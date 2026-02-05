Støvsuger med vannfilter DS 6

Støvsuger med innovativ vannfilterteknologi som gir frisk utblåsingsluft som er renset til 99,5%. En stor fordel - ikke bare for allergikere.

Med DS 6 - støvsugeren med vannfilter, får du ikke bare skinnende rene gulv, men også friskere og opptil 99,5% støvfri utlufting. Dette gir et mer behagelig innemiljø, spesielt for allergikere. I motsetning til konvensjonelle støvsugere med filterposer, benytter DS 6 vannfilter. Skitten som tas opp, ledes av virvelstrømmen, filtreres effektivt fra luften og blir bundet i vannet. Resultatet: Ekstraordinær frisk og ren luft!

Egenskaper og fordeler
Støvsuger med vannfilter DS 6: Flertrinns filtersystem bestående av et innovativt vannfilter, vaskbart mellomlagsfilter og HEPA 12 Filter (EN1822:1998)
Filtrerer 99,5 % av luften som går gjennom maskinen Velegnet for allergikere.
Støvsuger med vannfilter DS 6: Avtakbart vannfilter
Enkel å fylle og rengjøre
Støvsuger med vannfilter DS 6: Praktisk festeanordning
Rask og praktisk avlasting av sugeslange og gulvmunnstykke Plassbesparende oppbevaring.
Energibesparende motor
  • Like effektiv som en maskin med 1400 W
  • Lavt energiforbruk
Automatisk ledningsinntrekk
  • Rask og praktisk kabelinntrekk med knapp
Oppbevaringsplass for tilbehør
  • Tilegnet plass for tilbehør
Spesifikasjoner

Teknisk data

Støvsugertype Støvsuger med vannfilter
Nominell inngangseffekt (W) 650
Vannfilter (l) 2
Arbeidsradius (m) 10,2
Spenning (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Vekt uten tilbehør (kg) 7,5
Vekt inkludert emballasje (kg) 10,7
Mål (L x B x H) (mm) 535 x 289 x 345

Scope of supply

  • Sugeslange lengde: 2.1 m
  • Teleskopisk sugerør, materiale: Forkrommet
  • Gulvmunnstykke med fotpedal
  • Fugemunnstykke
  • Møbelmunnstykke
  • HEPA-filtertype: HEPA 12 filter
  • Skumdemper "FoamStop"
  • Motorbeskyttelsesfilter

Utstyr

  • Praktisk festeanordning
  • Oppbevaringsplass for tilbehør
Støvsuger med vannfilter DS 6
Videoer

Bruksområder
  • Harde gulv
  • Tepper
  • Overflater i tekstil
  • Entré
  • Vanskelig tilgjengelige områder (hjørner, sprekker, mellomrom, etc.).
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no 


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.