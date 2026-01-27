T 7 Plus felülettisztító

A Power fúvókának köszönhetően a sarkokat és peremeket is alaposan megtisztítja: az öblítőfunkciós T 7 Plus felülettisztító – nagy felületek hatékony, fröccsenésmentes tisztításához.

A T 7 Plus felülettisztítóval a nagy kültéri felületek hatékonyan és fröccsenésmentesen megtisztíthatók. A Twin Jet rotációs kar a szennyeződés nagy felületen történő eltávolításáról gondoskodik, amely a szórószáras tisztításhoz képest a munkaidő kb. 50%-át megtakarítja. A kiegészítő Power fúvóka ezenfelül hatékony sarok- és peremtisztítást teszi lehetővé. A beépített öblítőfúvóka segítségével pedig a feloldott piszok egyszerűen leöblíthető a megtisztított felületről – a fáradságos utómunka így elmaradhat. A fúvóka tisztítandó tárgyhoz tartott távolságának állíthatóságával mind kemény, mint a kő és a beton, mind érzékeny felületek, mint a fa, is tisztíthatók. Az ún. Hovercraft-hatással a felülettisztító különösen könnyen irányítható. A különböző funkciók kényelmesen vezérelhetők a lábkapcsoló megnyomásával. Még a függőleges felületek, mint például a garázskapu, is pillanatok alatt megtisztíthatók a praktikus markolatnak köszönhetően. A K 4 - K 7 kategóriájú magasnyomású tisztítókhoz alkalmas.

Szín fekete
Súly (kg) 1,9
Csomagolási súly (kg) 2,9
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 769 x 288 x 996

  • A ház és a kert körüli területek
  • Teraszok
  • Garázsajtók
  • Kis házak homlokzatai
  • Autófeljárók
  • Kert és kőfalak
  • Utak
