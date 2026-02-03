Manuell feiemaskin S 4 Twin 2in1
Utstyrt med spesialbørster for vått avfall: S 4 Twin 2-in-1 feiemaskin med 680 mm feiebredde. Ideell for helårsbruk på små og smale områder.
Blomsterblader, sand, løv eller grus – S 4 Twin 2-in-1 sørger for rene uteområder rundt hus og hage på rekordtid, hele året. I tillegg til standard sidebørster for tørt avfall følger det med to ekstra børster med stivere bust for vått avfall. Den kraftige hovedbørsten og en feiebredde på 680 mm gjør det enkelt å håndtere opptil 2400 m² i timen. Avfallet samles i en 20-liters beholder, mens de lange sidebørstene sørger for grundig rengjøring helt ut til kantene. Skyvehåndtaket kan justeres trinnløst i høyden, og takket være bajonettfestet går ingen skruer tapt ved justering. Maskinen kan felles sammen med fotpedal og bæres i håndtaket for plassbesparende oppbevaring. Den unike sidebørstemonteringen krever verktøyfri festing, og feiemaskinen er raskt klar til bruk. Avfallsbeholderen tas enkelt av og tømmes uten kontakt med smuss.
Egenskaper og fordeler
To par sidebørsterStandard sidebørster for tørt avfall, pluss sidebørster med hardere bust for vått avfall
Praktisk hette til sidebørsteVerktøyfri montering av sidebørster for rask oppstart og bruk
Komfortabel fotplateKan felles helt sammen uten bøying – for plassbesparende oppbevaring
Høydejustering med bajonettfeste
- Ryggvennlig feiing takket være individuell høydejustering
Stor avfallsbeholder
- Hyppig tømming av avfallsbeholder er ikke nødvendig
Enkel fjerning av avfallsbeholder
- Enkel tømming av avfallsbeholder
Frittstående smuss- og avfallsbeholder.
- Tømming uten kontakt med smuss
Stor feiebredde
- Høy rengjøringsytelse
Feiing helt inntil kanten
- Grundig feiing av hjørner, kanter og sprekker
Praktisk bærehåndtak
- Feiemaskinen er enkel å bære og oppbevare takket være bærehåndtak
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Arbeidsbredde med sidebørste (mm)
|680
|Maks. flatekapasitet (m²/t)
|2400
|Deksel / ramme
|Plast/Plast
|Avfallsbeholder (l)
|20
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|10,5
|Vekt, klar til bruk (kg)
|10,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|11,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|760 x 668 x 940
Scope of supply
- Sidebørste: 2 Stk
- Sidebørste for vått avfall: 2 Stk
Utstyr
- Ergonomisk skyvehåndtak
- Trinnløst justerbart skyvehåndtak
- Oppbevaringsposisjon
- Fotplate for plassbesparende lagring
- Verktøyfri montering av sidebørste
- Frittstående smuss- og avfallsbeholder.
Videoer
Bruksområder
- Områder rundt hjem og hage
- Ganger rundt huset
- Stier
- (Inngang)spartier, innkjørsler
- Kjeller
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.