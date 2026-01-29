Trådløs støvsuger VC 6 Cordless ourFamily

Egenskaper og fordeler
Trådløs støvsuger VC 6 Cordless ourFamily: Finjustert teknologi
Kraftig 25.2 V batteri, perfekt tilpasset med aktivt gulvmunnstykke. Optimalisert batteritid på 50 minutter i normal modus. 250 W motor, aktivt gulvmunnstykke, Power Lock strømlås og 3-trinns poseløst filtersystem.
Trådløs støvsuger VC 6 Cordless ourFamily: Praktisk designet filtersystem
3-trinns filtersystem med syklonisk, luftinntaks- og HEPA-hygienefilter. HEPA-hygienefilter (EN 1822:1998) for spesielt ren utblåsningsluft. Enkel 1-klikks filtertømming.
Trådløs støvsuger VC 6 Cordless ourFamily: Aktivt gulvmunnstykke
Optimal skittopptak ved motorisert rulle. Ekstrem manøvrerbarhet gjør det svært enkelt å flytte under møbler. Sikrer pålitelig rengjøring av overflater.
To-trinns effektjustering
  • Rikelig med driftstid for å rengjøre større husholdninger.
  • Valgfri boostmodus.
Veggbrakett inkludert ladealternativ
  • Ved hjelp av veggbraketten kan enheten raskt og enkelt oppbevares.
  • Praktisk lading ved bare å henge opp støvsugeren.
Intuitiv tilbakemelding og ladestatusindikator
  • Tilbakemeldinger og feilmeldinger via lettleselig LED-display.
  • Klar indikator for batteristatus.
Enkel å bruke
  • Sugekraften kan raskt og enkelt justeres etter de ulike underlagene.
  • Valgfri boostmodus.
  • Inkluderer Power Lock for enkel betjening.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Batteridrevet enhet
Støynivå (dB) < 78
Beholderkapasitet (ml) 800
Batteritype Litium-ion-batteri
Spenning (V) 25,2
Kapasitet (Ah) 2,5
Kjøretid per batterilading (/min) Normalmodus: / ca 50 Boostmodus: / ca 11
Ladetid med standard lader (min) 235
Farge Hvit
Vekt uten tilbehør (kg) 2,6
Vekt inkludert emballasje (kg) 5,2
Mål (L x B x H) (mm) 235 x 266 x 1130

Scope of supply

  • Batteri: 25.2 V / 2.5 Ah batteri (1 enhet)
  • HEPA-filtertype: HEPA 12 filter
  • Luftinntaksfilter: 1 Stk
  • Stort universalt gulvmunnstykke med LED
  • Fugemunnstykke
  • Møbelmunnstykke og myk støvbørste (2-i-1)
  • Sugerør: Metall
  • Stor veggbrakett med ladestasjon

Utstyr

  • "Softgrip" håndtak
  • Posefritt filtersystem
  • Justerbar sugekraft: med 2 ytelsesnivåer
Bruksområder
  • Forseglede harde gulv
  • Tepper
  • Overflater i tekstil
  • Trapper
Tilbehør
