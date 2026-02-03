Blomsterblader, sand, løv eller grus – S 4 Twin 2-in-1 sørger for rene uteområder rundt hus og hage på rekordtid, hele året. I tillegg til standard sidebørster for tørt avfall følger det med to ekstra børster med stivere bust for vått avfall. Den kraftige hovedbørsten og en feiebredde på 680 mm gjør det enkelt å håndtere opptil 2400 m² i timen. Avfallet samles i en 20-liters beholder, mens de lange sidebørstene sørger for grundig rengjøring helt ut til kantene. Skyvehåndtaket kan justeres trinnløst i høyden, og takket være bajonettfestet går ingen skruer tapt ved justering. Maskinen kan felles sammen med fotpedal og bæres i håndtaket for plassbesparende oppbevaring. Den unike sidebørstemonteringen krever verktøyfri festing, og feiemaskinen er raskt klar til bruk. Avfallsbeholderen tas enkelt av og tømmes uten kontakt med smuss.