Spiralslange startsett
Inneholder 10m spiralslange, mulitfunksjonell vanningspistol, 2 stk slangekobling hvorav 1 med Aqua Stop, og kranadapter G3/4.
Egenskaper og fordeler
Multifunksjonell vanningspistol med 4 sprayformasjoner
1 stk slangekobling
1 stk slangekobling med Aqua Stop
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|Gul
|Vekt (kg)
|0,7
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|560 x 95 x 95
Bruksområder
- Hagevanning
- For vanning av potteplanter, blomsterbed o.l.
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
