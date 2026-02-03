Støvsuger med vannfilter DS 6
DS 6 er en støvsuger med vannfilter som ikke bare grundig rengjør gulv, men også gir friskere luft samt brukte luft renset for opptil 99,95% av støvet.
DS 6 med vannfilter gir ikke bare grundig rengjøring av gulv, men forbedrer også luftkvaliteten ved å rense brukte luft for opptil 99,95% av støvet. Dette merkes på luftkvaliteten og følelsen i rommet. I motsetning til konvensjonelle støvsugere med filterposer, bruker DS 6 støvsugeren med vannfilter vannets naturlige kraft som virvles opp i høy hastighet. Skitten som trekkes inn må passere gjennom dette virvlende vannet som effektivt filtrerer det ut av luften og fanger det i vannet. Resultatet er frisk, usedvanlig ren utblåsningsluft.
Egenskaper og fordeler
Multitrinns filtersystem, bestående av en innovativ vannfilter, vaskbart mellomfilter og et HEPA 13-Filter (EN1822:1998)Filtrerer 99,95 % av støvet ut av luften. Gir frisk, ren luft og et behagelig inneklima Velegnet for allergikere.
Avtakbart vannfilterEnkel å fylle og rengjøre
Praktisk festeanordningRask og praktisk avlasting av sugeslange og gulvmunnstykke Plassbesparende oppbevaring.
Energibesparende motor
- Like effektiv som en maskin med 1400 W
- Lavt energiforbruk
Automatisk ledningsinntrekk
- Rask og praktisk kabelinntrekk med knapp
Oppbevaringsplass for tilbehør
- Tilegnet plass for tilbehør
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Nominell inngangseffekt (W)
|650
|Vannfilter (l)
|2
|Arbeidsradius (m)
|10,2
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Farge
|Hvit
|Vekt uten tilbehør (kg)
|7,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|10,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|532 x 289 x 344
Scope of supply
- Sugeslange lengde: 2.1 m
- Teleskopisk sugerør, materiale: Forkrommet
- Gulvmunnstykke med fotpedal
- Fugemunnstykke
- Møbelmunnstykke
- HEPA-filtertype: HEPA 13-Filter
- Skumdemper "FoamStop"
- Motorbeskyttelsesfilter
Utstyr
- Praktisk festeanordning
- Oppbevaringsplass for tilbehør
Bruksområder
- Harde gulv
- Tepper
- Overflater i tekstil
- Entré
- Vanskelig tilgjengelige områder (hjørner, sprekker, mellomrom, etc.).
