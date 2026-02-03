Støvsuger med vannfilter DS 6

DS 6 er en støvsuger med vannfilter som ikke bare grundig rengjør gulv, men også gir friskere luft samt brukte luft renset for opptil 99,95% av støvet.

DS 6 med vannfilter gir ikke bare grundig rengjøring av gulv, men forbedrer også luftkvaliteten ved å rense brukte luft for opptil 99,95% av støvet. Dette merkes på luftkvaliteten og følelsen i rommet. I motsetning til konvensjonelle støvsugere med filterposer, bruker DS 6 støvsugeren med vannfilter vannets naturlige kraft som virvles opp i høy hastighet. Skitten som trekkes inn må passere gjennom dette virvlende vannet som effektivt filtrerer det ut av luften og fanger det i vannet. Resultatet er frisk, usedvanlig ren utblåsningsluft.

Egenskaper og fordeler
Støvsuger med vannfilter DS 6: Multitrinns filtersystem, bestående av en innovativ vannfilter, vaskbart mellomfilter og et HEPA 13-Filter (EN1822:1998)
Multitrinns filtersystem, bestående av en innovativ vannfilter, vaskbart mellomfilter og et HEPA 13-Filter (EN1822:1998)
Filtrerer 99,95 % av støvet ut av luften. Gir frisk, ren luft og et behagelig inneklima Velegnet for allergikere.
Støvsuger med vannfilter DS 6: Avtakbart vannfilter
Avtakbart vannfilter
Enkel å fylle og rengjøre
Støvsuger med vannfilter DS 6: Praktisk festeanordning
Praktisk festeanordning
Rask og praktisk avlasting av sugeslange og gulvmunnstykke Plassbesparende oppbevaring.
Energibesparende motor
  • Like effektiv som en maskin med 1400 W
  • Lavt energiforbruk
Automatisk ledningsinntrekk
  • Rask og praktisk kabelinntrekk med knapp
Oppbevaringsplass for tilbehør
  • Tilegnet plass for tilbehør
Spesifikasjoner

Teknisk data

Nominell inngangseffekt (W) 650
Vannfilter (l) 2
Arbeidsradius (m) 10,2
Spenning (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Farge Hvit
Vekt uten tilbehør (kg) 7,5
Vekt inkludert emballasje (kg) 10,8
Mål (L x B x H) (mm) 532 x 289 x 344

Scope of supply

  • Sugeslange lengde: 2.1 m
  • Teleskopisk sugerør, materiale: Forkrommet
  • Gulvmunnstykke med fotpedal
  • Fugemunnstykke
  • Møbelmunnstykke
  • HEPA-filtertype: HEPA 13-Filter
  • Skumdemper "FoamStop"
  • Motorbeskyttelsesfilter

Utstyr

  • Praktisk festeanordning
  • Oppbevaringsplass for tilbehør
Støvsuger med vannfilter DS 6
Støvsuger med vannfilter DS 6
Støvsuger med vannfilter DS 6
Bruksområder
  • Harde gulv
  • Tepper
  • Overflater i tekstil
  • Entré
  • Vanskelig tilgjengelige områder (hjørner, sprekker, mellomrom, etc.).
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no 


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.