A T 7 Plus felülettisztítóval a nagy kültéri felületek hatékonyan és fröccsenésmentesen megtisztíthatók. A Twin Jet rotációs kar a szennyeződés nagy felületen történő eltávolításáról gondoskodik, amely a szórószáras tisztításhoz képest a munkaidő kb. 50%-át megtakarítja. A kiegészítő Power fúvóka ezenfelül hatékony sarok- és peremtisztítást teszi lehetővé. A beépített öblítőfúvóka segítségével pedig a feloldott piszok egyszerűen leöblíthető a megtisztított felületről – a fáradságos utómunka így elmaradhat. A fúvóka tisztítandó tárgyhoz tartott távolságának állíthatóságával mind kemény, mint a kő és a beton, mind érzékeny felületek, mint a fa, is tisztíthatók. Az ún. Hovercraft-hatással a felülettisztító különösen könnyen irányítható. A különböző funkciók kényelmesen vezérelhetők a lábkapcsoló megnyomásával. Még a függőleges felületek, mint például a garázskapu, is pillanatok alatt megtisztíthatók a praktikus markolatnak köszönhetően. A K 4 - K 7 kategóriájú magasnyomású tisztítókhoz alkalmas.