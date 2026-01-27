A T 5 felülettisztító Twin Jet rotációs karja a szennyeződés nagy felületen történő eltávolítását – ezáltal a nagy kültéri felületek gyors és hatékony tisztítását teszi lehetővé. Különösen praktikus: a felülettisztító lehetőséget nyújt a fúvóka és a tisztítandó felület közötti távolság egyedi beállítására. Így a kemény felületek, mint a kő és a beton, éppolyan megfelelően megtisztíthatók, mint a kényes felületek, mint például a fa. A T 5 felülettisztítóval a szórószáras tisztításhoz képest az idő nagyjából fele megtakarítható. Ráadásul a búra megbízhatóan védi a felhasználót és környezetét a kifröccsenő víztől, az ún. Hovercraft-hatás pedig könnyebbé teszi az irányítást, mint valaha. Az ergonómikus markolat segítségével a függőleges felületek, mint a garázskapuK, is optimálisan megtisztíthatók. Alkalmas a K 2 - K 7 kategóriájú magasnyomású tisztítókhoz.