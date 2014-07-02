Dispozitiv de indepartat tapetul

Accesoriu de îndepărtare a tapetului pentru eliminarea ușoară a reziduurilor de tapet și de adeziv cu ajutorul aburului puternic.

Acest accesoriu transformă aparatul de curățat cu aburi într-un dispozitiv de îndepărtare a tapetului și face din lucrările de renovare o joacă de copii.

Caracteristici si beneficii
Aplicare cu deschidere pentru aburi si racleta
  • indepartare rapida si usoara de tapet si adeziv de tapet
Evacuare aburi pe suprafata mare
  • Desprindere rapida a tapetului si pe suprafete mari de perete
Fara scapare de aburi
  • Aburii intra rapid in tapet

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,4
Greutate cu ambalaj (kg) 0,6
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 320 x 220 x 100
Domenii de intrebuintare
  • Tapet
  • Chiar și murdăria persistentă
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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