Den batteridrevne CVH 2 er lett og kompakt, noe som gjør den spesielt godt egnet til daglig rengjøring av kjøkkenet, stuen, soverommet og bilen.

Den batteridrevne håndstøvsugeren CVH 2 er en lett og anvendelig, men kraftig enhet som fjerner sporadisk smuss som smuler, støv og hår fra møbler, gulv og bilinteriør. Det kompakte, lette designet betyr at støvsugeren også er enkel å bruke og oppbevare. I tillegg sikrer det vaskbare totrinns filtersystemet, som består av et fint stålmaskefilter for grov smuss og hår og et nedstrøms HEPA-filter (EN 1822:1998), for spesielt ren utblåsingsluft.

Egenskaper og fordeler
Batteridrevet håndholdt støvsuger CVH 2: Lett og kompakt
Lett og kompakt
Utfør små daglige rengjøringsoppgaver uten anstrengelser.
Batteridrevet håndholdt støvsuger CVH 2: Klar til bruk umiddelbart
Klar til bruk umiddelbart
Kan brukes når som helst og hvor som helst takket være kompakt design og enkel bruk av tilbehør.
Batteridrevet håndholdt støvsuger CVH 2: Totrinns filtersystem
Totrinns filtersystem
Ideell kombinasjon av fint stålmaskefilter for grovt skitt og hår, samt HEPA-filteret (EN 1822:1998).
Svært godt rengjøringsresultat
  • Optimal sugekraft for alle typer mindre rengjøringsoppgaver.
Vaskbart filter og støvbeholder
  • Lett å rengjøre under rennende vann og kan gjenbrukes.
Praktisk tilbehør
  • Egnet for delikate overflater og vanskelig tilgjengelige områder.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Batteridrevet enhet
Beholder (l) 0,15
Støynivå (dB) < 78
Nominell inngangseffekt (W) 70
Driftstid på minimum styrke (min) 10
Batteritype Litium-ion-batteri
Batterispenning (V) 7,2
Spenning (V) 7,2
Batterikapasitet (Ah) 2
Ladetid med standard lader (t) 4
Strømforsyning for batterilader (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Farge Hvit
Vekt uten tilbehør (kg) 0,7
Vekt inkludert emballasje (kg) 1,2
Mål (L x B x H) (mm) 330 x 76 x 76

Scope of supply

  • Batterilader: 5 V / 2 A USB-kabel + adapter (1 av hver)
  • 2-i-1 fugemunnstykke
  • HEPA-filtertype: HEPA filter (EN 1822:1998)
Videoer

Bruksområder
  • Bilinteriør
Tilbehør
