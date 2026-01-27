A magas minőségű tartalék fúvóka azt segíti elő, hogy a tartozék fúvókák a T-Racer T 7 plus, T 5 és T 450 felülettisztítókhoz gyorsan és könnyedén cserélhetők. magában foglal három pár fúvókát a különböző magas nyomású mosóosztályokhoz és két tartóelemet a biztonságos tároláshoz. A T-Racer T 7 plus, T 5 és T 450 felülettisztítókhoz az erőteljes sarok és peremtisztító fúvóka valamint az öblítő fúvóka is a készlet része.