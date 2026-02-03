Dampmopp SC 2 Upright

Med SC 2 Upright dampvasker fjernes opptil 99.999% av koronavirus¹⁾ og 99,99% av alle vanlige husholdningsbakterier²⁾ fra harde overflater.

Med damp for å bekjempe smuss: Kärcher SC 2 Upright kan rengjøre alle forseglede harde gulv – selv tre. Med forhåndsinnstilt, brukervennlig dampstrømregulering med to trinn, fjerner grundig rengjøring med Kärcher dampmopp opptil 99,999 % av virus¹⁾ og 99,99 % av alle typiske husholdningsbakterier²⁾ fra harde overflater. Dampmoppen varmes opp i et øyeblikk og er umiddelbart klar til bruk med en fyllbar og avtagbar ferskvannstank, inkl. avkalkingskassett. Driftsstatusen til enheten vises via fargekodene som vises i LED-lysene på håndtaket. Kombinasjonen er perfekt: for en enda dypere rengjøring og rask skifte av kluter uten noen kontakt med smuss, festes Kärcher gulvrengjøringskluter til EasyFix gulvmunnstykket ved hjelp av borrelåsfeste.

Egenskaper og fordeler
Dampmopp SC 2 Upright: Forhåndsinnstilt dampstrømkontroll i 2 trinn for rengjøring av ulike overflater.
Valgmuligheter av gulvbeleggsymboler for tre eller fliser for å sette den ideelle dampstrømmen.
Dampmopp SC 2 Upright: Slimline produktdesign og gulvmunnstykke med bevegelig ledd
Fleksibelt dyseledd gir ergonomisk og effektiv rengjøring med konstant gulvkontakt uansett høyde.
Dampmopp SC 2 Upright: Kontinuerlig damp og integrert avkalkingspatron
Den intelligente avkalkingspatronen fjerner automatisk kalk fra vannet og forlenger dermed levetiden til enheten. Avtakbar tank som er lett å ta av for å etterfylle underveis i rengjøringen, uten at du trenger å avbryte arbeidet.
Kort oppvarmingstid
  • Med en oppvarmingstid på kun 30 sekunder er maskinen klar til å brukes umiddelbart.
EasyFix gulvmunnstykke med fleksibelt ledd og borrelåsfeste for gulvklut
  • Effektiv lamellteknologi gir optimale rengjøringsresultat på alle harde gulv i hjemmet.
  • Praktisk festing av gulvkluten med borrelåssystem gjør at kluten kan skiftes uten at du kommer i kontakt med smuss.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Testsertifikat¹⁾ Fjerner opptil 99.999% av virus¹⁾ og 99.9% av bakterier²⁾
Arealytelse per tankfylling (m²) ca 50
Effekt (W) 1600
Lengde på ledning (m) 5
Oppvarmingstid (min) 0,5
Beholderkapasitet (l) 0,4
Antall faser (Fase/~) 1
Spenning (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Farge Hvit
Vekt uten tilbehør (kg) 2,5
Vekt inkludert emballasje (kg) 4
Mål (L x B x H) (mm) 314 x 168 x 1185

¹⁾ Tester har vist at 30 sekunder punktrengjøring med Kärcher damprenser på maksimalt dampnivå og direkte kontakt med overflaten kan fjerne 99,999 % av kappekledde virus som koronavirus eller influensa på vanlige, glatte, harde husholdningsflater (unntatt hepatitt-B-virus) (test-bakterie: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Ved grundig rengjøring med Kärcher damprenser på vanlige, glatte, harde husholdningsflater drepes 99,99 % av alle vanlige husholdningsbakterier forutsatt vaskehastighet på 30 cm/s, maksimalt dampnivå og direkte kontakt med overflaten (test-kim: Enterococcus hirae). / ³⁾ Minimumsfaktoren som produktets levetid forlenges med, basert på interne tester med en vannhardhet på 20 °dH og karbonathardhet på 15 °dH.

Scope of supply

  • EasyFix universell gulvvaskeduk: 1 Stk
  • Gulvmunnstykke: EasyFix

Utstyr

  • Sikkerhetsventil
  • Regulering av dampmengde: På håndtaket (to-trinns)
  • Tank: Avtagbar og kan fylles på når som helst.
Dampmopp SC 2 Upright
Videoer

Bruksområder
  • Harde gulv
Tilbehør
