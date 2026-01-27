T-Racer kiegészítő fúvókák
A magas minőségű tartalék fúvóka biztosítja a fúvóka könnyed cseréjét és alkalmas a T-Racer T 7 plus, T 5 és T 450 felülettisztítókhoz. Tartalmaz fúvókát különböző magas nyomású mosóosztályokhoz.
A magas minőségű tartalék fúvóka azt segíti elő, hogy a tartozék fúvókák a T-Racer T 7 plus, T 5 és T 450 felülettisztítókhoz gyorsan és könnyedén cserélhetők. magában foglal három pár fúvókát a különböző magas nyomású mosóosztályokhoz és két tartóelemet a biztonságos tároláshoz. A T-Racer T 7 plus, T 5 és T 450 felülettisztítókhoz az erőteljes sarok és peremtisztító fúvóka valamint az öblítő fúvóka is a készlet része.
Jellemzők és előnyök
Tartalék fúvóka
Magas nyomás - lapos sugár
Erőteljes tisztítás magasnyomással
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|17 x 17 x 18
Másik modellekhez forduljon az egyik szervizpartnerünkhöz vagy Kärcher viszonteladónkhoz.