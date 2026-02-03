Batteridrevet håndholdt støvsuger CVH 2
Den batteridrevne CVH 2 er lett og kompakt, noe som gjør den spesielt godt egnet til daglig rengjøring av kjøkkenet, stuen, soverommet og bilen.
Den batteridrevne håndstøvsugeren CVH 2 er en lett og anvendelig, men kraftig enhet som fjerner sporadisk smuss som smuler, støv og hår fra møbler, gulv og bilinteriør. Det kompakte, lette designet betyr at støvsugeren også er enkel å bruke og oppbevare. I tillegg sikrer det vaskbare totrinns filtersystemet, som består av et fint stålmaskefilter for grov smuss og hår og et nedstrøms HEPA-filter (EN 1822:1998), for spesielt ren utblåsingsluft.
Egenskaper og fordeler
Lett og kompaktUtfør små daglige rengjøringsoppgaver uten anstrengelser.
Klar til bruk umiddelbartKan brukes når som helst og hvor som helst takket være kompakt design og enkel bruk av tilbehør.
Totrinns filtersystemIdeell kombinasjon av fint stålmaskefilter for grovt skitt og hår, samt HEPA-filteret (EN 1822:1998).
Svært godt rengjøringsresultat
- Optimal sugekraft for alle typer mindre rengjøringsoppgaver.
Vaskbart filter og støvbeholder
- Lett å rengjøre under rennende vann og kan gjenbrukes.
Praktisk tilbehør
- Egnet for delikate overflater og vanskelig tilgjengelige områder.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteridrevet enhet
|Beholder (l)
|0,15
|Støynivå (dB)
|< 78
|Nominell inngangseffekt (W)
|70
|Driftstid på minimum styrke (min)
|10
|Batteritype
|Litium-ion-batteri
|Batterispenning (V)
|7,2
|Spenning (V)
|7,2
|Batterikapasitet (Ah)
|2
|Ladetid med standard lader (t)
|4
|Strømforsyning for batterilader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farge
|Hvit
|Vekt uten tilbehør (kg)
|0,7
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|1,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|330 x 76 x 76
Scope of supply
- Batterilader: 5 V / 2 A USB-kabel + adapter (1 av hver)
- 2-i-1 fugemunnstykke
- HEPA-filtertype: HEPA filter (EN 1822:1998)
Videoer
Bruksområder
- Bilinteriør
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.