Trådløs støvsuger VC 6 Cordless ourFamily
Egenskaper og fordeler
Finjustert teknologiKraftig 25.2 V batteri, perfekt tilpasset med aktivt gulvmunnstykke. Optimalisert batteritid på 50 minutter i normal modus. 250 W motor, aktivt gulvmunnstykke, Power Lock strømlås og 3-trinns poseløst filtersystem.
Praktisk designet filtersystem3-trinns filtersystem med syklonisk, luftinntaks- og HEPA-hygienefilter. HEPA-hygienefilter (EN 1822:1998) for spesielt ren utblåsningsluft. Enkel 1-klikks filtertømming.
Aktivt gulvmunnstykkeOptimal skittopptak ved motorisert rulle. Ekstrem manøvrerbarhet gjør det svært enkelt å flytte under møbler. Sikrer pålitelig rengjøring av overflater.
To-trinns effektjustering
- Rikelig med driftstid for å rengjøre større husholdninger.
- Valgfri boostmodus.
Veggbrakett inkludert ladealternativ
- Ved hjelp av veggbraketten kan enheten raskt og enkelt oppbevares.
- Praktisk lading ved bare å henge opp støvsugeren.
Intuitiv tilbakemelding og ladestatusindikator
- Tilbakemeldinger og feilmeldinger via lettleselig LED-display.
- Klar indikator for batteristatus.
Enkel å bruke
- Sugekraften kan raskt og enkelt justeres etter de ulike underlagene.
- Valgfri boostmodus.
- Inkluderer Power Lock for enkel betjening.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteridrevet enhet
|Støynivå (dB)
|< 78
|Beholderkapasitet (ml)
|800
|Batteritype
|Litium-ion-batteri
|Spenning (V)
|25,2
|Kapasitet (Ah)
|2,5
|Kjøretid per batterilading (/min)
|Normalmodus: / ca 50 Boostmodus: / ca 11
|Ladetid med standard lader (min)
|235
|Farge
|Hvit
|Vekt uten tilbehør (kg)
|2,6
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|5,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|235 x 266 x 1130
Scope of supply
- Batteri: 25.2 V / 2.5 Ah batteri (1 enhet)
- HEPA-filtertype: HEPA 12 filter
- Luftinntaksfilter: 1 Stk
- Stort universalt gulvmunnstykke med LED
- Fugemunnstykke
- Møbelmunnstykke og myk støvbørste (2-i-1)
- Sugerør: Metall
- Stor veggbrakett med ladestasjon
Utstyr
- "Softgrip" håndtak
- Posefritt filtersystem
- Justerbar sugekraft: med 2 ytelsesnivåer
Bruksområder
- Forseglede harde gulv
- Tepper
- Overflater i tekstil
- Trapper
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.