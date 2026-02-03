Dampmopp SC 2 Upright
Med SC 2 Upright dampvasker fjernes opptil 99.999% av koronavirus¹⁾ og 99,99% av alle vanlige husholdningsbakterier²⁾ fra harde overflater.
Med damp for å bekjempe smuss: Kärcher SC 2 Upright kan rengjøre alle forseglede harde gulv – selv tre. Med forhåndsinnstilt, brukervennlig dampstrømregulering med to trinn, fjerner grundig rengjøring med Kärcher dampmopp opptil 99,999 % av virus¹⁾ og 99,99 % av alle typiske husholdningsbakterier²⁾ fra harde overflater. Dampmoppen varmes opp i et øyeblikk og er umiddelbart klar til bruk med en fyllbar og avtagbar ferskvannstank, inkl. avkalkingskassett. Driftsstatusen til enheten vises via fargekodene som vises i LED-lysene på håndtaket. Kombinasjonen er perfekt: for en enda dypere rengjøring og rask skifte av kluter uten noen kontakt med smuss, festes Kärcher gulvrengjøringskluter til EasyFix gulvmunnstykket ved hjelp av borrelåsfeste.
Egenskaper og fordeler
Forhåndsinnstilt dampstrømkontroll i 2 trinn for rengjøring av ulike overflater.Valgmuligheter av gulvbeleggsymboler for tre eller fliser for å sette den ideelle dampstrømmen.
Slimline produktdesign og gulvmunnstykke med bevegelig leddFleksibelt dyseledd gir ergonomisk og effektiv rengjøring med konstant gulvkontakt uansett høyde.
Kontinuerlig damp og integrert avkalkingspatronDen intelligente avkalkingspatronen fjerner automatisk kalk fra vannet og forlenger dermed levetiden til enheten. Avtakbar tank som er lett å ta av for å etterfylle underveis i rengjøringen, uten at du trenger å avbryte arbeidet.
Kort oppvarmingstid
- Med en oppvarmingstid på kun 30 sekunder er maskinen klar til å brukes umiddelbart.
EasyFix gulvmunnstykke med fleksibelt ledd og borrelåsfeste for gulvklut
- Effektiv lamellteknologi gir optimale rengjøringsresultat på alle harde gulv i hjemmet.
- Praktisk festing av gulvkluten med borrelåssystem gjør at kluten kan skiftes uten at du kommer i kontakt med smuss.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Testsertifikat¹⁾
|Fjerner opptil 99.999% av virus¹⁾ og 99.9% av bakterier²⁾
|Arealytelse per tankfylling (m²)
|ca 50
|Effekt (W)
|1600
|Lengde på ledning (m)
|5
|Oppvarmingstid (min)
|0,5
|Beholderkapasitet (l)
|0,4
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Farge
|Hvit
|Vekt uten tilbehør (kg)
|2,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|4
|Mål (L x B x H) (mm)
|314 x 168 x 1185
¹⁾ Tester har vist at 30 sekunder punktrengjøring med Kärcher damprenser på maksimalt dampnivå og direkte kontakt med overflaten kan fjerne 99,999 % av kappekledde virus som koronavirus eller influensa på vanlige, glatte, harde husholdningsflater (unntatt hepatitt-B-virus) (test-bakterie: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Ved grundig rengjøring med Kärcher damprenser på vanlige, glatte, harde husholdningsflater drepes 99,99 % av alle vanlige husholdningsbakterier forutsatt vaskehastighet på 30 cm/s, maksimalt dampnivå og direkte kontakt med overflaten (test-kim: Enterococcus hirae). / ³⁾ Minimumsfaktoren som produktets levetid forlenges med, basert på interne tester med en vannhardhet på 20 °dH og karbonathardhet på 15 °dH.
Scope of supply
- EasyFix universell gulvvaskeduk: 1 Stk
- Gulvmunnstykke: EasyFix
Utstyr
- Sikkerhetsventil
- Regulering av dampmengde: På håndtaket (to-trinns)
- Tank: Avtagbar og kan fylles på når som helst.
Videoer
Bruksområder
- Harde gulv
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.