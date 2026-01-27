T 5 felülettisztító

Alaposan és fröccsenésmentesen megtisztítja a nagy felületeket: a T 5 felülettisztító. Az állítható fúvókatávolságnak köszönhetően kemény és kényes felületekhez is használható.

A T 5 felülettisztító Twin Jet rotációs karja a szennyeződés nagy felületen történő eltávolítását – ezáltal a nagy kültéri felületek gyors és hatékony tisztítását teszi lehetővé. Különösen praktikus: a felülettisztító lehetőséget nyújt a fúvóka és a tisztítandó felület közötti távolság egyedi beállítására. Így a kemény felületek, mint a kő és a beton, éppolyan megfelelően megtisztíthatók, mint a kényes felületek, mint például a fa. A T 5 felülettisztítóval a szórószáras tisztításhoz képest az idő nagyjából fele megtakarítható. Ráadásul a búra megbízhatóan védi a felhasználót és környezetét a kifröccsenő víztől, az ún. Hovercraft-hatás pedig könnyebbé teszi az irányítást, mint valaha. Az ergonómikus markolat segítségével a függőleges felületek, mint a garázskapuK, is optimálisan megtisztíthatók. Alkalmas a K 2 - K 7 kategóriájú magasnyomású tisztítókhoz.

Jellemzők és előnyök
T 5 felülettisztító: Két forgó, lapos sugarú fúvóka
KIVALÓ felületi teljesítmény – ideális nagyobb felületek tisztításához.
T 5 felülettisztító: Fröccsenés elleni védelemmel ellátott
Fröccsenésmentes tisztítás.
T 5 felülettisztító: ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁG
A fúvóka távolságának kényelmes beállítása különböző típusú felületek tisztítását teszi lehetővé. Olyan érzékeny és nem érzékeny felületek tisztítása, mint a fa és a kő.
Fogantyú
  • Függőleges felületek kényelmes tisztításához.
HOVERCRAFT-HATÁS
  • A felülettisztító lebeg a padló felett mellyel könnyű tisztítást tesz lehetővé.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 1,4
Csomagolási súly (kg) 2,4
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 708 x 280 x 995
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • A ház és a kert körüli területek
  • Teraszok
  • Garázsajtók
  • Kis házak homlokzatai
  • Autófeljárók
  • Kert és kőfalak
  • Utak
Tartozékok
Alkatrész kereső

