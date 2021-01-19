Her finner du vanlige spørsmål for Kärcher Smart Control-serien

K 4-, K 5- og K 7-modellene har en integrert sugemekanisme og kan derfor suge inn vann fra alternative vannkilder. For dette formålet trenger du også sugeslangen med filter (bestillingsnr.: 2.643-100.0).

Koble sugeslangen til apparatet ved vanninntaket. Plasser den andre enden i vannbeholderen. Koble høytrykksslangen til apparatet. Før du slår på apparatet, fjerner du lansen fra pistolen. Trykk spaken på pistolen slik at den er åpen, og slå deretter på apparatet. Slik kan luften i apparatet enkelt unnslippe og høytrykksspyleren begynner å suge inn vannet. Apparatet bør ikke plasseres mer enn 0,5 m over tappepunktet.