Spiralslange startsett

Inneholder 10m spiralslange, mulitfunksjonell vanningspistol, 2 stk slangekobling hvorav 1 med Aqua Stop, og kranadapter G3/4.

Egenskaper og fordeler
Multifunksjonell vanningspistol med 4 sprayformasjoner
1 stk slangekobling
1 stk slangekobling med Aqua Stop
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge Gul
Vekt (kg) 0,7
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,9
Mål (L x B x H) (mm) 560 x 95 x 95
Spiralslange startsett
Spiralslange startsett
Spiralslange startsett
Bruksområder
  • Hagevanning
  • For vanning av potteplanter, blomsterbed o.l.
  • For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no 


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.