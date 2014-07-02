Dispozitiv de indepartat tapetul
Accesoriu de îndepărtare a tapetului pentru eliminarea ușoară a reziduurilor de tapet și de adeziv cu ajutorul aburului puternic.
Acest accesoriu transformă aparatul de curățat cu aburi într-un dispozitiv de îndepărtare a tapetului și face din lucrările de renovare o joacă de copii.
Caracteristici si beneficii
Aplicare cu deschidere pentru aburi si racleta
- indepartare rapida si usoara de tapet si adeziv de tapet
Evacuare aburi pe suprafata mare
- Desprindere rapida a tapetului si pe suprafete mari de perete
Fara scapare de aburi
- Aburii intra rapid in tapet
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|320 x 220 x 100
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
- Tapet
- Chiar și murdăria persistentă