Med damp for å bekjempe smuss: Kärcher SC 2 Upright kan rengjøre alle forseglede harde gulv – selv tre. Med forhåndsinnstilt, brukervennlig dampstrømregulering med to trinn, fjerner grundig rengjøring med Kärcher dampmopp opptil 99,999 % av virus¹⁾ og 99,99 % av alle typiske husholdningsbakterier²⁾ fra harde overflater. Dampmoppen varmes opp i et øyeblikk og er umiddelbart klar til bruk med en fyllbar og avtagbar ferskvannstank, inkl. avkalkingskassett. Driftsstatusen til enheten vises via fargekodene som vises i LED-lysene på håndtaket. Kombinasjonen er perfekt: for en enda dypere rengjøring og rask skifte av kluter uten noen kontakt med smuss, festes Kärcher gulvrengjøringskluter til EasyFix gulvmunnstykket ved hjelp av borrelåsfeste.