Hagedusj
Hagedusj som settes opp på 3 minutter. Avtakbart dusjhode og spraylanse (2-i-1), stor dusjstråle. Vannmengde- og tilførsel kontrolleres med én hånd (av/på funksjon).
Inkluderer tripod og pigg. Justerbar høyde mellom 1.50 - 2.20 m. Fleksibelt sprayhode (180°). Praktisk og plassbesparende oppbevaring
Egenskaper og fordeler
Settes opp på 3 min
Inkluderer tripod og pigg
Justerbar høyde 1.5 -2.2 m
Vannmengde og tilførsel justeres med én hånd
- Komfortabel håndtering av enheten.
Avtakbar dusj og spraylanse (2-i-1)
Stor dusjstråle
Fleksibelt sprayhode (180°)
Praktisk og plassbesparende oppbevaring
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|1,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|735 x 850 x 2130
Bruksområder
- Hagevanning
