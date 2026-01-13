T-Racer Surface Cleaner T 450
Notīra lielas virsmas bez šļakatām: T-Racer virsmas tīrītājs T 450. Papildu jaudas uzgalis stūriem un malām, rokturis vertikālai tīrīšanai, aizsargrežģis grants virsmām, tīrīšanas spiediena regulēšana.
Izmantojot T-Racer virsmas tīrīšanas iekārtu T 450, lielas virsmas ārpus telpām var efektīvi notīrīt bez šļakatām un līdz pat 50% ātrāk, salīdzinot ar tīrīšanu ar smidzināšanas cauruli. Šādus rezultātus var panākt, jo šai iekārtai ir divu strūklu rotējošā svira, kas nodrošina netīrumu noņemšanu no lielām virsmām. Papildu strāvas sprausla, kuru vajadzības gadījumā var ērti aktivizēt, izmantojot pedāli, ļauj efektīvi iztīrīt stūrus un malas. T 450 ir arī īpašs aizsardzības režģis, kas ļauj tīrīt japāņu dārzus un citas grants virsmas. Spiedienu var optimāli pielāgot, mainot sprauslas atstarpi tīrāmajam objektam. Tas nozīmē, ka var tīrīt gan cietas virsmas, piemēram, akmeni un betonu, gan jutīgākas virsmas, piemēram, koku. Pateicoties gaisa spilvena efektam, T-Racer ir īpaši viegli manevrējams. Pateicoties praktiskajam rokturim, pat vertikālas virsmas, piemēram, garāžas durvis, var tīrīt īsā laikā. T-Racer virsmas tīrīšanas līdzeklis T 450 ir piemērots Kärcher K 4 līdz K 7 klases mazgātājiem mājai un dārzam.
Īpašības un ieguvumi
Divas rotējošas plakanas strūklas sprauslas
- Ideāli piemērots lielāku platību tīrīšanai.
Aizsargs pret šļakatām
- Tīrīšana bez šļakatām
Integrēta papildu jaudas sprausla
- Izmantojot pēdu slēdzi, viegli pārslēgties no parastajām T-Racer sprauslām uz strāvas sprauslām.
Īpašs aizsardzības režģis grants virsmu tīrīšanai
- Smalkas acu aizsargrežģis ļauj tīrīt grants virsmas, piemēram, japāņu dārzos.
Pielāgojams augstums
- Spiedienu var pielāgot tīrīšanas uzdevumam.
- Jūtīgu un izturīgu virsmu tīrīšana pēc vajadzības, pateicoties regulējamam sprauslu attālumam līdz objektam.
Rokturis
- Viegla vertikālo virsmu tīrīšana.
Gaisa spilvena efekts
- Virsmas tīrītājs piespiežas grīdai un garantē vieglu tīrīšanu.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|2.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|2.8
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|790 x 321 x 1011
