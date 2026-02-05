Støvsuger med vannfilter DS 6
Støvsuger med innovativ vannfilterteknologi som gir frisk utblåsingsluft som er renset til 99,5%. En stor fordel - ikke bare for allergikere.
Med DS 6 - støvsugeren med vannfilter, får du ikke bare skinnende rene gulv, men også friskere og opptil 99,5% støvfri utlufting. Dette gir et mer behagelig innemiljø, spesielt for allergikere. I motsetning til konvensjonelle støvsugere med filterposer, benytter DS 6 vannfilter. Skitten som tas opp, ledes av virvelstrømmen, filtreres effektivt fra luften og blir bundet i vannet. Resultatet: Ekstraordinær frisk og ren luft!
Egenskaper og fordeler
Flertrinns filtersystem bestående av et innovativt vannfilter, vaskbart mellomlagsfilter og HEPA 12 Filter (EN1822:1998)Filtrerer 99,5 % av luften som går gjennom maskinen Velegnet for allergikere.
Avtakbart vannfilterEnkel å fylle og rengjøre
Praktisk festeanordningRask og praktisk avlasting av sugeslange og gulvmunnstykke Plassbesparende oppbevaring.
Energibesparende motor
- Like effektiv som en maskin med 1400 W
- Lavt energiforbruk
Automatisk ledningsinntrekk
- Rask og praktisk kabelinntrekk med knapp
Oppbevaringsplass for tilbehør
- Tilegnet plass for tilbehør
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Støvsugertype
|Støvsuger med vannfilter
|Nominell inngangseffekt (W)
|650
|Vannfilter (l)
|2
|Arbeidsradius (m)
|10,2
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Vekt uten tilbehør (kg)
|7,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|10,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|535 x 289 x 345
Scope of supply
- Sugeslange lengde: 2.1 m
- Teleskopisk sugerør, materiale: Forkrommet
- Gulvmunnstykke med fotpedal
- Fugemunnstykke
- Møbelmunnstykke
- HEPA-filtertype: HEPA 12 filter
- Skumdemper "FoamStop"
- Motorbeskyttelsesfilter
Utstyr
- Praktisk festeanordning
- Oppbevaringsplass for tilbehør
Videoer
Bruksområder
- Harde gulv
- Tepper
- Overflater i tekstil
- Entré
- Vanskelig tilgjengelige områder (hjørner, sprekker, mellomrom, etc.).
Tilbehør
Rengjøringsmidler
