockázatát, hogy a fúvóka beleakadjon a csőbe. A 15 méteres, rugalmas minőségi tömlő textilfonattal van megerősítve – a ferde csőrendszerekben történő egyszerű kezelés érdekében. A tömlő megtörés elleni védelemmel és sárgaréz csatlakozókkal rendelkezik a hosszú élettartam érdekében. Alkalmas otthoni és kültéri használatra, a K 2-K 7 osztályú Kärcher magasnyomású mosókkal együtt.

Jellemzők és előnyök
PC 15: Praktikus váltórendszer két különböző fúvókával
Egyszerű fúvókacsere. Erőteljes előtolású sugárfúvóka, ideális az ejtőcsövek tisztítására és az eltömődések eltávolítására. Forgó fúvóka 360°-os tisztító hatással – a csövek belsejének erőteljes karbantartási tisztításához az eltömődések elkerülése érdekében.
PC 15: Erőteljes tisztítás magasnyomással
Gyorsan és hatékonyan oldja fel a csövek dugulását. Környezetbarát alkalmazás vegyszerek nélkül. A tömlőt a víznyomás automatikusan előre tolja a csőben.
PC 15: Rugalmas tömlő textilfonással
Könnyű kezelhetőség szögletes csőrendszerekben. Könnyű tárolásra tervezték.
Optimalizált fúvókaforma
  • A tömlőhöz való bordamentes csatlakozás minimálisra csökkenti annak kockázatát, hogy a fúvóka beleakadjon a csőbe.
  • Kompakt kialakítás a maximális mozgásszabadságért.
Tartós sárgarézből és rozsdamentes acélból készült csatlakozók és fúvókák
  • Hosszú élettartam
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 1,1
Csomagolási súly (kg) 1,4
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 250 x 250 x 80

Régi pisztolyokhoz 2010 gyártási évig (M pisztoly, 96, 97): M adapter (2.643-950.0) szükséges.

  • Csövek
  • Lefolyócsövek
  • Lefolyók
