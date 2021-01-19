Her finner du vanlige spørsmål for Kärcher Smart Control-serien
Første oppstart
Aktiver Bluetooth på smarttelefonen. Koble høytrykksspyleren til strømnettet. Trykk på + og --knappene samtidig på Smart Control-pistolen til symbolene vises på pistolens display.
Aktiver Bluetooth på smarttelefonen og hold minusknappen på pistolen nede i 10 sekunder . Når Bluetooth-symbolet på pistolen slutter å blinke og vises fast, er tilkoblingen vellykket.
App og tilkobling
Nei, høytrykksspyleren kan også betjenes fra pistolen uten en app.
Det er ingen tilkobling for taleassistenter for høytrykksspylere.
Ja, en enheten kan registreres flere ganger slik at den er tilgjengelig for flere brukere.
Høytrykksspyleren kan lagre maksimalt 5 forskjellige Bluetooth-enheten og koble til dem automatisk.
Forbindelsen mellom appen og enheten opprettes via Bluetooth. Forbindelsen mellom pistolen og enheten opprettes via en standard 868 MHz radiofrekvens.
Radio- og Bluetooth-symbolene på pistolens skjerm vises fast og blinker ikke.
Produkt og maskinvare
Du finner bruksanvisningen i apparatets eske eller på nettet på kaercher.com.
K 4-, K 5- og K 7-modellene har en integrert sugemekanisme og kan derfor suge inn vann fra alternative vannkilder. For dette formålet trenger du også sugeslangen med filter (bestillingsnr.: 2.643-100.0).
Koble sugeslangen til apparatet ved vanninntaket. Plasser den andre enden i vannbeholderen. Koble høytrykksslangen til apparatet. Før du slår på apparatet, fjerner du lansen fra pistolen. Trykk spaken på pistolen slik at den er åpen, og slå deretter på apparatet. Slik kan luften i apparatet enkelt unnslippe og høytrykksspyleren begynner å suge inn vannet. Apparatet bør ikke plasseres mer enn 0,5 m over tappepunktet.
Nei. Denne funksjonen tilbys i apparatene i Compact-serien.
Ja, det er mulig. Det anbefales å bruke et vanntett underlag ved transport.
Kärcher høytrykksspylere kan brukes med en inntaksvanntemperatur på opptil 40 °C.
Apparatet trenger en «oppvarmingsperiode» på 30 sekunder før boost-modus er tilgjengelig. Alternativt: Kontroller vanntemperaturen; boost kan kun brukes når motortemperaturen er lav.
Bruksområder og tips
Høytrykksspyleren drives av en elektrisk pumpe, noe som øker vanntrykket mange ganger – opptil 195 bar. Med dette trykket transporteres vann gjennom høytrykksslangen til en pistol der det kommer ut som en skarp fokusert stråle fra en dyse, og får dermed betydelig rengjøringskraft. If pistolen ikke betjenes, slås pumpen av automatisk. Dette betyr at du kan utføre rengjøringsarbeidet raskere enn med tradisjonelle metoder, og du har også lavt vannforbruk.
Avhengig av modellen, har Kärcher høytrykksspylere for privat bruk et vannforbruk på mellom 230 og 600 l/t (til sammenligning strømmer rundt 3 500 liter gjennom en hageslage i timen). Høytrykksspyleren er vennlig for lommeboken såvel som for miljøet.
Kärcher anbefaler en avstand til det som skal vaskes på mellom 12 og 40 cm.
Kontroller den trådløse funksjonen og Bluetooth-forbindelsen på pistolens skjerm. Koble sammen pistolen på nytt hvis en eller begge symbolene blinker eller ikke vises.
Tilbehør og vaskemidler
Nei. Vaskemiddelet har et kokepunkt som er godt over temperaturen vaskemiddelet utsettes for når den brukes og oppbevares som anbefalt.
Du finner passende tilbehør for apparatet ditt i vår Kärcher-tilbehørsoversikt på kaercher.com, i nettbutikken vår eller i spesialbutikker.
Kärcher-vaskemidler er ikke skadelige for miljøet, mennesker eller dyr, men vi fraråder sterkt å drikke dem i konsentrert form eller i vann som er blandet med vaskemiddelet.
Kärcher-vaskemidler er miljøvennlige, biologisk nedbrytbare og spesialutviklet for våre produkter. Vi kan ikke garantere rengjøringseffektiviteten til andre vaskemiddelmerker. Bruk aldri blekemiddel sammen med en høytrykksspyler!
Stell og vedlikehold
To AAA batterier kreves. Trykke på skyvebryteren til høyre og venstre på pistoldekselet til batterirommet åpnes.
Når de brukes riktig, er Kärcher høytrykksvaskere vedlikeholdsfrie.
Reservedeler kan kjøpes på Kärcher-nettstedet eller fra lisensierte forhandlere.
Koble apparatet fra vanntilførselen. Slå på apparatet og trykk på pistolspaken til vann ikke lenger kommer ut av apparatet. Slå av apparatet og oppbevar tilbehøret, høytrykksslangen og kablene på apparatet. Apparatet bør oppbevares på et temperaturbeskyttet sted om vinteren.
