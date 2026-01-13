Hagedusj

Hagedusj som settes opp på 3 minutter. Avtakbart dusjhode og spraylanse (2-i-1), stor dusjstråle. Vannmengde- og tilførsel kontrolleres med én hånd (av/på funksjon).

Inkluderer tripod og pigg. Justerbar høyde mellom 1.50 - 2.20 m. Fleksibelt sprayhode (180°). Praktisk og plassbesparende oppbevaring

Egenskaper og fordeler
Hagedusj: Settes opp på 3 min
Hagedusj: Inkluderer tripod og pigg
Hagedusj: Justerbar høyde 1.5 -2.2 m
Vannmengde og tilførsel justeres med én hånd
  • Komfortabel håndtering av enheten.
Avtakbar dusj og spraylanse (2-i-1)
Stor dusjstråle
Fleksibelt sprayhode (180°)
Praktisk og plassbesparende oppbevaring
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 1
Vekt inkludert emballasje (kg) 1,2
Mål (L x B x H) (mm) 735 x 850 x 2130
Hagedusj
Bruksområder
  • Hagevanning
