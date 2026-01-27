T 7 Plus felülettisztító
A Power fúvókának köszönhetően a sarkokat és peremeket is alaposan megtisztítja: az öblítőfunkciós T 7 Plus felülettisztító – nagy felületek hatékony, fröccsenésmentes tisztításához.
A T 7 Plus felülettisztítóval a nagy kültéri felületek hatékonyan és fröccsenésmentesen megtisztíthatók. A Twin Jet rotációs kar a szennyeződés nagy felületen történő eltávolításáról gondoskodik, amely a szórószáras tisztításhoz képest a munkaidő kb. 50%-át megtakarítja. A kiegészítő Power fúvóka ezenfelül hatékony sarok- és peremtisztítást teszi lehetővé. A beépített öblítőfúvóka segítségével pedig a feloldott piszok egyszerűen leöblíthető a megtisztított felületről – a fáradságos utómunka így elmaradhat. A fúvóka tisztítandó tárgyhoz tartott távolságának állíthatóságával mind kemény, mint a kő és a beton, mind érzékeny felületek, mint a fa, is tisztíthatók. Az ún. Hovercraft-hatással a felülettisztító különösen könnyen irányítható. A különböző funkciók kényelmesen vezérelhetők a lábkapcsoló megnyomásával. Még a függőleges felületek, mint például a garázskapu, is pillanatok alatt megtisztíthatók a praktikus markolatnak köszönhetően. A K 4 - K 7 kategóriájú magasnyomású tisztítókhoz alkalmas.
Jellemzők és előnyök
Két forgó, lapos sugarú fúvóka
Fröccsenés elleni védelemmel ellátott
Beépített, kiegészítő Power-fúvóka
Beépített öblítőfúvóka
ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁG
Fogantyú
HOVERCRAFT-HATÁS
CSÚSZÓ TALPAZAT
Lábkapcsolók
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|1,9
|Csomagolási súly (kg)
|2,9
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|769 x 288 x 996
Kompatibilis készülékek
- K 4
- K 4 Classic Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Car *EU
- K 4 FJ Home BB
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Pipe
- K 4 Full Control Stairs
- K 4 Power Control Car *EU
- K 4 Power Control Home
- K 4 Power Control Home & Brush
- K 4 Power Control Stairs
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 WCM
- K 5
- K 5 Basic Car
- K 5 Compact
- K 5 FJ BB
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Full Control Premium
- K 5 Full Control Premium Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Smart Control Flex Anti-Twist
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 UM Car*RU
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster *EU
- K 7 Smart Control Home T 5 Black
- K 7 WCM Car&Home BB
- K 7 WCM Premium
Alkalmazási területek
- A ház és a kert körüli területek
- Teraszok
- Garázsajtók
- Kis házak homlokzatai
- Autófeljárók
- Kert és kőfalak
- Utak