Høytrykksspyleren bør lagres på et tørt sted beskyttet mot kulden, for eksempel i en garasje. Etter rengjøring bør apparatet slås av og vanntrykket løses ut ved å fjerne høytrykkspistolen fra apparatet. Pistolen, høytrykksslangen og kabelen bør oppbevares på apparatet.
Skru av vanntilkoblingen fra apparatet for hånd, dra ut silen med en flat tang og vask under rennende vann. Sett deretter silen på plass igjen og skru på vanntilkoblingen.
Problemløsing
Kärcher gir privatkunder 2 års garanti fra kjøpsdato som dekker material- og produksjonsfeil. Kvitteringen gjelder som garantibevis. Merk at garantien ikke gjelder hvis du bruker apparatet for andre formål enn det den er tiltenkt (for eksempel kommersiell bruk av et Home & Garden-apparat) og hvis du åpner apparatet eller utfører reparasjoner selv.
Send inn din elektroniske reparasjonsbestilling med noe få enkle trinn:
- Registrer deg på > myKärcher-kundeportalen.
- Fyll ut den elektroniske reparasjonsbestillingen; vi må ha følgende informasjon:
Apparattype
Garantiinformasjon: I tilfelle reparasjoner utenfor garantitiden, vil vi umiddelbart oppgi reparasjonsprisen (klart tilfelle).
- Skriv ut reparasjonsdokumentene og send dem til oss sammen med det defekte apparatet. Du kan velge mellom å bruke vår praktiske hentetjeneste eller å levere pakken ved nærmeste GLS-pakkebutikk.
Du vil motta jevnlige statusoppdateringer om reparasjonen i myKärcher-kundeportalen.
Du kan også kontakte en av våre servicepartnere,
som finnes over hele Tyskland (inkludert i ditt område). Servicepartneren vil deretter undersøke apparatet og gi deg informasjon om reparasjonskostnadene. Reparasjonskostnadene hos våre servicepartnere kan avvike fra vår fastpris.
Kryss av «Home & Garden» og deretter «Service».
Slå på apparatet og fjern pistolen. Apparatet bør starte. Hvis det ikke skjer, kontrollerer du om spenningen angitt på typeskiltet tilsvarer/er identisk med spenningen til strømkilden. Alternativt kontrollerer du om støpselet er skadet. Etter en lang bruksperiode kan motoren overopphetes og må avkjøles i 60 minutter.
Spenningsfall på grunn av svakt strømnett eller ved bruk av skjøteledning. Løsning: Når du skal slå på apparatet, trykk først på håndtaket til høytrykkspistolen og slå deretter på apparatet.
Dette problemet kan ha 4 årsaker:
- Apparatet får for lite vann: Hvis det er tilfelle, kontrollerer du vanntilførselen.
- Vannfilteret er skittent: Rengjør vannfilteret.
- Det er luft i apparatet: Slå på apparatet uten at lansen er tilkoblet i maksimalt 2 minutter, trykk på høytrykkspistolen og vent til vann kommer ut av høytrykkspistolen uten bobler. Koble deretter til lansen.
- Ved støvsuging, se den maksimale sugehøyden (se kapittelet «Tekniske data») i bruksanvisningen.
Koble lansen fra pistolen og skyll den med vann fra springen. Skitt kan ha bygget seg opp. Alternativt kan du rengjøre dysen i lansen med en tynn nål.
Apparatet lekker en liten mengde av tekniske årsaker. Hvis lekkasjen er stor, kontakt autorisert kundeservice.
Kontroller batterienes ladestatus. Alternativt, utfører du sammenkoblingen med høytrykksspyleren på nytt. Se Vanlige spørsmål «Hvordan sammenkobler jeg pistolen med apparatet?».
Koble apparatet fra strømnettet i minst 60 sekunder og start deretter sammenkoblingsprosessen på nytt på pistolen. Se Vanlige spørsmål «Hvordan sammenkobler jeg pistolen med apparatet?».
Kontroller at vannet du bruker er rent og at høytrykksspyleren får nok vann. Alternativt kan du kontrollere om det installerte vannfilteret er tett.
Ta av, rengjør og sett på hjulene igjen. Hvis dette ikke hjelper, kontroller for å se om en del av hjulfestet er ødelagt.
Kontroller om batteriet i pistolen er utladet. Hvis det ikke hjelper, ta kontakt med Support.
Slå av apparatet umiddelbart og kontakt Support.
Slå av apparatet og kontakt Support.
For K 2 og K 3 kan teleskophåndtaket bare settes på plass. For K 4, K 5 og K 7, ta kontakt med Support.
Slå 3-i-1 Multi Jet-pistolen til «MIX» vaskemiddeldyseinnstillingen. Kontroller også at Plug ‘n’ Clean vaskemiddelflasken sitter riktig med åpningen vendt nedover i vaskemiddeltilkoblingen.